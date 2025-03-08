Топ-события воскресенья: Анкалаев — Перейра, «МЮ» — «Арсенал», «Рубин» — «Спартак», теннис

Насыщенное 9 марта: Овечкин в НХЛ, «Реал» в Примере, Месси и Миранчук в МЛС, «Бостон» — «Лейкерс», «Локо-Кубань» — «Зенит», биатлон и лыжи!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 00:00*: Андрей Рублёв (Россия, 7) — Маттео Арнальди (Италия), Индиан-Уэллс, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Рублёв стартует на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе?

Андрей Рублёв первым из российских мужчин взял в этом сезоне титул — на пятисотнике в Дохе. Теперь он попытается успешно выступить на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. На старте Андрею достался непростой соперник — итальянец Маттео Арнальди. Теннисисты ранее играли три раза, и счёт пока 2-1 в пользу россиянина. Рублёв был сильнее в Вене-2023 и в полуфинале «Мастерса» в Монреале-2024, а Маттео отличился на «Ролан Гаррос» — 2024. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Ринки Хидзиката — Брэндон Накашима.

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обойдёт ли Сергей Бобровский уже этой ночью Тони Эспозито?

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский набрал сумасшедшую форму в последних матчах, сумев выйти на проектную мощность. В трёх последних встречах 36-летний россиянин пропустил всего одну шайбу, дважды оформив шат-аут. Благодаря последней победе Сергей вошёл в топ-10 голкиперов в истории НХЛ по выигранным матчам, догнав Тони Эспозито. Сможет ли россиянин уже в ближайшей игре превзойти достижение канадца?

Статистика Бобровского за карьеру в НХЛ: Сергей Бобровский вошёл в топ-10 вратарей в истории НХЛ по числу побед, догнав Эспозито

⚽️ 3:30: «Ди-Си Юнайтед» — «Спортинг Канзас-Сити», МЛС

Интрига: команда Шапи наберёт первые очки?

«Спортинг Канзас-Сити» начал сезон с двух поражений. Не лучший старт североамериканского этапа карьеры для Магомеда-Шапи Сулейманова. Возможно, россиянину пора брать инициативу в свои руки, отличиться в следующем матче с «Ди-Си Юнайтед» и принести первую победу «Канзас-Сити» в сезоне.

Шапи уже не зря перебрался в МЛС: Фото «На двоих у них 8 «Золотых мячей». Шапи Сулейманов опубликовал совместное фото с Месси

⚽️ 3:30: «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз», МЛС

Интрига: Миранчук оформит первое голевое действие в сезоне?

«Атланта Юнайтед» в первых двух турах МЛС набрала три очка. Теперь команде предстоит ещё одно тяжёлое испытание. К ней в гости приедет финалист последнего плей-офф — «Нью-Йорк Ред Буллз». Надеемся, что в таком важном матче себя проявит Алексей Миранчук. Пока что россиянин «молчит». Ждём первое голевое действие Миранчука в сезоне именно во встрече с «быками»!

Скоро увидим Миранчука в России: «Атланта Юнайтед» отпустит Ал. Миранчука на товарищеский матч сборной России с Замбией

🏀 4:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Детройт Пистонс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 09 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Детройт Пистонс Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как начнётся домашняя серия игр для Карри и компании?

После прихода Джимми Батлера в «Голден Стэйт Уорриорз» дела у подопечных Стива Керра идут прекрасно. Команда не только побеждает, но в большинстве своём громит соперников. Расцвел и Стефен Карри, который продолжает творить магию на паркете. Например, в последнем матче он набрал 40 очков и принёс своей команде победу. «Воинов» ждёт семь домашних игр кряду. На очереди — сильный «Детройт Пистонс», получится ли стартовать с выигрыша?

🏀 4:30: «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: классика баскетбола! Кто сильнее — чемпионы или Леброн с Дончичем?

Противостояние «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — классика НБА! Матчи между этими командами всегда получаются на загляденье. Тем более когда оба клуба сейчас в невероятной форме. «Кельты» с начала февраля проиграли лишь три встречи из 15, а «озёрники» с приходом Луки Дончича имеют в своём активе 9-3. Слишком много суперзвёзд НБА будет на паркете, поэтому такое нельзя ни в коем случае пропускать.

🥊 8:00: Алекс Перейра (Бразилия) — Магомед Анкалаев (Россия), UFC 313

Интрига: россиянин привезёт чемпионский пояс на родину?

В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «Tи-Мобайл Арене» пройдёт большой номерной турнир UFC 313. Главным событием вечера станет титульный поединок в полутяжёлом весе, где действующий чемпион Алекс Перейра встретится с россиянином Магомедом Анкалаевым. Этот бой очень давно ждали все фанаты смешанных единоборств. И Анкалаев наконец-то получил возможность зарубиться за пояс. Магомед выдал серию побед и убедил руководство UFC в своей состоятельности. Теперь россиянину осталось пройти самое серьёзное испытание в карьере. Лютый нокаутёр из Бразилии попытается оформить очередную защиту.

🎯 10:00: Биатлон, Кубок России, финал, масс-старты, женщины, 12,5 км и мужчины, 15 км

Интрига: Латыпов или Бабиков — кто заберёт «Большой хрустальный глобус»?

Масс-старты в Златоусте станут последними гонками Кубка России, а значит, по их итогам будут разыграны «Большие хрустальные глобусы». У женщин награда практически гарантированно уйдёт Виктории Сливко. Перед последней гонкой она выигрывает у Кристины Резцовой 53 очка. А вот у мужчин нас ждёт битва. Сейчас лидирует Эдуард Латыпов, но всего 20 очков ему уступает Антон Бабиков. Всё решится в последней гонке!

🎿 🥇 11:00: Лыжи. Чемпионат России. эстафеты 4х7,5 км, женщины, мужчины

Интрига: кто выиграет — сборная России или кто-то из обычных команд?

Казанская часть чемпионата России завершится эстафетными гонками. В прошлом году Федерация лыжных гонок Татарстана на своей странице в соцсети пошутила над тем, что команду региона можно отправлять на Кубок мира в качестве сборной России. В каждой шутке, как известно, доля шутки. И в эстафеты сборные Татарстана (России) во главе с Большуновым, Коростелёвым, Терентьевой и Непряевой побегут против региональных команд. Может быть, только Тюмень и Москва могут выставить очень сильные четвёрки. Так кто же победит?

🎿 🥇 13:30: Лыжи. чемпионат мира — 2025, женщины, масс-старт, 50 км, свободный стиль

Интрига: возьмёт ли Йохауг последнее золото?

Ради этой гонки на домашнем чемпионате мира Терезе Йохауг вернулась в спорт. Ради того, чтобы пробежать коньковый полтинник и финишировать с флагом. Пока ЧМ-2025 приносит Терезе сплошные разочарования — трижды претендовать на золото и трижды проиграть совсем мгновение — это сильный удар. Но 50 км — последняя гонка Йохауг в истории чемпионатов мира. Во всяком случае, она заявляла именно так. Сможет ли великая норвежка уйти чемпионкой?

🎯 15:50: Биатлон, Кубок мира, седьмой этап, эстафеты, мужчины, 4х7,5 км и женщины, 4х6 км

Интрига: Франция возьмёт реванш?

Французские биатлонисты проиграли эстафету на ЧМ-2025 норвежцам. И сделали это без Эмильена Жаклена. Лидер сборной даже не скрывал, что был зол на тренеров из-за того, что те не включили его в состав. Но вместе с ним они ещё ни разу не проиграли командную гонку на Кубке мира. Смогут ли «трёхцветные» взять реванш в Нове-Место или их доминирование уже закончилось в Ленцерхайде?

Другая ситуация у их соотечественниц. Француженки блестяще провели эстафету на ЧМ, однако никак не станут первыми на кубковых стартах. Помешать этому могут шведки, но в Чехию они прилетели без Эльвиры Эберг. Так что для представительниц Франции задача немного облегчается.

⚽️ 16:30: «Крылья Советов» — «Акрон», РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории России?

Наверное, главная интрига предстоящей встречи: забьёт ли Артём Дзюба? В прошлом матче с «Пари НН» (1:2) он отметился в 233-й раз за карьеру. И сравнялся по этому показателю с лучшим бомбардиром в истории российского футбола — Александром Кержаковым. А следующий гол сделает уже Дзюбу рекордсменом. Вполне вероятно, что важное событие состоится уже в Самаре.

Перед матчем случилась замена судьи: Карасёв не сможет отсудить матч РПЛ между «Крыльями» и «Акроном», его заменит Кукуляк

🏀 17:00: «Локомотив-Кубань» — «Зенит», регулярный чемпионат ЕЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сине-бело-голубые поквитаются за разгром?

В последнем очном матче между командами «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Зенит» со счётом 117:98. Это поражение стало болезненным для сине-бело-голубых из-за того, что ранее команда никогда в истории Единой лиги столько не пропускала очков при своих болельщиках. Настало время исправляться? Сейчас «Зенит» в отличной форме — 10 побед кряду, а «Локо» снова штормит во встречах с не самыми сильными командами. Кому достанется победа?

🏉 18:00: Регби. Кубок шести наций. 4-й тур. Англия — Италия

Интрига: принесут ли эксперименты с составом победу англичанам?

Стив Бортвик продолжает удивлять любителей регби перемещениями по позициям любимца публики Маркуса Смита. Этот матч он начнёт на скамейке запасных. При этом у англичан в заявке семь нападающих и единственный игрок веера в лице Смита, который, правда, может выйти на любую из трёх ключевых позиций веера. Пока даже самые смелые решения Бортвика приносят плоды, и Смит – настоящий джокер в его рукаве, но сыграет ли ставка на нападающих против быстрых и юрких итальянцев?

⚽️ 18:15: «Реал» Мадрид — «Райо Вальекано», Примера, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» начнёт возвращение на первое место?

Мадридский «Реал» на старте 2025 года забуксовал в чемпионате Испании и потерял первое место. Но отставание от «Барсы» составляет всего три очка, время догнать конкурента ещё есть. Просто нужны стабильные победы. В следующем туре мадридцы примут дома «Райо Вальекано». Не самый простой (восьмое место в таблице), но обыгрываемый соперник.

⚽️ 19:30: «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал», АПЛ, 28-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Арсенал» ещё сильнее отпустит «Ливерпуль» в чемпионской гонке?

«Арсенал» на 10 очков (по потерянным) отстаёт от «Ливерпуля» после 27 туров. Только чудо поможет лондонцам стать чемпионом. Но сдаваться нельзя. Тем более в следующем туре команду ждёт принципиальный матч с «МЮ». Манкунианцы терпят бедствие: 14-е место в марте намекает на худший сезон в XXI веке. Однако на игру с «Арсеналом» команда Аморима точно выйдет заряженной.

⚽️ 19:30: «Рубин» — «Спартак», РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Спартак» продлит победную серию?

«Спартак» одержал семь побед в РПЛ подряд. Это позволило москвичам ворваться в чемпионскую гонку. Однако терять очки нельзя, иначе конкуренты убегут вперёд. В следующем туре команда Деяна Станковича гостит у «Рубина». Тяжелейшая проверка. Да, казанцы наверняка финишируют в середине таблицы. Но это не значит, что они неспособны усложнить жизнь топам РПЛ. Зато у «Спартака» есть шанс продлить победную серию уже до восьми встреч!

🏀 20:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: битва за MVP НБА!

Шей Гилджес-Александер и Никола Йокич — главные претенденты на MVP НБА в этом сезоне. Каждый из них показывает какой-то невероятный уровень исполнения на паркете. Канадец четыре раза в сезоне уже набирал как минимум 50 очков, а серб в матче с «Финиксом» оформил уникальную статистическую линейку, которая не покорялась никому в истории лиги — 31 очко, 21 подбор и 22 передачи! Оба невероятны, но на чьей стороне окажется удача в этот раз — «Оклахома-Сити Тандер» или «Денвер Наггетс»?

🏒 22:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Сиэтл Кракен Сиэтл Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: приблизится ли Александр Овечкин к рекорду Уэйна Гретцки?

В своём последнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» нанёс поражение «Детройту», сумев отыграться с 0:2. Однако Александр Овечкин в этой встрече не смог отметиться результативными действиями. На его счету на данный момент всё ещё 885 голов за карьеру в североамериканской лиге. Получится ли у Ови в предстоящей игре сократить отставание от Уэйна Гретцки (894)?

Как и кому Овечкин забил свой последний на данный момент гол в НХЛ: Видео Александр Овечкин забил свой 885-й гол в НХЛ

⚽️ 22:45: «Ювентус» — «Аталанта», Серия А, 28-й тур

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Интрига: «Ювентус» вернётся в чемпионскую гонку?

После серии из пяти побед и осечек конкурентов «Ювентус» подобрался к топ-3 Серии А. И в случае победы над «Аталантой» туринцы заберутся уже на третье место! До конца сезона останется ещё 10 туров, отрыв от лидера — шесть очков (если «Интер» не оступится). Есть отличные шансы включиться в гонку за титул. Но и «Аталанта» не собирается сдаваться. Бергамаски также рассчитывают на борьбу за золото.

⚽️ 23:00: «Интер Майами» — «Шарлотт», МЛС

Интрига: как сыграет команда Месси?

Весь мир следит за МЛС! Конечно, ведь за «Интер Майами» выступает Лионель Месси. Сделает ли аргентинец команду чемпионом? Пока что сезон только начинается, а «Интер Майами» разгоняется. Команда набрала четыре очка за два тура, а впереди — отличная возможность забрать вторую победу. В гости в штат Флорида приедет «Шарлотт». Не самый страшный соперник. У Месси в нынешнем сезоне уже есть два ассиста. Пополнится ли его список результативных действий?