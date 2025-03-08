В РПЛ играют два «Динамо»! А какие были ещё противостояния клубов с одним названием?

В нынешнем сезоне РПЛ сошлись два «Динамо» — московское с минимальным перевесом в конце сентября победило в Каспийске махачкалинское. Сегодня они встретятся вновь.

Противостояние команд-тёзок в элитной лиге — забытая тема. Такого действительно давно не случалось, и всё же в 90-е и нулевые было нормой. Давайте вспоминать все примеры.

В самом первом сезоне после развала Советского Союза, в 1992-м, участвовали сразу три «Динамо»! Разумеется, московское, а ещё ставропольское и «Динамо-Газовик». По названию вы могли подумать, что третьи динамовцы родом из Оренбурга. Но это будущая «Тюмень». Также получилось дерби «Локомотивов» (Москва и Нижний Новгород) плюс «Спартаков» (Москва и Владикавказ). Владикавказцы позже боролись с москвичами и под названием «Спартак-Алания». Имя они то и дело меняли.

Турнир проходил в необычном формате. 20 клубов поделили на две группы, где каждый играл с каждым дома и на выезде. Далее по четыре лучших представителя групп формировали пул борьбы за медали, а все остальные боролись за выживание. Данную фразу не обязательно заключать в кавычки — времена были тяжёлые.

В элитный список пробились оба «Локомотива» и «Спартака» (московский завоевал чемпионство) плюс столичное «Динамо». А «Динамо-Газовик» вылетело, но позже возвращалось: в высшей лиге 90-х участвовало ещё четыре раза. Ставропольские тёзки же провели там три года подряд и понизились в классе навсегда.

«Динамо-Газовик» Фото: Пресс-служба ФК «Тюмень»

Такова статистика москвичей в матчах с тюменцами в РПЛ — шесть побед, две ничьих и два поражения. К слову, они в сезоне-2016/2017 вновь встретились, только уже в Первой лиге. И столичные в противостоянии с «Тюменью» приплюсовали себе шесть очков. А вот как они бились со ставропольцами — четыре победы, одна ничья и одно поражение. Летом 2021-го команды сыграли в Кубке России — москвичи приехали в Ставрополь и забили шесть безответных мячей.

А, ну и ради приличия отметим успехи тюменцев в играх со ставропольцами в высшей лиге России — две победы, одна ничья и одно поражение. В основном они пересекались в Первой лиге — как советской, так и российской.

Теперь перейдём к «Спартакам». Московский, понятное дело, в истории России из элиты не вылетал. Владикавказский же, хоть и отобрал у столичных золотые медали 1995 года, иногда понижался в классе. Но был на тот момент уже «Аланией». В высшей лиге соотношение сил у двух «Спартаков» с учётом всех переименований получилось в пользу москвичей — 18 побед, пять ничьих и 10 поражений.

Столичный «Локомотив» тоже не вылетал. Нижегородский же ограничился в элите лишь восемью сезонами в XX веке. Перевес логично на стороне фаворитов: восемь побед, шесть ничьих и два поражения.

«Локомотив» Москва — «Локомотив» Нижний Новгород Фото: Игорь Уткин/Фотохроника ТАСС

Уже в 2000-х пришла очередь и торпедовскому дерби. Будущий ФК «Москва» перед появлением привычного для всех названия был «Торпедо-ЗИЛ» и «Торпедо-Металлургом». Просто «Торпедо» проявляло себя сильнее — пять побед, пять ничьих и два поражения. В 2006-м оно, впрочем, вылетело. А когда вернулось, ФК «Москва» уже давно пополнил небесную лигу.

«Торпедо-Металлург» — «Торпедо» Москва Фото: ИТАР-ТАСС

Во второй половине нулевых московский «Спартак» снова встретил тёзку — в РПЛ на пять лет забрались коллеги из Нальчика. Что интересно, младший «Спартак» ни разу за 12 попыток не обыграл старший — четыре ничьих и восемь поражений. Такая вот столичная доминация.

«Спартак-Нальчик» — «Спартак» Москва Фото: РИА Новости

Мог получиться реванш в сезоне-2017/2018 Кубка России. Но и там у нальчан не сложилось — они минимально уступили. Ещё в РПЛ пересеклись ЦСКА и «СКА-Хабаровск». Однако всё-таки они не тёзки, хоть и армейцы.