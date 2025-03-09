«Галицкий сказал: Ари, не покупай клуб!» Самое неожиданное назначение зимы в нашем футболе

Пожалуй, самое неожиданное назначение межсезонья в нашем футболе произошло даже не в РПЛ, а дивизионом ниже. Ари был третьим и пока последним бразильцем в сборной России и стал первым выходцем из Латинской Америки в топ-менеджменте отечественного клуба. Минувшей зимой бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» занял пост спортивного директора московского «Торпедо».

Незадолго до возобновления сезона в Первой лиге мы встретились с ним на сборе автозаводцев в турецком Белеке и полтора часа проговорили о его прежних командах и новом вызове. Причём интервью Арикленес да Силва Феррейра давал на русском языке — маленький, но показательный штрих к портрету человека. Для бразильцев в России это большая редкость.

О чём расскажем:

Вы удивитесь, но Ари ещё официально не завершил карьеру!

— Покидая в 2021 году Россию, мог предположить, что вернёшься так скоро?

— Я рассчитывал поиграть несколько лет в Бразилии, а потом вернуться в Россию и провести здесь прощальный матч. Но я не думал, что возвращение произойдёт так быстро. Предложение «Торпедо» ускорило его.

— Скучал по России, Москве?

— Точно не скучал по холоду, ха-ха! На самом деле не только я, но и жена, дети скучали по Москве. Думаю, что в душе я уже более чем наполовину русский. Я сроднился с Россией. Кроме того, у нас здесь остался небольшой бизнес, связанный с недвижимостью.

— Русский язык с женой практиковал?

— Вообще нет. И с женой, и с маленькой дочкой разговаривали только на португальском. Старшая, ей 10 лет, очень хорошо говорит по-русски, а младшая только начинает учить. Ей всего три годика. Я тоже никогда не учил язык с преподавателями или репетиторами. Просто слушал и запоминал, что говорят вокруг. Если что-то не понимал, уточнял у переводчика. Поэтому мой русский не очень хороший. Но в процессе работы постепенно вспоминаю слова и выражения.

Ари с семьёй Фото: из личного архива Ари

— Связей с бывшими одноклубниками в Бразилии не терял?

— Продолжали общаться с Гильерме, с которым вместе играли в «Локомотиве», с Кайо из «Краснодара». С Джано обменивались сообщениями в соцсетях.

— А матчи РПЛ хотя бы изредка смотрел?

— Редко. Хватало работы в моём клубе: я же не только играл в «Атлетико Сеаренсе», но ещё и руководил им. Забот было полно.

— Удивился, что Дзюба, Смолов до сих пор играют?

— Да-да, и это очень хорошо. Я тоже хотел ещё поиграть в Бразилии. Рассуждал так: лучше сам помогу команде на поле, чем буду платить деньги нападающему со стороны.

Ари, Дзюба, Эменике в «Спартаке» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Я смотрю, прошлым летом ты забивал чуть ли не в каждом матче.

— Да-да. В чемпионате Бразилии четыре дивизиона. Мы играли в Серии D. За четыре тура до конца я ещё претендовал на звание лучшего бомбардира. В итоге его выиграл другой нападающий, но, считаю, я неплохо помог команде. Больше скажу: официально я ещё не завершил карьеру!

— Вот как?

— Да. Мне бы хотелось сыграть ещё один матч. Здесь, в России. И на этом поставить точку в профессиональных выступлениях.

Ари в России

«Спартак»: 110 матчей, 29+17

«Краснодар»: 172 матча, 54+37

«Локомотив»: 23 матча, 7+3

🥇 Чемпион России: 2017/2018

🥈 Серебряный призёр РПЛ: 2011/2012

🥉 Бронзовый призёр РПЛ: 2014/2015, 2018/2019, 2019/2020

🏆 Обладатель Кубка России: 2016/2017

— И форму поддерживаешь?

— Обязательно. Регулярно хожу в зал. На сборах иногда подключался к команде: проводил разминку, играл в квадраты. В основной программе не участвовал, чтобы не мешать тренировочному процессу. Зачем занимать место молодого, перспективного в двусторонке? Я уже в большей степени спортдиректор, чем футболист. У меня теперь другие задачи. Но форму не теряю.

Ари и Олег Кононов Фото: ФК «Торпедо»

— Откуда это желание — закончить именно в России?

— Я 12 лет отыграл в России — это очень много. Бо́льшая часть моей карьеры прошла в РПЛ. Я подумал, что будет красиво там и финишировать.

— Руководство «Торпедо» в курсе твоего желания?

— Да-да, президент и тренер знают. Только я пока не совсем понимаю, когда и как это лучше устроить. Зимой у меня было много работы в новой роли: поездки, переговоры, просмотр футболистов. Все мысли были заняты этим.

— Помнишь аналогичный матч Андрея Тихонова за «Спартак» в 2011-м?

— Да-да, помню. Это было круто. Мы отдали тогда дань уважения мастеру. Надеюсь, что и мне удастся так же красиво завершить свою игровую историю.

Какие зарплаты в низших дивизионах Бразилии и реально ли там зарабатывать на трансферах

— Молодые пацаны из «Атлетико Сеаренсе» на тебя смотрели как на легенду?

— Конечно. Всем им хотелось бы повторить мою карьеру: Европа, Лига чемпионов, сборная. Да, я играл за Россию, а не за Бразилию, но это тоже очень престижно.

— Не думал кого-то из знакомых по России в свой клуб подтянуть?

— А у меня играл Вандерсон из «Краснодара». Первый, тот, который Карму, помнишь? Когда он объявил о завершении карьеры, я сказал ему: «Зачем? Ты ещё молодой! Помоги моей команде». И он ещё шесть месяцев провёл в «Атлетико Сеаренсе». Физически он, конечно, уже был не тот, что в России, но его опыт очень пригодился нашей молодёжи.

— А тебе не тяжело было в 38 лет играть на профессиональном уровне?

— Наоборот, мне было очень легко! В «Атлетико» я был главным универсалом — президентом, игроком и даже тренером! Чтобы руководить командой, отучился и получил лицензию. Но мне это не мешало играть. Я сам себе удивлялся: как на всё хватает сил? А дело в опыте. Думаю, если бы мне чуть подтянуть физику, я и в первом дивизионе сейчас не затерялся бы.

— В «Атлетико» все играли на босса?

— Нет-нет, всё было по спортивному принципу. Но молодёжи часто не хватает опыта, а у меня его много. Поэтому и забивал часто: одного-двух моментов для гола мне хватало. Я сам был заинтересован в том, чтобы у меня молодые играли — это же потенциальные трансферы и деньги. Но если молодой упускал момент за моментом, я выходил на поле и решал.

— Дорого обходилось содержание команды?

— Очень дорого, я же сам всё тащил, в одиночку. За восемь лет я вложил в «Атлетико» € 7-8 млн своих личных средств. За это время я приобрёл широкие связи среди агентов, президентов других клубов. Зная меня, они охотнее отдают футболистов в аренду. Это позволило немного оптимизировать расходы на содержание клуба.

— Какие зарплаты в третьем-четвёртом дивизионах Бразилии?

— Максимум — € 1000. Премиальных за победы нет — только за решение задачи на сезон, за чемпионство. Четвёртый дивизион Бразилии — не то место, где я как инвестор могу много заработать. Мы привлекаем в команду молодых ребят и развиваем их с перспективой дальнейшей аренды или продажи.

— И как успехи?

— Недавно выгодно продали двух футболистов. Эрик Пулга этой зимой за € 3 млн перешёл в «Баию», которая входит в состав City Football Group. «Атлетико» тоже полагается процент с этого трансфера. А ещё одного нашего игрока за € 5 млн подписал «Эркулес». 50% прав на него принадлежит нам.

— Ты остаёшься в этом проекте?

— Конечно. Но я хочу найти инвесторов. Моя мечта — построить классную базу. Тогда и игроков будет проще привлекать и развивать. Конечная цель — продавать их в Европу. В перспективе это может быть прибыльным бизнесом.

Ари хочет назначить женщину главным тренером своего клуба

— Пока ты играл, организационными процессами управляла жена?

— Не совсем. Когда мы прилетели в Бразилию, Наталья организовала коммерческую футбольную школу при клубе и всё там контролировала. У нас сейчас занимается больше 200 детей. Месячная плата небольшая — около € 20. Большинство этих денег идёт на зарплату тренеров, аренду полей, покупку экипировки. Я бы хотел сделать занятия бесплатными и доступными для ребятишек из фавел, но для этого нужно найти компаньона и единомышленника, готового инвестировать в проект. В Бразилии ты где угодно можешь встретить футбольное дарование. Играют везде — на улице, во дворах, на пляже! И очень часто таланты выходят из самых бедных кварталов.

— У «Атлетико» и президентом была женщина — Мария Ривейра?

— Да, очень умная и опытная в футболе женщина. Я ей полностью доверял. И Мария проделала в «Атлетико» хорошую работу. Те два трансфера, о которых я сказал, были совершены при ней. Но сейчас она уже не с нами. Теперь я меньше денег трачу на клуб, поэтому и руководящий состав мы подсократили. Однако команда продолжает функционировать и играть.

— А Наталья какую-то должность в клубе имеет?

— Она тоже вернулась в Россию, но продолжает контролировать дела в школе дистанционно. В клубе остался мой сын и ещё два-три человека, которым я доверяю.

— Как две женщины ладили в клубе?

— Многие думают, что футбол — не женское дело. Но Мария с Натальей заслужили уважение своей работой. Ты знаешь, что президент «Палмейраса» — женщина (Лейла Перейра. — Прим. «Чемпионата»)? Они выиграли чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес. Пол тут не имеет значения! Главное — любовь к футболу и опыт. У меня есть идея — поставить девушку тренером в своём клубе.

— Главным тренером?

— Да. Моя подруга играла в футбол в России и в Бразилии. В отсутствие Марты была капитаном в сборной. Сейчас она получила тренерскую лицензию. Человек заслуженный, опытный — почему она не может тренировать мужскую команду?

— Так ты назначишь её?

— Думаю, да. Ей 39 лет, как и мне, но она ещё играет и параллельно учится. Когда закончит — приглашу её в свой клуб. Я не делю людей футбола по гендерному признаку.

— Многие российские футболисты — обойдёмся без фамилий — не разделяют это мнение.

— Возможно, у меня тоже был бы скепсис, если бы я не видел плодов работы своей жены. Она самостоятельно всё организовала в нашей школе — от поиска формы до привлечения тренеров. Я не считаю футбол сугубо мужской сферой.

— Ты знаешь Зарему Салихову?

— Нет.

— Жена твоего бывшего босса Леонида Федуна. Она часто выступает с острыми комментариями по футбольной повестке.

— Так это же хорошо, топ! Если она имеет опыт и разбирается в футболе, почему нет? Женщины способны выполнять практически любую работу наравне с мужчинами. Не вижу проблемы.

— Твоя жена тоже разбирается в футболе?

— Да, Наталья работает вместе с моим агентом из компании Aguia Football. Она тоже участвовала в трансферах, о которых я говорил, подписывала документы. Жена лучше меня разбирается в контрактных нюансах, умеет вести переговоры. В планах — получить лицензию ФИФА и продолжать развитие в этом направлении.

Ари с женой Натальей Фото: из личного архива Ари

Что привело его в «Торпедо»

— Ты первым из бразильцев стал спортивным директором в российском клубе. Испытываешь в связи с этим дополнительные эмоции, гордость?

— Нет, для меня это нормально. Я же играл за сборную России и, как уже сказал, ощущаю себя больше русским, чем бразильцем. Так получилось, что первыми мы подписали в «Торпедо» иностранных игроков, но важнейшим направлением своей работы я считаю поиск молодых российских талантов. Иностранцы тоже необходимы, чтобы помогать местным ребятам своим опытом. Но, мне кажется, во всех командах, которые становились чемпионами России, костяк команды был русским.

— В основе «Зенита» бразильцев больше, чем русских.

— Классные легионеры дают результат. Но в «Зените» наряду с иностранцами хватает российских футболистов. Почему «Зенит» всё время чемпион?

— Потому что превосходит всех в экономических возможностях и может купить практически любого понравившегося игрока.

— Это хорошая тема. Я уверен, что, если бы у «Зенита» не было качественных россиян, он не выиграл бы столько титулов. В футболе важен коллектив, а для его создания обязательно нужны местные игроки. Если на восьми позициях у них играют классные иностранцы, а на трёх оставшихся — средние российские футболисты, соперники будут этим пользоваться. Сколько бы легионеров у тебя ни было, без качественных россиян сильной команде не обойтись. В своей работе я прежде всего исхожу из этого.

— Как вообще происходило твоё назначение?

— Мы давно знаем друг друга с Олегом, главным тренером. При нём «Краснодар» купил меня у «Спартака», и вместе мы проделали очень хорошую работу. Мы боролись за медали, играли в Лиге Европы — уже тогда это была топ-команда. Мы помогли ей стать ещё чуть лучше. В прошлом году я приехал в Москву на матч легенд по случаю 10-летия стадиона «Спартака». Мы встретились с Олегом и президентом «Торпедо». Они предложили поработать вместе. Я с радостью согласился.

— Вообще не удивился?

— Я планировал ещё поиграть, но понял, что не могу упустить этот шанс. Для меня это новый профессиональный вызов. Я даже не спрашивал про зарплату. Сразу сказал: «Да». Когда я вернулся в Бразилию, другие клубы предлагали мне € 15-20-25 тыс. в месяц. Но я решил помочь своей команде и играл за неё, по сути, бесплатно. А в «Торпедо» меня заинтересовал спортивный проект. Я вижу, как стремительно он развивается. У команды сильный тренер, строится новый современный стадион. Я почувствовал, что могу добиться хорошего результата в новом качестве. Я был счастлив вернуться в Россию… а жена — тем более, ха-ха!

Ари в сборной России Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС

— И какие первые впечатления от новой работы?

— Работы очень много! Нужно смотреть массу игр, разговаривать с разными людьми. На сегодняшний день мы пока не можем покупать звёзд из топ-клубов, игроков сборных. Моя главная задача — находить для «Торпедо» молодых недорогих футболистов, прежде всего российских, которые будут расти вместе с нашей командой. Я всегда работал честно и открыто. Надеюсь, что мои знания, трудолюбие и опыт помогут нашему клубу.

— Считаешь, у тебя уже достаточно компетенций и опыта, чтобы возглавлять спортивный блок серьёзного клуба?

— Конечно. В «Атлетико Сеаренсе» я работал каждый день — с шести утра до семи вечера. И, считаю, за три года мы добились хороших результатов при небольших инвестициях. У меня масса связей в Европе и Южной Америке. Футболистом я думал, что всё знаю. Но это не так. Многим вещам мне ещё только предстоит научиться. Плюс нужно подтянуть русский язык, чтобы точнее доносить свои мысли. Ведь главное в этой работе — коммуникация.

— Карпин тоже не имел руководящего опыта до того, как стал гендиректором «Спартака». Вдохновляет его пример?

— У Карпина была крутая карьера: хорошие клубы, сборная. Благодаря этому он приобрёл много связей в футбольном мире и получил работу директора. Ещё через пару лет он стал тренером и в этом качестве тоже добился успеха. Но любому футболисту после завершения карьеры нужно учиться — неважно, кем ты хочешь стать: тренером, директором или агентом. Я не исключение.

Ари и Валерий Карпин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Может, и тренером со временем станешь?

— Мне нравится находиться на поле, помогать, показывать молодым, как подстроиться под мяч или пробить по воротам. Но тренерство — это не моё. Мне кажется, это самая тяжёлая профессия в футболе. Постоянный стресс! В Бразилии в штате многих профессиональных клубов есть психологи. Футболисты и тренеры нередко прибегают к такому способу разгрузки. Я как-то спросил у Олега: «Практикуется ли такое в России?» Он ответил: «Я в порядке, а как у остальных, не знаю» (улыбается)… Олег привык жить и работать в таком режиме, я — нет. На сборах в Турции я впервые близко наблюдал за работой тренерского штаба. Видел, как много и серьёзно они трудятся. Уверен, что при таком подходе и наша команда добьётся хороших результатов.

Какой совет ему дал Галицкий

— У тебя есть образец спортивного директора?

— Хорошо быть директором «Барселоны» или «Манчестер Сити»: структура есть, деньги есть. Ты можешь купить лучших футболистов мира. Гораздо сложнее найти относительно недорогого молодого футболиста и развить его. Это наш случай.

— А из твоих бывших клубов какой импонирует подходом к работе?

— Конечно, «Краснодар». Галицкий создал крутой проект. У клуба прекрасная инфраструктура: академия, база, стадион. Для футболистов это очень важно. И президент хочет, чтобы его команда играла красиво, примерно как «Барселона». Его не интересовал сиюминутный результат. А глобальный результат складывается из многих факторов: инфраструктура, финансовые условия, атмосфера в коллективе. В «Краснодаре» всё это есть. Мне непонятно, почему они не стали чемпионами в прошлом году — играли-то хорошо.

— Что насчёт «Спартака»?

— У «Спартака» есть история, традиции. Фанаты клуба считают, что их команда должна каждый год становиться чемпионом. Возможно, «Локомотив» уступает этим двум клубам в уровне инфраструктуры, но мы брали золото. Тренер Сёмин сделал хорошую команду и создал отличную атмосферу в раздевалке. Этот успех — прежде всего его заслуга.

Ари и Юрий Сёмин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Когда уже Галицкий станет чемпионом?

— Не знаю. Последние два-три года «Краснодар» хорошо начинал, а в концовке всё равно побеждал «Зенит». Со «Спартаком» — похожая история. В конце прошлого года я был на их матче с Нижним Новгородом. Уже снег в Москве шёл. «Спартак» играл очень хорошо, мне понравилось! На «Локомотиве» я ещё не был, но все говорят, что у них есть большой талант — Батраков. Лет пять назад чемпионат России был выше уровнем, однако сейчас хорошее время для развития молодых игроков. Думаю, через пару лет сборная России будет очень сильной. Надеюсь, что к тому времени её вернут в международные турниры, а клубы — в еврокубки.

— За кого будешь болеть в «золотой» гонке РПЛ?

— Сейчас моё сердце — с «Торпедо».

— Но вы пока в разных лигах.

— Я люблю «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» и «Торпедо». В трёх первых клубах я играл, в четвёртом — работаю. Где бы я ни находился, я максимально отдаюсь своей команде.

Ари и Веллитон: в начале 2010-х и сейчас Фото: «Чемпионат»/ФК «Спартак»

— В первом мини-интервью на новом посту ты сравнил нового владельца «Торпедо» Леонида Соболева с Галицким. Чем они похожи?

— Оба хорошо разбираются в футболе. У них похожий стиль управления. Я пока ещё не так хорошо знаю Леонида, но, думаю, он тоже эмоционально болеет за свою команду. В футболе невозможно оставаться спокойным!

— С Сергеем Николаевичем сохранились связи?

— Нет. Мне бы хотелось поговорить с ним — не про бизнес даже, про жизнь. Узнать, как у него дела, как здоровье. Галицкий — топ. Я брал пример с «Краснодара», когда начинал свой проект в Бразилии. Хотя он мне однажды сказал: «Ари, не надо покупать футбольный клуб. Инвестируй в другой бизнес». Но мы мыслим с ним одинаково. Я тоже люблю помогать детям осуществлять их мечты. Когда меня не станет, я не унесу с собой то, что заработал в футболе. Когда я начал вкладывать деньги в свою команду, все говорили: «Ты сумасшедший». А я отвечал: «Помните того полуголодного паренька из фавел, у которого даже бутс не было? Видели, как он плакал, когда подписал первый профессиональный контракт?» Меня вдохновляют такие истории. Для Галицкого футбол — это тоже про душу, а не про деньги.

Ари с бразильскими детишками Фото: Пресс-служба Arizinho Gooll

Как СМИ перекрутили слова про Погба

— С оптимизмом смотришь во вторую часть сезона?

— Да. По своему футбольному опыту знаю: главное в команде — это атмосфера. В «Торпедо» она — супер. Олег — молодец. Я не боюсь сказать, что эта команда добьётся высокого результата, потому что вижу, как парни работают, как уважают друг друга. Новых ребят в коллективе приняли как родных. Взаимоотношения между русскими игроками и легионерами — топ. В одной из моих команд было деление на группы: одна, вторая, третья. Не буду называть клуб.

— И так понятно, что это был «Спартак».

— Ха-ха, не я это сказал! В условиях разобщённости сложно добиться результата. Когда я играл в Нидерландах, в АЗ собралась приличная компания: Грациано Пелле, Серхио Ромеро, Муса Дембеле, несколько ребят из сборной Бельгии. Но была пара токсичных парней, которые отравляли атмосферу в коллективе. Луи ван Гал убрал их — и на следующий год мы стали чемпионами! Вот что значит здоровый микроклимат. Вот в «Торпедо» сейчас такая атмосфера. Несмотря на нагрузки, все на позитиве и получают кайф от футбола. Когда я смотрю на ребят, мне самому хочется выскочить на поле!

Ари после тренировки в «Торпедо» Фото: ФК «Торпедо»

— «Торпедо» должно выходить в РПЛ напрямую, с первых двух мест?

— Да. Но нужно меньше говорить и больше работать, идти от матча к матчу. Тогда и результат будет.

— Поэтому ты теперь так редко даёшь интервью?

— И поэтому тоже. Плюс бывает, что говоришь одно, а пишут совсем другое.

— Было и такое?

— Много раз. Недавно позвонили и спросили: «Правда, что ты хочешь подписать Погба?» Я ответил: «Кто же откажется от такого футболиста? Но мы не в состоянии предложить ему большую зарплату, а на маленькую он не пойдёт». Потом читаю в медиа: «Ари хочет пригласить Погба в «Торпедо». Ну это же ерунда!