Кто был легендой «Чемпионата» и за что прилетали баны? Тест про нашу историю

«Чемпионат» празднует своё 20-летие благодаря вам – нашим читателям. Кто-то присоединился совсем недавно, а кто-то с нами уже долгие годы, прочитал тысячи новостей, написал сотни комментариев, запомнил десятки ярких моментов, мемов и легенд.

Самые преданные читатели верят, что «Чемпионат» начинался с новости о московском «Спартаке», помнят, как придумывали мемы о Великом Ти, говорят, что читали интервью с Бузовой о футболе, и помогали «Чемпионату» установить рекорд Гиннесса. Но все мы не молодеем, память уже не та – что-то и правда случалось много лет назад, а что-то – лишь легенда, основанная на выдумке.

Давайте проверим, насколько хорошо вы помните самые яркие события из жизни «Чемпионата». Тест действительно сложный. Напрягите память, прежде чем к нему приступать!

Если у вас не грузится квиз, вы можете пройти его по ссылке:

А что вы знаете и помните о «Чемпионате»? 20 простых и сложных вопросов