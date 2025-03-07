Фиаско нескольких фаворитов, чудо Шомуродова и фантастика «Лацио». Как же жарко в ЛЕ!

В первых матчах 1/8 финала Лиги Европы было много интересного. Особенно постарались две римские команды – «Лацио» и «Рома». Да и без сюрпризов не обошлось. Рассказ о главных событиях прошедших встреч – в нашем обзоре.

Команда Моуринью бита шотландцами в Стамбуле

Команда Жозе Моуринью первой пропустила в 1/8 финала Лиги Европы. Уже на шестой минуте Особенный сделал кислое лицо. Шотландцы забили быстрый гол после ошибки экс-динамовца Шиманьского, потерявшего мяч перед своей штрафной. Дессерс ушёл от вратаря и покатил низом – защитник Сёюнджю пытался спасти, но мяч полностью пересёк линию на какие-то миллиметры. На исходе получаса матча «Фенербахче» поднял настроение Моуринью – отыгрался благодаря угловому. Джику забил очень красивый гол ударом с лёта. Тем не менее турки всё равно ушли на перерыв, уступая в счёте. Вторая голевая атака «Рейнджерс» началась с потери Джеко: гости организовали контрвыпад «четыре в четыре», а Черны с Дессерсом разыграли длинную стенку у ворот хозяев.

Жозе Моуринью Фото: Andrew Milligan/Getty Images

После перерыва «Фенербахче» совсем потерял баланс и пропускал контрвыпады «Рейнджерс». На 51-й минуте Дессерс оформил дубль с добивания – гол отменили из-за крохотного офсайда. Вскоре после этого Дессерс ещё раз сделал дубль, но форварду снова чуть-чуть не повезло. Оказалось, когда Сирил открывался под пас, чтобы выйти на один на один, он опять залез во «вне игры». Даже жалко стало нигерийца, ведь Дессерс был на сумасшедшем кураже. А вот Черны в концовке стал автором дубля. Чешский форвард убежал к воротам «Фенербахче» с центра поля и хладнокровно переиграл голкипера Эгрибаята. Теперь команда Моуринью в шаге от вылета из Лиги Европы.

«Реал Сосьедад» без Захаряна с трудом унёс ноги от «МЮ»

Матч команд Иманола Альгуасиля и Рубена Аморима был большим разве что по афише, так как сейчас от «Реала Сосьедад» и «МЮ» ничего не ждёшь. В первом тайме соперники почти не радовали болельщиков хорошим футболом. Баски, в составе которых опять отсутствовал травмированный Арсен Захарян, вообще не нанесли ни одного удара в створ. Хотя больше владели мячом. «Манчестер Юнайтед» создал один убойный момент, когда в ходе атаки Фернандеш и Зиркзее трижды били по воротам, – чудом не забили!

Но второй тайм «Реал Сосьедад» с «МЮ» провели живее. Игру открыл гол манкунианцев на исходе часа матча. Каземиро развернул атаку классным пасом в центре поля, а Гарначо, стянув на себя троих, покатил мяч в полукруг под удар Зиркзее. Форвард пробил точно низом. Баски пошли отыгрываться – и заработали пенальти. Капитан Бруну невольно подставил «МЮ», сыграв рукой в штрафной. Оярсабаль отправил мяч с «точки» влево от себя, а Онана прыгнул влево от себя. Поэтому не потащил. Более того, в концовке команду Аморима простил Оускарссон, не забивший из убойной позиции. Всё в этой паре решится на «Олд Траффорд».

«Тоттенхэм» не смог забить даже в Нидерландах

Нидерландцы сразу дали понять «Тоттенхэму», что собираются и дальше снимать скальпы с фаворитов. Первый тайм АЗ выиграл по ударам 9:3, а по xG – 1,87 против 0,10. Хозяева забили первым же ударом в створ, правда, нанёс его игрок англичан. После углового и скидки Бергвалль пытался вынести мяч, а получилась срезка. Всем курьёзам курьёз! Лучший момент до перерыва, созданный самим АЗ, был, когда голкипер Викарио остановил выход один на один.

Матч «АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Во втором тайме нидерландские «романтики» показали умение сыграть на результат. АЗ всего однажды пробил в створ, но и у «Тоттенхэма» оказался лишь один такой удар при 0,34 по xG. Алкмар доволен – его команда приблизилась к сенсационному попаданию в четвертьфинал.

Вратарь вытащил «Лион» в Румынии

Румыны устроили горячий приём «Лиону» на глазах главного тренера сборной Мирчи Луческу. «Стяуа» поддавил, а особенно мощный отрезок команда Элиаса Хараламбуса выдала, когда голкипер гостей Лукас Перри совершил пару чудесных сейвов после кроссов – хозяева доминировали в воздухе. Тем не менее на перерыв соперники ушли при счёте 0:1. Микаутадзе сыграл, как волшебник, создавая гол «ткачей». Хитрым движением обманул защитника, а потом забросил мяч на дальний угол вратарской – Тальяфико забил головой. На поле в этот момент вылетел второй мяч, но, по мнению судьи, он никак не повлиял на развитие ситуации.

После перерыва «Стяуа» ещё добавил. В середине второго тайма выигранный на чужой половине поля мяч и точный кросс слева помогли румынам сравнять счёт – Бэлуцэ двумя касаниями решил эпизод в штрафной. В остальном Перри продолжал тащить (однажды гостей спасли его сейв и перекладина), а другим героем матча стал появившийся на замену Фофана. Малик забил победный мяч после атаки по центру и потом оформил дубль на контрвыпаде. Третий гол «ткачей» соорудил своим пасом великолепный Перри.

«Будё-Глимт» заморозил «Олимпиакос», Хайкин сыграл «на ноль»

Место в воротах «Будё-Глимт», как обычно, занял российский голкипер Хайкин, но в первом тайме у Никиты не было много работы. Запомнился разве что его сейв по истечении 30 минут матча после удара с нескольких метров. К тому времени норвежцы уже вели. Относительно быстрый гол на своём морозном искусственном газоне хозяева забили, заработав серию угловых. Один из них завершился хорошей подачей в район вратарской и ударом Гундерсена головой – мяч попал в перекладину, затем – в руку голкипера Цолакиса и отлетел в сетку. Обидный автогол для вратаря «Олимпиакоса». «Будё-Глимт» продолжал кошмарить соперника. Капитан хозяев Хёг, выскочив один на один, попал в штангу. И он же сделал счёт 2:0 перед перерывом, когда хозяева провели классную атаку через правый фланг – насытили зону группой игроков, а затем Бломберг прострелил на оставленного свободным Хёга.

Никита Хайкин Фото: Stefan Koops/Getty Images

Ничего хорошего для «Олимпиакоса» не происходило и во втором тайме. «Будё-Глимт» всё так же разрывал оборону греков. На первой минуте Хёг вновь попал в штангу, а вскоре после этого оформил дубль. Хозяева очень просто, словно на тренировке, дошли от своих ворот до чужих – гости стояли и лишь смотрели на это. Форвард-капитан замкнул дальнюю штангу. В итоге норвежцы победили неожиданно крупно и почти гарантировали себе путёвку в четвертьфинал. Им потребовался ещё только один сейв Хайкина.

«Аякс» потерял 41-летнего кипера и уступил «Айнтрахту»

«Аякс» решил поддержать день Нидерландов в Европе и мощно стартовал в матче с «Айнтрахтом». Едва ли не в первой атаке хозяев центрфорвард Бробби зарядил в штангу. А на 10-й минуте он же открыл счёт – после заброса со штрафного, отскока от защитника и повторной подачи во вратарскую Брайан забил головой. Но дальше для команды Франческо Фариоли начались неприятности. В середине тайма «Аякс» потерял своего 41-летнего вратаря Пасвера, который повредил спину и пах. А как только на поле появился его сменщик Гортер, «Айнтрахт» отыгрался. Немцы разыграли штрафной, и Ларссон мощно пробил издали. Вероятно, новый вратарь был готов к этому, но он точно оказался не готов к рикошету от головы Бробби. И чужих огорчил нападающий «Аякса», и своих.

У команды Фариоли, несмотря на лидерство в Эредивизии, пока недостаточно запаса прочности. После перерыва «Айнтрахт» забил победный гол. Хотя, возможно, с фолом. В ходе атаки на правом фланге Кнауфф спорно выиграл единоборство у защитника и доставил мяч в штрафную на Скири. Изучив эпизод, судьи, к недовольству хозяев, не стали отменять гол.

Жиго удалили за жуткий подкат, но «Лацио» обыграл «Викторию» вдевятером

Чехи дали бой на своём поле более статусному сопернику. «Виктория» забила первой. После углового хозяева забрали подбор и вернули мяч в штрафную, где Шульц на топовом уровне решил эпизод – обработал грудью, точно пробил с лёта. Но, к сожалению, такую красоту отменили. Бомбардир «Виктории» чуть-чуть залез в офсайд. «Лацио» ответил своим голом с углового, причём легитимным. Хозяева проиграли борьбу в собственной штрафной, а Романьоли, открывшись под скидку во вратарскую, протолкнул мяч в сетку головой.

Жиго Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Во втором тайме команда 73-летнего Мирослава Коубека опять забила со стандарта. На подаче штрафного защитники «Лацио» отпустили форварда Дуросинми, который без помех пробил головой с линии вратарской. А когда заработал удаление Ровелла, римляне были бы рады уже и ничьей. Хавбек каким-то ударом из единоборств врезал ногой по лицу игроку «Виктории». Удивительно, что судья показал ему красную карточку только после просмотра повтора.

Однако какая развязка получилась у этого матча! В компенсированное время экс-спартаковец Жиго снёс соперника жутким подкатом, прыгнув двумя ногами вперёд, и был выгнан с поля. Казалось, «Виктории» уже не хватит времени, чтобы дожать оставшихся вдевятером итальянцев. Но чехам хватило, чтобы пропустить! «Лацио» рискнул, подтянул целый квартет игроков к воротам хозяев, а в штрафной шедевр сотворил Исаксен – получил мяч, развернулся и нанёс потрясающий по красоте обводящий удар.

Шомуродов добыл «Роме» победу над «Атлетиком»

Противостояние «Ромы» и «Атлетика» казалось одним из самых интригующих в 1/8 финала Лиги Европы. Однако первый тайм в Риме не увлёк ярким футболом. За 45 минут команды Клаудио Раньери и Эрнесто Вальверде совместными усилиями лишь раз пробили в створ – это сделали хозяева. Впрочем, ближе всего к голу римляне были в другом эпизоде. Перед перерывом Дибала после скидки Бальданци выстрелил в перекладину.

Во втором тайме на поле стало повеселее. Как минимум – из-за голов. «Атлетик» забил благодаря угловому. Стандарт баски разыграли стандартно, но невероятно эффективно: подача, сброс на дальнюю штангу, удар головой от Иньяки. Впрочем, «Атлетик» был впереди совсем недолго. «Рома» отыгралась в результате перехвата на чужой половине поля и атаки на скорости. Анхелиньо открылся под пас к 11-метровой и поразил цель ударом от штанги.

Доигрывали баски вдесятером – вторую жёлтую карточку заработал Альварес. Команда Вальверде почти добыла ничью в Италии, однако в этот вечер римские команды творили чудеса. На 90+4-й минуте вышедший на замену экс-нападающий «Ростова» Шомуродов принял мяч на грани офсайда и отправил его в сетку. Узбекскому форварду позволили сделать в штрафной аж три касания.