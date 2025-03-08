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Скандальное удаление Вендела перед «Спартаком». Была ли провокация и что ему грозит

20-й тур РПЛ в самом разгаре, а главный скандал уже есть. «Зенит» разобрался с «Факелом» в Воронеже, но футбол ушёл на второй план. Вдобавок случившееся в игре напрямую затронет перспективы «Зенита» в следующем туре.

«Зенит» ещё в первом тайме оказался в большинстве — Якимов схватил красную за так называемое лишение явной возможности забить гол. К середине второго тайма счёт был 2:0 в пользу чемпиона.

Уверенное преимущество, численное большинство — казалось, игру можно было закрывать. Однако психанул Вендел. Бразилец после абсолютно рядового момента попытался незаметно показать средний палец. План провалился: камеры момент выхватили, комментаторы обратили внимание, а VAR прощать не стал. При этом между самим жестом и удалением прошла пара минут. Игра за это время останавливалась и возобновлялась, но затем арбитра Мешкова всё же позвали к монитору. Тот быстро глянул повтор и показал Венделу красную.

Почему Вендела удалили, хотя игра была возобновлена?

Вопрос, который возник у многих болельщиков после момента с Венделом. Времени прошло прилично, момент, как кажется, заигран.

Но всё не так просто. Футбольные мифы помогает разрушить бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов.

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «Кукуян правильно позвал Мешкова посмотреть повтор. За такие жесты по отношению к зрителям можно звать на VAR даже после возобновления игры».



Почему Вендел не сдержался?

Изначально по трансляции было сложно понять, кому вообще Вендел адресовал свой жест. То ли вратарю, то ли другому сопернику, то ли ещё кому-то. Ответ нашёлся у телеграм-канала «Кафешка», специализирующегося на «Зените». По словам авторов, бразилец таким образом ответил трибунам, где его оскорбляли на расовой почве. И не абстрактно, а конкретно — якобы фанаты изображали обезьян.

Явного подтверждения, что болельщики позволили себе расистские выкрики, пока нет. Вероятно, нас ждёт расследование. Правда, на судьбу Вендела это едва ли повлияет: неприличный жест в его исполнении карается в любом случае.

Вендел в матче с «Факелом» Фото: fc-zenit.ru

Впрочем, по последней информации коллег из «РБ Спорт», в протоколе матча расизм всё же отражён. Если конкретнее — дискриминационное поведение и провокационные жесты болельщиков.

Что грозит Венделу?

У Игоря Федотова прогноз неутешительный.

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «Вендел на протяжении всей игры провоцировал соперников, спорил с Мешковым, тот ему «пихал» в ответ. Вопрос к футболисту: хочет ли он вообще играть в футбол в России? Получит от двух матчей бана, это оскорбление».



Теперь чуть конкретизируем. Поступок Вендела никто не проглядел, красную он получил, поэтому сразу можно было с уверенностью сказать, что в следующем туре он не сыграет. А там «Зениту» предстоит встретиться со «Спартаком» в Москве. Матч, который при желании можно назвать чемпионским.

Если же говорить строго о регламенте, то действия Вендела там довольно чётко обозначены — это оскорбительное поведение. Наказание в таких случаях — дисквалификация на срок от двух до четырёх встреч. Плюс дополнительные проблемы в виде штрафа и отстранения на три месяца в случае рецидива.

Так как Вендел удалился в РПЛ, то и дисквалификация распространяется на этот турнир. Вот ближайшие четыре матча «Зенита», которые потенциально пропустит бразилец:

«Спартак» — «Зенит», 16 марта;

«Зенит» — «Рубин», 30 марта;

«Локомотив» — «Зенит», 5 апреля;

«Зенит» — «Краснодар», 13 апреля.

Сергей Семак Фото: fc-zenit.ru

Вернёмся к вероятному расизму с трибун. В «Зените» в провокациях уверены и, более того, обвиняют не только фанатов. По словам главного тренера Семака в эфире «Матч ТВ», оскорбительное поведение себе позволил и футболист «Факела». Правда, фамилию называть не стал:

— К сожалению, удаление Вендела омрачило впечатление от матча. И не только удаление. Надеюсь, санкции последуют к тем людям, которые себя так ведут. И которые позволяют на расовой почве оскорблять игроков, людей с другим цветом кожи. Обзывать «макакой» игрока… надеюсь, таких болельщиков будут отстранять пожизненно.

То же самое хочу сказать об одном игроке команды соперника. Надеюсь, мы предоставим видео с этим игроком, который изображал обезьяну. Странно, почему этот момент остался без внимания судьи. Эти моменты меня очень расстроили. Надо вести себя достойно. Как на трибунах, так и на поле.

Недоволен и председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

Александр Медведев председатель правления «Зенита» «Вы сначала разберите поведение псевдоболельщиков, а потом, если разберётесь, зададите ваш вопрос».



В общем, скандал, вспыхнувший сегодня в Воронеже, будет жить ещё долго и одним днём не ограничится. С уверенностью сказать можно одно: «Зенит» остался без Вендела крайне не вовремя.