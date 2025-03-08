ЦСКА должен жалеть об уходе Заболотного. У нынешних форвардов команды нет такой статистики

ЦСКА постарается одержать первую победу в 2025 году в домашнем матче 20-го тура РПЛ с «Химками». Нападающий Антон Заболотный в прошлом сезоне прилично смотрелся в составе армейцев, но теперь играет за подмосковный клуб. Форвард очень хорош в некоторых компонентах. Не исключено, что он здорово смотрелся бы в ЦСКА, с учётом того, что Секу Койта и Сауль Гуарирапа пока проваливают сезон, а новичок Алеррандро не набрал форму.

Почему Заболотный ушёл из ЦСКА?

Заболотный покинул ЦСКА летом 2024 года. Официальная причина — истечение срока контракта. За три года в составе армейцев нападающий отыграл 104 матча, забил 22 мяча и отдал 11 результативных передач. Сезон-2023/2024 оказался для Заболотного самым успешным в форме ЦСКА — 12 голов (девять — в РПЛ). Однако Антон так и не подписал новый контракт с московским клубом.

«Было предложение после сезона. Предложили контракт, много общались, но пришёл к тому, что стоит перелистнуть страницу. Много было обсуждений, разговоров, факторов. ЦСКА предложил те условия, которые меня не устраивали в плане статуса в клубе. Не хотел быть игроком ротации», — сказал Заболотный «Советскому спорту» после ухода из ЦСКА.

Владимир Федотов (слева) и Антон Заболотный Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв сообщил в сентябре 2024 года, что Заболотного очень расстроил уход главного тренера Владимира Федотова. «Дело было даже не в деньгах и не в сроке контракта. Он очень расстроился из-за ухода Федотова. Фактически после увольнения тренера Заболотный прекратил переговоры, хотя в принципе ситуация была 50 на 50», — сказал Шевелёв на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Слова самого Федотова для «Чемпионата» в день, когда ЦСКА объявил об уходе Заболотного. «Антон запомнился мне не только по работе в ЦСКА, но и в «Сочи», конечно. Он порядочный, ответственный, забивающий. Антон добросовестный и на тренировках, и в быту. Никаких проблем никогда не было. То, что он делал на футбольном поле, все видели. Антон играл в футбол и всегда был очень ответственным».

Как нападающий играет в этом сезоне?

Так или иначе Заболотный подписал контракт с «Химками». Пока Антон забил всего три мяча в составе подмосковного клуба. Результат, который никак не назовёшь выдающимся. Впрочем, Заболотный никогда не славился бомбардирскими результатами, ведь он ни разу в карьере не добирался до отметки в 10 голов за сезон в РПЛ.

Правда, в нынешнем чемпионате Заболотный отдал уже пять результативных передач. По данным Opta, это лучший показатель в карьере 33-летнего нападающего. К слову, ни один футболист ЦСКА не отдал в нынешнем розыгрыше РПЛ больше трёх голевых пасов. А ещё пять голевых передач — лучший результат среди футболистов «Химок» с 2009 года. Во встрече с московским «Динамо» (3:4) Заболотный впервые в карьере отдал два результативных паса.

Антон не стесняется вступать в верховые единоборства. Он делает это по 12,7 раза в среднем за матч РПЛ (лучший показатель в лиге). На втором месте по этому показателю нападающий Евгений Марков (9,3 раза), который уже перешёл из «Факела» в «Урала», на третьем — Артём Дзюба из «Акрона» (8,9). Защитник Виллиан Роша — лучший в составе ЦСКА по этому компоненту (8,1). А лучший среди нападающих армейцев — Тамерлан Мусаев (5,3).

Антон Заболотный перед матчем с московским «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Неудивительно, что у Заболотного самый высокий результат в РПЛ и по количеству выигранных единоборств в воздухе (7,2). Далее расположились Максим Осипенко из «Ростова» (6,3), Роша (6,1) и Дзюба (5,5). Лучший результат среди нападающих ЦСКА у всё того же Мусаева (2,1).

Заболотный заблокировал 12 передач соперника. По этому показателю он входит в десятку лучших среди атакующих футболистов (там нет ни одного игрока ЦСКА). Помимо этого, у Антона 24 ключевые передачи. Это девятый результат в РПЛ среди атакующих футболистов. Из числа таких же игроков ЦСКА по этому компоненту выделяется Аббосбек Файзуллаев (22 передачи).

«Пожалуй, Заболотный — самый важный игрок команды, — высокая оценка от главного тренера «Химок» Франка Артиги. — В свои 33 он пашет, будто ему 20, и настолько помогает нам, что мне всё равно, сколько ему лет. Иногда мы делаем чуть больше длинных передач, чем хотелось бы, как раз потому, что у нас есть Заболотный, он силён в такой игре. Этот футболист — пример для всех, и не только на поле».

Правда, в игре Заболотного в этом сезоне есть достаточно существенный минус — реализация. Он забил три мяча, хотя должен был оформить шесть голов (по статистике xG ). Показатель у Антона в этом соотношении составляет -3. Это третий с конца результат в лиге. Хуже дела обстоят только у спартаковца Кристофера Мартинса Перейры (-3,65) и Матео Кассьерры из «Зенита» (-3.27). В составе ЦСКА самые большие проблемы в этом компоненте у Сауля Гуарирапы (-2,31). Но в целом можно сказать, что показатели Заболотного выше, чем у Койта, Гуарирапы и Артёма Шуманского. Так что пока уход Антона выглядит ошибкой менеджмента ЦСКА.

Как Заболотный играет против ЦСКА?

Команды Антона («Тосно», «Зенит», «Сочи») провели восемь матчей с армейцами, когда нападающий выходил на поле. Статистика далеко не самая приятная — одна победа, две ничьих, пять поражений. «Зенит» с Заболотным в составе не забил ни одного мяча в ворота армейцев (0:0 и 0:2). Сам Антон в восьми встречах с ЦСКА отметился одним голом и одной результативной передачей. Заболотный не забивал армейцам восемь лет — с августа 2017 года. Более того, он ни разу не огорчал ЦСКА в Москве.