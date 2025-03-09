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Крылья Советов — Акрон, прямая онлайн-трансляция 20-го тура РПЛ, где смотреть, 9 марта 2025

Большой день в РПЛ! «Спартак» в Казани и дерби Самарской области! 20-й тур — LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
20-й тур РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 9 марта, состоятся две встречи 20-го тура РПЛ. Сначала в дерби Самарской области сыграют «Крылья Советов» и «Акрон», а позднее «Рубин» примет «Спартак».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

История противостояния клубов из одного региона пока не очень богатая. Однако по победам 2:2, и ещё ни разу не в матчах «Крыльев» и «Акрона» не фиксировали ничью. Другая важная интрига – побьёт ли Артём Дзюба рекорд по голам среди российских футболистов: сейчас форвард делит первое место с Александром Кержаковым, у обоих по 233 гола. Да, Дзюба, скорее всего, обойдёт легенду «Зенита», но вот когда это случится – очень интересно.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартаку» после побед «Краснодара» и «Зенита» нельзя терять очки, чтобы не отпускать конкурентов в борьбе за титул. В первом круге красно-белые обыграли казанцев 1:0. Да и настроение у команд разное: спартаковцы в прошлом туре разделались с «Оренбургом» (2:0), а вот «Рубин» уступил «Ахмату» (1:2).

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