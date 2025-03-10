«Арсенал» определился с новым спортдиректором. Он 12 лет формировал «Атлетико»

В ноябре 2024 года появилась новость, которая удивила. Спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар решил покинуть клуб ради работы в структурах Евангелоса Маринакиса – бизнесмена, который владеет английским «Ноттингем Форест», португальским «Риу Аве» и греческим «Олимпиакосом». Эду (его чаще называют по имени) был важным союзником Микеля Артеты. Поначалу у главного тренера дела не складывались, и его отстоял именно бразильский директор. На тот момент речь шла не об упущенных чемпионствах, а об отсутствии даже места в Лиге чемпионов.

Гаспара связывали как с крутыми трансферами (Мартин Эдегор, Габриэл и Давид Райя), так и с неудачными (Виллиан, Фабиу Виейра и Самби Локонга), но его работа была заметна, а уже больше четырёх месяцев клуб существует вообще без спортивного директора. В том числе на этот период выпало зимнее трансферное окно, за которое «Арсенал» никого не взял и не отпустил. Может впечатлять, как Артета наигрывает в основе юных воспитанников или изобретает нападающего из Микеля Мерино, однако очевидно, что новый спортивный директор необходим. И появится он уже в этом месяце, по информации The Athletic. А инсайдер Фабрицио Романо добавляет, что Андреа Берта, с которым ведутся переговоры, подпишет контракт с лондонцами уже на этой неделе. Итальянец даже начал изучать английский язык в Лондоне, чтобы подготовиться к работе в АПЛ.

Берта начинал карьеру на родине. Сначала работал в банковской сфере и играл в футбол на любительском уровне. После этого он попал в скромный «Карпенедоло» из Серии С2, а затем работал спортивным директором «Пармы» и «Дженоа» в Серии А. Тогда его приметил самый известный футбольный агент в мире – Жорже Мендеш, который рекомендовал «Атлетико» нанять Берту. Он оказался в мадридском клубе в 2013-м и начал с должности технического директора, а в 2017-м стал уже спортивным.

Андреа Берта Фото: Mike Egerton/Getty Images

При Берте «Атлетико» закрепил за собой статус топ-клуба: дважды выиграл чемпионат (в 2014 и 2021 годах), дважды дошёл до финала ЛЧ (в 2014-м и 2016-м) и взял Лигу Европы (в 2018-м). Правда, здесь большой вопрос в том, насколько велика заслуга менеджера. Как правило, успехи команды связывают с главным тренером Диего Симеоне, который пришёл в «Атлетико» за несколько лет до Берты.

По информации Relevo, между аргентинцем и итальянцем были разногласия по ряду футболистов – Маркосу Пауло, Артуру Вермерену и Жоау Феликсу. Сообщалось, что первые два футболиста были не нужны тренеру, а португалец со временем стал едва ли не врагом Симеоне. Тут стоит учитывать стоимость Феликса (€ 127,2 млн) и кто является его агентом. Дела футболиста ведёт Жорже Мендеш, которому Берта обязан назначением в «Атлетико». В январе 2025 года спортивный директор покинул свой пост. Главный тренер пожелал ему удачи.

Диего Симеоне главный тренер «Атлетико» «Не мне определять, какие решения принимает клуб. Я благодарен Андреа за совместную работу — у нас были здоровые отношения. Мы не во всём соглашались, но хотели лучшего для клуба».

При этом было бы неправильно видеть в Берте лишь человека, который только воевал с тренером и проводил трансферы в интересах близкого агента. Спортивный директор совершал в том числе крайне выгодные переходы футболистов. Взял Родри за € 20 млн, чтобы потом продать в «Сити» за € 70 млн. Купил Гризманна за € 30 млн, а затем продал в «Барселону» за € 120 млн (а потом ещё вернул за € 40 млн). Сюда же – трансфер Луиса Суареса за скромные € 9 млн под чемпионство.

Берту называют архитектором сделок. И за столько лет в списке множество попаданий: Ян Облак, Диогу Жота, Хосе Хименес, Альваро Мората, Маркос Льоренте, Матеус Кунья, Самуэл Лино… Директор «Атлетико» лично ездил по Южной Америке и собирал информацию о футболистах. Видел дебют юного Анхеля Корреа за «Сан-Лоренсо», который уже больше 10 лет играет в Мадриде.

Анхель Корреа Фото: Manu Reino/Getty Images

Последнее летнее трансферное окно получилось весьма насыщенным – «Атлетико» купил Хулиана Альвареса, Конора Галлахера, Робена Ле Нормана, Александра Сёрлота и Клемана Лангле. Правда, эти сделки случились уже после появления в клубе генерального директора. Карлос Бусер пришёл в «Атлетико» в январе 2024 года, и полномочия постепенно перешли к нему. И если летом 2023 года Берта был ключевой фигурой при трансферах, то спустя год ситуация изменилась. А уже в начале этого сезона пошли разговоры об уходе итальянца. Похоже, он в 2024 году передавал дела своему преемнику и, по информации Relevo, всё реже появлялся в раздевалке первой команды.

В Испании существует поверье: когда Берта приводит в команду нападающего, она выигрывает чемпионат. Это не совсем работающая теория (и сильно зависит от того, кого считать нападающим), но она смотрится весьма актуально для «Арсенала». Уже два года ходят разговоры, что клубу нужен полноценный форвард. Сейчас, после травм Кая Хаверца и Габи Жезуса (а также летнего ухода Эдди Нкетиа) необходимость покупки нападающего стала абсолютным приоритетом. Это подтверждает в том числе инсайдер Фабрицио Романо. Чаще других в контексте «Арсенала» упоминается Александер Исак из «Ньюкасла». Чуть реже — Беньямин Шешко из «РБ Лейпциг» и Виктор Дьёкереш из «Спортинга». В любом случае такой крупный трансфер необходимо планировать ещё до лета. Так что стоит ожидать назначения нового спортдиректора уже в ближайшие недели. И, похоже, этот будет тот человек, который продавал «Арсеналу» Томаса Парти за € 50 млн.