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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Оренбург — Ростов, прямая онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ, где смотреть, 8 марта 2025

Большой праздничный день в РПЛ! Играют «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов». LIVE
«Чемпионат»
20-й тур РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, в Международный женский день (с чем поздравляем всех девушек и женщин) пройдут четыре встречи 20-го тура РПЛ. «Оренбург» примет «Ростов», «Зенит» приедет в гости к «Факелу», ЦСКА и «Химки» сыграют в Москве, а также в столице состоится дерби «Динамо» – московского и махачкалинского.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростову» и «Оренбургу» глобально нечего делить в РПЛ: у команд разные задачи. Первым подняться бы в таблице как можно выше просто ради спортивного результата и выплат от лиги по итогам сезона. А вот вторым нужно каждое очко – ведь вылет в Первую лигу уральской команде практически обеспечен. В чемпионате России оренбуржцы побеждали дончан последний раз ещё в 2019 году. Ждём сенсации?

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Факел» максимально искренне рубится в Премьер-Лиге – но «Зенит» бьёт его раз за разом за счёт класса. Хотя в прошлом сезоне воронежцы поделили очки с гегемоном в 27-м туре – и очень осложнили команде Сергея Семака борьбу за титул. Фактически конкуренты сами отдали чемпионство Питеру. А ведь «Факел» сделал ему мощный подарок. Сделает ли снова?

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это практически дерби. И важная встреча для Антона Заболотного, который оказался не нужен родному клубу и теперь играет за «Химки». Глобально, конечно, история встреч между клубами за ЦСКА – москвичи регулярно побеждают подмосковный клуб, однако иногда о него всё-таки спотыкаются. ЦСКА сейчас до трофея как до Луны, а вот «Химкам» нужно решать вопрос выживания. Но значит ли это, что у команды Марко Николича нет мотивации на предстоящую встречу? Совсем нет.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Динамовская встреча в Махачкале – звучит как заход на короткометражку. Кавказский клуб ещё не обыгрывал столичного тёзку, но и не уступал с разницей более чем в один мяч. А это значит, что матч будет тяжёлым. Команда Марцела Лички потеряла до конца сезона Константина Тюкавина, а махачкалинцы воодушевлены после ничьей с «Локо», которая могла быть и победой.

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