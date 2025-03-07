Яркий спорт 8 марта: «Манчестер Сити» в АПЛ, «Барселона» в Примере, «ПСЖ» Сафонова, «Ак Барс» и СКА в КХЛ, а ещё — регби, лыжи и биатлон!

Топ-события в женский день: погоня Овечкина, динамовское дерби в РПЛ и Мирра в теннисе

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 08 марта 2025, суббота. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: увидим ли мы 886-й гол Овечкина?

«Вашингтон» попал в небольшое пике, однако очень быстро из него вырвался – две победы над «Оттавой» и «Рейнджерс» наглядно показали, что больших проблем у «столичных» не предвидится. А вот «Детройт» из своего кризиса пока не выбрался – четыре поражения подряд выбросили команду из восьмёрки. Смогут ли туда вернуться «Ред Уингз»?

🎾 5:00*: Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Даниил Медведев (Россия, 5), Индиан-Уэллс, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Даниил Медведев стартует на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе?

Двукратный финалист последних лет на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев начинает новый поход за престижным титулом в Калифорнии. Как сеяный россиянин стартует со второго круга. Его первым соперником станет китаец Бу Юньчаокэтэ, с которым они до этого ещё не играли. Победитель матча далее сразится с кем-то из пары Алекс Михельсен — Колтон Смит.

🎾 5:00*: Варвара Грачёва (Франция) — Мирра Андреева (Россия, 9), Индиан-Уэллс, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что Мирра противопоставит бывшей россиянке?

Лучшая российская теннисистка Мирра Андреева начинает турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе матчем с бывшей соотечественницей Варварой Грачёвой, которая перешла под флаг Франции. Девушки ранее играли лишь раз — в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2024 сильнее оказалась Мирра. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Клара Таусон — Мария-Камила Осорио-Серрано.

🏀 6:00: «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 08 марта 2025, суббота. 06:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Йокич укатает в асфальт Дюранта и компанию?

Дела у «Финикс Санз» идут, откровенно говоря, плохо. Команда находится за зоной плей-ин – на 11-м месте Запада – и в последнее время не радует результатами. Теперь «солнечным» во главе с Кевином Дюрантом предстоит сложный выезд в Денвер, где играть на уровне высокогорья – то ещё испытание. Никола Йокич в феноменальной форме и борется за четвёртую в карьере статуэтку MVP. С сербом шутки плохи, а «Наггетс» набрали приличный ход. Удастся ли Кей Ди и остальным справиться с Джокером?

🎯 9:00: Биатлон, Кубок России, финал, женщины, гонка преследования, 10 км и мужчины, гонка преследования, 12,5 км

Интрига: получится ли у Латыпова и Шевченко взять «Малые хрустальные глобусы» в пасьютах?

Лидеры сборной России буквально в последней гонке упустили «МХГ» в спринтах. Правда, случилось это по разным причинам. Эдуард не слишком удачно провёл спринт, а Наталия снялась с гонки из-за простуды. Сейчас оба спортсмена лидируют в зачётах пасьютов с серьёзным отрывом. Правда, с учётом болезни Шевченко и не лучшей формы Латыпова, есть шанс, что оба биатлониста останутся без наград. Посмотрим, у кого хватит сил отобрать «Глобусы» у лидеров.

⚽️ 12:00: «Оренбург» — «Ростов», РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержит ли «Ростов» первую победу после ухода Карпина?

«Оренбург» находится в очень тяжёлом положении. Во-первых, команда располагается на последней строчке в таблице РПЛ. Во-вторых, она отстаёт от зоны стыков на восемь очков. В-третьих, «Оренбург» проиграл в турнире семь матчей подряд (в четырёх предыдущих не забил ни одного мяча). «Ростов» вошёл в весеннюю часть сезона с новым главным тренером — Джонатан Альба сменил на этом посту Валерия Карпина. В первом туре с новым коучем «Ростов» поделил очки с московским «Динамо» (1:1). Донской клуб одержал всего одну победу в пяти предыдущих гостевых встречах с «Оренбургом» во всех турнирах. Правда, и проиграл только один раз. Снова будет ничья?

🎿🥇 13:30: Лыжи. чемпионат мира — 2025, мужчины, масс-старт, 50 км, классический стиль

Интрига: установит ли Клебо вечный рекорд?

Перед мужским марафоном только один вопрос — сможет ли Йоханнес Клебо победить и установить вечный рекорд, завоевав золотые медали во всех гонках домашнего ЧМ-2025? Пока только Елена Вяльбе смогла выиграть все гонки чемпионата мира, и это было в 1997-м в том же Тронхейме. Тогда Вяльбе выиграла пять из пяти. Если Клебо выиграет шесть из шести, такой результат невозможно будет превзойти, только повторить.

🎿 13:30: Лыжи. Чемпионат России. Командные спринты, свободный стиль

Интрига: Коростелёв и Большунов в одной команде. Но смогут ли выиграть?

Командные спринты на чемпионате России в Казани должны получиться очень конкурентными. И у женщин, и мужчин есть дрим-тим, но назвать их безоговорочными фаворитами после того, что случилось в смешанной эстафете, сложно. Тем не менее команды Татарстана в составе Дарьи Непряевой и Натальи Терентьевой, а также Савелия Коростелёва и Александра Большунова выделяются.

Кто бросит им вызов? Команды Тюмени, Москвы, вторые команды Татарстана, да вообще кто угодно. Главное, чтобы была честная и близкая борьба.

⚽️ 14:30: «Факел» — «Зенит», РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» обыграет одного из аутсайдеров РПЛ?

«Зенит» не впечатлил в первом туре РПЛ после зимнего перерыва. Команда Сергея Семака поделила очки в домашней игре с ЦСКА — 0:0. Хотя моменты были и у тех, и других. Несмотря на такой результат, «Зенит» возглавил таблицу чемпионата России. С другой стороны, он опережает «Спартак» и «Краснодар» только по дополнительным показателям. «Факел» довольно слабо сыграл в Подмосковье — уступил «Химкам» (0:1). Из-за этого воронежский клуб упал в зону прямого вылета. «Факел» ни разу не победил «Зенит» в четырёх предыдущих домашних матчах (две ничьих, два поражения).

⚽️ 15:30: «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити», АПЛ, 28-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сити» окажется в топ-3 по итогам матча?

Кто бы мог подумать в начале сезона, что эти команды будут соседями по таблицы после 27 туров АПЛ? Более того, «Ноттингем Форест» набрал 48 очков, а «Манчестер Сити» — 47. В случае победы команда Хосепа Гвардиолы залетит в топ-3. «Ноттингем» в последнее время испытывает сложности — всего одна победа в пяти предыдущих турах АПЛ. «Сити» трижды одолел соперника в трёх предыдущих встречах и не пропустил ни одного мяча (3:0, 2:0, 2:0). С другой стороны, «Ноттингем» не проигрывает дома с 10 ноября 2024 года.

🎯 16:55: Биатлон, Кубок мира, седьмой этап, мужчины, гонка преследования, 12,5 км и женщины, гонка преследования, 10 км

Интрига: вернётся ли Йоханнес Бё на трон?

Главной интригой в мужской гонке преследования является не выступление чемпиона спринта — француза Эмильена Жаклена, а норвежские разборки. Проваливший гонку на 10 км Стурла Легрейд сделал большой подарок Йоханнесу Бё, дав возможность вновь занять трон в борьбе за «Большой хрустальный глобус». Бё-младший отстаёт от партнёра по сборной на 10 очков, и для возвращения на первое место ему нужно занять, например, первое или второе место в пасьюте. Если учитывать скорость Йоси, никаких проблем быть не должно.

⚽️ 17:00: ЦСКА — «Химки», РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Химки» снова отберут очки у ЦСКА в Москве?

ЦСКА находится на шестой строчке в таблице РПЛ. Команда Марко Николича останется там же по итогам 20-го тура. Армейцы пропустили всего 14 мячей — третий показатель в лиге. Лучше результат только у «Зенита» (12) и «Краснодара» (13). «Химки» в прошлом туре одолели на своём поле «Факел» (1:0) и остались вне пределов зоны стыков (команда находится на 12-й строчке в таблице). В прошлом сезоне ЦСКА разгромил соперника дома (3:0), но перед этим «Химки» дважды кряду отобрали очки у армейцев в Москве (0:0 и 2:2). А как будет на этот раз?

🏒 17:00: СКА — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: закрепит ли СКА успех, добытый в матче с ЦСКА?

В последнем матче СКА одержал долгожданную победу, переиграв ЦСКА в овертайме. Однако расслабляться рано – по возможности нужно укрепить позиции в таблице, а также не подпустить к себе «Торпедо», которое явно не желает играть в первом раунде с «Локомотивом». Последние три встречи между командами закончились за пределами основного времени, ждать овертайма и в этой игре?

Кузнецов развеивает слухи: Евгений Кузнецов прокомментировал слухи о том, что он больше не сыграет за СКА

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Авангард» выиграет 11-й матч подряд?

«Авангард», после того как Ги Буше возглавил команду, стал грозной силой не только на Востоке, но и во всей лиге – омичи сейчас всерьёз претендуют на то, чтобы закончить регулярку в топ-4 конференции. «Ак Барс» после Матча звёзд нажил себе проблем, однако в последнее время начал приходить себя. Особо хорош лидер казанцев Артём Галимов, который сейчас идёт на четвёртом месте в списке бомбардиров КХЛ. Что заготовит 95-й номер для Омска?

🏉 17:15: Регби. Кубок шести наций. 4-й тур. Ирландия — Франция

Интрига: смогут ли французы занять первую строчку в таблице?

Центральный матч раунда. Ирландия идёт на первом месте, Франция — на втором. Подопечным Фабьена Галтье нужно выигрывать, и желательно с бонусом, чтобы сохранить шансы на победу в турнире. С учётом того, что в заключительном раунде ирландцы встречаются с Италией, а французы — с неуступчивыми шотландцами, без победы из Дублина уезжать нельзя. Правда, получить её будет крайне непросто.

⚽️ 19:00: «Ренн» — ПСЖ, Лига 1, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сыграет ли Сафонов в предстоящем матче?

«ПСЖ» на этой неделе обидным образом уступил дома «Ливерпулю» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Хозяева владели огромным преимуществом, нанесли множество ударов, а потом пропустили в самой концовке. У «ПСЖ» всё в порядке в чемпионате Франции — первое место с отрывом от ближайшего соперника в 13 очков. Нас же интересует, выйдет ли на предстоящую встречу в основе российский вратарь Матвей Сафонов? «Ренн» в последнее время набрал хорошую форму — четыре победы в пяти предыдущих матчах Лиги 1. Благодаря этому команда поднялась на 11-е место в таблице и оторвалась от зоны стыков на девять очков.

⚽️ 19:30: «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: московское «Динамо» обыграет соперника в четвёртый раз в сезоне?

Предыдущая неделя получилась для «Динамо» достаточно тяжёлой. Команда Марцела Лички упустила победу в гостевой встрече с «Ростовом» (1:1). Но гораздо важнее, что она осталась без нападающего Константина Тюкавина. Футболист повредил крестообразную связку колена и выбыл из строя до конца сезона. Огромная потеря для московского клуба. Сейчас «Динамо» отстаёт от тройки лидеров на четыре очка. Клуб из Махачкалы оказался в зоне стыков, хотя и не проиграл дома «Локомотиву» (1:1). В этом сезоне московское «Динамо» трижды победило дагестанских одноклубников, но все встречи получились напряжёнными. Махачкалинская команда дважды уступила с минимальным счётом и один раз — в серии пенальти.

🏉 19:45: Регби. Кубок шести наций. 4-й тур. Шотландия — Уэльс

Интрига: валлийцы нашли свою игру?

Первый матч под руководством нового тренера команды во всех видах спорта проводят чаще всего неплохо. Особенно после череды неудач, как у сборной Уэльса. Получилось ли у валлийцев за столь короткий срок нащупать свою игру? Сборная Шотландии — как раз тот соперник, во встрече с которым это будет прекрасно видно.

⚽️ 23:00: «Барселона» — «Осасуна», Примера, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» снова не пропустит в матче с удобным соперником?

«Барселона» ни разу не уступила в 2025 году. Каталонский клуб одержал шесть побед подряд в Примере и пропустил в этих матчах всего два мяча. Команда Ханси Флика возглавляет таблицу чемпионата Испании, хотя «Атлетико» отстаёт всего лишь на одно очко, «Реал» — на три. На этой неделе сине-гранатовые одолели «Бенфику» (1:0) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и забили единственный мяч в меньшинстве. «Осасуна», в свою очередь, не побеждает больше месяца — со 2 февраля. Сейчас она располагается в середине таблицы (11-е место). «Барса» пять раз подряд обыграла соперника и не пропустила в этих матчах ни одного мяча.