«Зенит» спокойно побеждал в Воронеже. И тут Вендел удалился за скандальный жест!

«Зенит» приехал в Воронеж на матч 20-го тура РПЛ. И справился с главной задачей — не отпустил «Краснодар». Но потерял важнейшего футболиста.

Сергей Семак сделал несколько изменений в стартовом составе в сравнении с предыдущей встречей с ЦСКА. Во-первых, в основу вернулся Вендел, пропустивший прошлую игру из-за дисквалификации. Во-вторых, за клуб из Санкт-Петербурга дебютировал многомиллионный новичок Луис Энрике. А ещё в стартовом составе вышел Саша Зделар, которого зимой купили у ЦСКА. В запас присели Ванья Дркушич, Вильмар Барриос и Матео Кассьерра. По словам тренера, Барриос не попал в основу из-за того, что у него три жёлтые карточки. Четвёртое предупреждение привело бы к пропуску важнейшего матча со «Спартаком».

У «Факела» тоже было три перестановки в основе, если сравнивать со встречей недельной давности с «Химками» (0:1). Одно изменение было вынужденным, поскольку Ираклий Квеквескири надорвал мышцу и выбыл из строя на три недели. Помимо этого, на скамейке оказались Игорь Юрганов и Антон Ковалёв. С первых минут вышли Райан Сенхаджи, Вячеслав Якимов и Никита Моцпан.

Любопытно, что «Зенит» не обыгрывал «Факел» в Воронеже в чемпионате России с 2001 года. Да, с того момента команды всего лишь дважды встретились друг с другом — оба матча завершились со счётом 1:1. С другой стороны, «Зенит» дважды побеждал соперника в Воронеже в Кубке России — 2:0 и 1:0.

Первый тайм получился не самым интересным, однако он сложился успешно для гостей. Единственный гол организовали южноамериканцы «Зенита». Густаво Мантуан (очень хорош в первых весенних турах) навесил с левого фланга, а Лусиано Гонду головой подрезал мяч в дальний угол. Аргентинец прервал серию из пяти встреч в РПЛ без голов и вышел на чистое второе место в команде по голам (больше него забил только Максим Глушенков — девять).

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Факел» ответил неприятным для вратаря ударом Якимова. Мяч срикошетил от газона прямо перед Евгением Латышонком, но голкипер «Зенита» справился. Через пять минут Якимов оставил хозяев в меньшинстве. Вячеслав откровенно схватил руками убегавшего Гонду и увидел перед собой красную карточку. Да, до ворот было достаточно далеко, однако аргентинец вполне мог удрать один на один с голкипером. Виталий Мешков показал красную карточку за лишение явной возможности забить гол, а его помощники на VAR подтвердили решение.

Бывший арбитр Игорь Федотов сообщил «Чемпионату», что Мешков правильно разобрался в эпизоде: «Игрока «Зенита» задерживали, и неважно, что мяч потом не пошёл к центру поля. Здесь надо смотреть на расположение футболистов: Лусиано Гонду успел бы овладеть мячом и срезать угол, а дальше — выходить один на один с вратарём. Его скорость была выше, чем у последнего футболиста «Факела» в центре поля, который мог бы попытаться повлиять на эпизод. Мешков правильно расценил этот момент — это лишение явной возможности забить гол и красная карточка. VAR вмешиваться тут не должен».

«Зенит» взял три очка в Воронеже Фото: ФК «Зенит»

«Зенит» до перерыва заметно чаще владел мячом (69% на 31%), но «Факел» лишь чуть-чуть уступил сопернику по ударам в створ (два против трёх). А ещё бросилось в глаза, что хозяева 13 раз нарушили правила, гости — только четыре. В перерыве Семак снял с игры Глушенкова и выпустил вместо него Кассьерру.

Именно колумбийский нападающий укрепил преимущество «Зенита» после перерыва. Кассьерра оказался совершенно один перед воротами Александра Беленова и спокойно переиграл голкипера. На первых повторах показалось, что форвард был в небольшом офсайде, но проверка судей на VAR подтвердила: Кассьерра забил по правилам. Матео, кстати, догнал Гонду по голам в РПЛ в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Чуть позже мог забивать Луис Энрике — Беленов в прыжке спас после удара бразильца в дальний угол. У «Зенита» всё было так хорошо (+2 по голам и численное преимущество), что Венделу, видимо, стало скучно. Полузащитник зачем-то показал средний палец. Очень глупый (и это ещё мягкая формулировка) поступок бразильца в эпоху VAR. Помощники на VAR подсказали Мешкову, что Вендела нужно удалять. Семак сохранил Барриоса на важный матч со «Спартаком», но никто не ожидал такой подставы от другого легионера.

Вендел глупо удалился перед матчем со «Спартаком» Фото: ФК «Зенит»

«Вендел на протяжении всей игры провоцировал соперников, спорил с Мешковым, тот ему пихал в ответ. Вопрос к футболисту: хочет ли он вообще играть в футбол в России. Получит от двух встреч бана, это оскорбление. Кукуян правильно позвал Мешкова посмотреть повтор. За такие жесты по отношению к зрителям можно звать на VAR даже после возобновления игры», — мнение Игоря Федотова.

Сергей Семак после матча сделал на акцент на поведении фанатов в Воронеже: «Удаление омрачило матч. Надеюсь, последуют санкции и к тем людям, которые себя так ведут на трибунах и оскорбляют людей на почве расовой неприязни. И речь не только про болельщиков «Факела». Мы представим видео с футболистом хозяев, который изображал обезьяну, но наказания ему не последовало».

«Зенит» догнал «Краснодар» по очкам, однако пока сине-бело-голубые уступают сопернику по дополнительным показателям. Правда, клуб из Санкт-Петербурга может подняться на первое место, если «Спартак» 9 марта обыграет «Рубин» в Казани с разницей в один или два мяча.