Батчи исполнил красоту с 25 метров! А момент дня — отменённый гол «Краснодару». Видео

Несмотря на лидирующую позицию, пусть и приходилось делить её с двумя конкурентами, «Краснодар» не побеждал в пяти турах подряд. А тут ещё и потерял из-за травмы Сперцяна — его в старте заменил Кривцов. Плюс в соперниках — отлично усилившийся зимой «Пари НН» с Гончаренко — для него это противостояние особенно принципиально. Но теперь всё сложилось для южан максимально удачно.

«Краснодар» сразу же включил привычную доминацию по владению и быстро забил. Но не за счёт неё, а с помощью шального отскока от Калинского при угловом. Черников оказался в нужное время в нужном месте и лёжа проткнул мяч в ворота с близкого расстояния. Такое вот везение для одних и несчастный случай — для других.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

План на игру «Пари НН», если он был в том, чтобы полностью отдать инициативу, успешно отсидеться сзади и, возможно, что-то забить в контратаках, оказался сломлен. «Краснодар», впрочем, продолжил заниматься раскатом и действовал с превосходством. Хотя отличные шансы нашли Кокшаров и Эктов. Только вот первый пробил куда-то в небеса с прострела второго, а сам правый защитник не использовал классную подачу Кастильо.

Батчи же на 36-й минуте сотворил нечто великолепное: психанул и в лучших традициях Вальверде шедеврально «плюнул» в дальнюю девятку из-за пределов штрафной. Рикошет от штанги только добавил красоты голу. 0:2 после первого тайма, хотя по моментам – не самый очевидный результат.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Во второй половине солировал уже «Пари НН» — счёт обязывал. Агкацеву то и дело приходилось прыгать по углам. Особенно его напрягали Каккоев и Босельи. В другой ситуации уругвайцу в последний момент не дал отличиться блокировкой Ленини.

Нижегородцы откровенно прижали «Краснодар» и на 68-й минуте наконец-то добились своего — Босельи с линии штрафной идеально пробил в правый угол. Но перед этим в штрафной столкнулись Кокшаров с Ленини. Просмотр VAR убедил судью Москалёва — правила нарушил именно россиянин, что довольно спорно. Крики трибун «Гол, гол, гол!» ситуацию не изменили.

Единоборство Кокшарова и Ленини Фото: Кадр из трансляции

Экс-арбитр Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил верность такого решения и дал такой комментарий «Чемпионату»: «Игрок «Краснодара» играл в мяч. Кокшаров же попал ему в ногу. Видно, что Москалёв хотел свистнуть, но с какой целью — вопрос. Этого мы уже не узнаем. По направлению корпуса судьи было ощущение, как будто бы он хотел свистнуть фол в пользу «Краснодара». Думаю, он был не уверен и решил продолжить игру до VAR. VAR вмешался правильно. Это сложный момент. Я бы не говорил, что Москалёв ошибся».

Что было дальше? Магкеев подарил мяч Кордобе под дуэль с Медведевым. Колумбиец спокойно обвёл вратаря и катнул на разгромный перевес. Это его первый гол за шесть туров. Вот так вместо 1:2 ситуация поменялась на разгромную для хозяев.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

0:3 — точно не по игре. 1:3 — тоже скорее нет, но уже ближе к истине. И Кайо, пусть и случайно, сделал многое, чтобы наградить нижегородцев этим голом: наступил на ногу Кокшарову и подарил пенальти Калинскому. А вот Агкацев был против и прыгнул в нужном направлении. Счёт не должен смущать — «Пари НН» совсем не выглядит командой, которой стоит готовиться к вылету. «Краснодар» же временно возглавил таблицу.