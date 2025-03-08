«Сити» опять проиграл важный матч. На этот раз — главному дементору АПЛ

В 28-м туре АПЛ встретились две команды, которые борются за место в Лиге чемпионов. С огромной вероятностью для попадания к главный еврокубковый турнир будет достаточно занять место в топ-5, а не в топ-4 из-за хорошего рейтинга Англии в еврокубках. И если первым явно останется «Ливерпуль», а вторым, похоже, «Арсенал», то на оставшиеся места в ЛЧ претендует большая группа команд. И в этом плане был важен матч «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».

Гости даже без Мармуша в основе смотрелись неплохо с первых минут, но «Форест» обильно насытил свою треть поля и убегал вперёд только на контратаках. И то небольшой группой человек. Моментов в первом тайме было немного. Особенно у хозяев, которые нанесли первый удар только на 39-й минуте. И то мяч полетел примерно в 30 метрах от ворот – куда-то ближе к угловому флажку.

У «Сити» с опасными атаками получилось тоже не богато. До перерыва запомнился разве что опасный момент у Холанда после ошибки Вуда у своей штрафной. Ну и дальний удар Гонсалеса, когда мяч едва чиркнул штангу. В целом же владение «Сити» оставалось стерильным.

Нико Гонсалес Фото: Shaun Botterill/Getty Images

К перерыву казалось, что «Форест» – это дементор, который высасывает из матчей весь футбол (такое впечатление складывалось уже весь сезон). Однако во втором тайме что-то случилось. Игра внезапно перестала быть томной, и хозяева провели вполне себе нормальные атаки. В какой-то момент Хадсон-Одои ударил из штрафной настолько опасно, что Эдерсон отбил удар в штангу. Было действительно близко к голу.

Так что, когда на 83-й минуте «Форест» открыл счёт, это уже не выглядело какой-то совсем уж несправедливостью. И вот на этот раз есть вопросы к бразильскому вратарю «Сити». Эдерсон пустил в ближний с острого угла.

Гол «Фореста» Фото: кадр из трансляции

Само собой, «Сити» ближе к концу встречи активизировался. Ещё при 0:0 на поле появились Де Брёйне и Мармуш, но в результате забить так и не удалось. Хотя на 90+1-й минуте Ковачич был очень близок – приложился с линии штрафной, однако немного не рассчитал. В результате «Форест» укрепился на третьем месте, оторвавшись от «Сити» на четыре очка. Если «Челси» в этом туре не проиграет, то обойдёт команду Хосепа Гвардиолы.