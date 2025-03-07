Непостижимый промах! «Ахмат» чудом не вырвал победу у «Локо» в гостях. Видео

«Локомотив» не мог победить в четырёх турах РПЛ кряду. И тут, казалось, вовремя подвернулся удобный соперник: «Ахмат» и в гостях выступает крайне блёкло (ранее набрал там только пять очков), и уступил во всех четырёх предыдущих личных встречах с общим счётом 1:10. А вот и нет! Грозненцы благодаря гениальной игре Самородова вообще должны были увезти из столицы победу.

Чеченцы лишились дисквалифицированного Садуллаева. Его заменил арендованный у «Спартака» Зорин. По сути, но не по факту: пусть Даниил и заработал несколько фолов, с Лечи и без него это две разные команды. Главный козырь «Локо» же был на месте и на 17-й минуте забил впервые с 9 ноября. Хотя в голе заслуги Пиняева гораздо больше. Сергей после аута продрался на дриблинге сквозь Уткина с Тодоровичем к правому краю штрафной и прострелил в центр, куда, отклеившись от Исмаэла, набежал Батраков. Реализовать настолько убойный шанс — дело техники для Алексея.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Пиняев потрясающуе начал весну. Сегодня он запомнился фирменными обводками далеко не только в голевом эпизоде. Сергей убегал от Адамова и напряг Шелию ударом в дальний угол, классно ассистировал Сарвели, выиграл множество единоборств и неплохо отрабатывал сзади. Только вот для «Локомотива» нашёлся в этом и минус: высокий уровень Сергея, кажется, вдохновил Самородова. Полузащитник сборной Казахстана в конце первого тайма как с детьми разобрался с Монтесом и Ненаховым, катнув мяч в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В целом шёл абсолютно равный футбол с обилием единоборств. И неважно, что на поле вышли четвёртая с 14-й команды чемпионата. Причём Талал непостижимым образом простил москвичей. Самородов (как же он хорош!), во-первых, обокрал Ненахова и организовал убойный контрвыпад. Во-вторых, накрутил заменившего Баринова Годяева с Батраковым. Далее Тодорович прострелил, а марокканец должен был замыкать с нескольких метров. Но просто не попал по мячу! Дай ему повторить эпизод раз 10, и наверняка все попытки завершатся как минимум ударами. Непостижимо.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Ахмат» чудом не добыл вторую гостевую победу в РПЛ. Пара моментов у «Локомотива» ещё были, но не таких опасных, как у Талала. Хотя в целом гости могут быть довольны и ничьей: перед матчем от неё вряд ли бы отказались. Беспобедная серия «Локомотива» же затянулась сильнее — о борьбе за чемпионство думать стало ещё сложнее.