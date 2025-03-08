Большой праздничный день в РПЛ! Играют «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов». LIVE

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Сегодня, в Международный женский день (с чем поздравляем всех девушек и женщин) пройдут четыре встречи 20-го тура РПЛ. «Оренбург» примет «Ростов», «Зенит» приедет в гости к «Факелу», ЦСКА и «Химки» сыграют в Москве, а также в столице состоится дерби «Динамо» – московского и махачкалинского.

«Ростову» и «Оренбургу» глобально нечего делить в РПЛ: у команд разные задачи. Первым подняться бы в таблице как можно выше просто ради спортивного результата и выплат от лиги по итогам сезона. А вот вторым нужно каждое очко – ведь вылет в Первую лигу уральской команде практически обеспечен. В чемпионате России оренбуржцы побеждали дончан последний раз ещё в 2019 году. Ждём сенсации?

«Факел» максимально искренне рубится в Премьер-Лиге – но «Зенит» бьёт его раз за разом за счёт класса. Хотя в прошлом сезоне воронежцы поделили очки с гегемоном в 27-м туре – и очень осложнили команде Сергея Семака борьбу за титул. Фактически конкуренты сами отдали чемпионство Питеру. А ведь «Факел» сделал ему мощный подарок. Сделает ли снова?

Это практически дерби. И важная встреча для Антона Заболотного, который оказался не нужен родному клубу и теперь играет за «Химки». Глобально, конечно, история встреч между клубами за ЦСКА – москвичи регулярно побеждают подмосковный клуб, однако иногда о него всё-таки спотыкаются. ЦСКА сейчас до трофея как до Луны, а вот «Химкам» нужно решать вопрос выживания. Но значит ли это, что у команды Марко Николича нет мотивации на предстоящую встречу? Совсем нет.

Динамовская встреча в Махачкале – звучит как заход на короткометражку. Кавказский клуб ещё не обыгрывал столичного тёзку, но и не уступал с разницей более чем в один мяч. А это значит, что матч будет тяжёлым. Команда Марцела Лички потеряла до конца сезона Константина Тюкавина, а махачкалинцы воодушевлены после ничьей с «Локо», которая могла быть и победой.