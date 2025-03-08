После этого матча нет сомнений, что команда Слишковича вылетает, а дончанам не грозят даже стыки.

«Ростов» без Карпина всё лучше и лучше! Теперь отправили «Оренбург» в Первую лигу. Видео

«Ростов» зимой лишился главного тренера Валерия Карпина и ключевого игрока центра поля Данила Глебова, но команда неплохо начала весеннюю часть чемпионата. Сначала была ничья с «Динамо» (1:1), а теперь – три очка в Оренбурге при весьма уверенной игре. Пускай даже на второй минуте Брайан Мансилья вышел один на один с вратарём «Ростова» и Рустаму Ятимову пришлось тащить. Игра изначально получилось раскрытой в обе стороны, потому что «Оренбург» ускорял темп вертикальными передачами вперёд. При этом и сзади стабильно случались провалы.

На 18-й минуте Малых завалил Комличенко на подходе к штрафной. Арбитр Ян Бобровский сразу же показал красную карточку защитнику «Оренбурга», однако вмешался VAR. Повтор действительно убеждал, что это больше похоже на предупреждение – и нарушение не было грубым, и на мяче первым, похоже, был Хотулёв. Так что после просмотра видео судья отменил красную и показал жёлтую.

«Ростов» исполнил штрафной так, будто это был пенальти. Осипенко забил свой седьмой гол в сезоне, установив личный рекорд результативности. Защитник стал в этом сезоне РПЛ лучшим в команде и по голам, и по «гол+пас» (7+3). Отдельного внимания при штрафном заслуживала стенка «Оренбурга». Башич и Малых так боролись с ложной стенкой гостей, что в момент удара прятались друг за другом, позволив мячу пролететь рядом с ними.

Гол Максима Осипенко Фото: кадр из трансляции

«Оренбург» ответил оперативно. Караташ отдал голевую передачу на грани офсайда, а Мансилья не стал снова запарывать выход один на один, прокинув мяч мимо вратаря. Первый гол «Оренбурга» за пять туров. Последний раз команда Владимира Слишковича забивала 9 ноября в матче с махачкалинским «Динамо». Тогда отличился Сахархизан, который после зимней паузы уже не выходит в основе, а появляется во вторых таймах.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В начале второго тайма «Ростов» выдал мощный отрезок, создав значительно больше соперника. То Голенков пробил в сантиметрах от штанги, то Комличенко попал в перекладину. У последнего в середине тайма получились особые отношения с рикошетами. Сначала удар Николая накрыл защитник, и мяч прошёл чуть-чуть выше перекладины. А вот затем рикошет позволил Комличенко забить победный гол.

Нападающий решился на нестандартный удар. Пробил с полулёта из точки, откуда вообще редко бьют. Обычно с такого острого угла либо пасуют, либо пытаются улучшить позицию, но Комличенко ударил в дальний угол, и благодаря небольшому рикошету от Караташа мяч зашёл в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Гол Николая Комличенко Фото: кадр из трансляции

Каким-то удивительным образом этот гол оказался последним во встрече. Шансов забить ещё хватало у обеих команд, однако «Ростов» явно был ближе к третьему голу, чем «Оренбург» — ко второму. На 90-й минуте Сахархизан дважды выносил мяч с линии ворот. Удивительно, что при контратаке последним защитником оказался именно нападающий. В результате «Оренбург» уступил со счётом 1:2, и это уже восьмое поражение подряд. Победа в 1-м туре над «Спартаком» всё ещё остаётся единственной. Похоже, команду уже ничто не спасёт от вылета.