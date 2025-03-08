Вратарь «Химок» тащил вообще всё 90 минут! Но Пьянич показал, зачем его брали в ЦСКА

ЦСКА был близок ко второй нулевой ничьей после возобновления чемпионата – только в компенсированное время дожал одного из аутсайдеров РПЛ.

Марко Николич сделал множество изменений в составе после ничьей в Санкт-Петербурге. На скамейке запасных начали матч с «Химками» Гаич, Мойзес, Файзуллаев, Пьянич и Койта. Там же расположился и новичок Алеррандро. Видимо, ротация связана с Кубком России. Через четыре дня армейцы в полуфинале Пути РПЛ сыграют с московским «Динамо».

Николич сохранил схему 4-4-2 с ромбом в центре поля, но его коллега Франк Артига постарался максимально подстроиться под тактику ЦСКА. Испанец перешёл на 5-4-1. В обороне три центральных защитника контролировали движение дуэта форвардов армейцев, а в средней линии четыре полузащитника сковывали квартет хавбеков красно-синих. Правда, это не помешало команде Николича создать момент уже на второй минуте, когда хозяева воспользовались тем, что закрывавший правый фланг Берковский всё-таки не латераль и послабее в разрушении. Круговой нашёл пространство, сделал точный кросс – Шуманский головой послал мяч прямо в руки голкиперу Кокареву.

Артём Шуманский (в середине) Фото: Пресс-служба ФК ЦСКА

Вообще, нападающий из Беларуси был довольно активен в дебюте встречи, стремясь доказать сербскому тренеру, что действительно заслужил место в основе впервые в этом сезоне РПЛ. Однако остроту ЦСКА создавал прежде всего за счёт Кисляка. Молодой полузащитник то неожиданно откроется на рывке между линий, то контратаку развернёт быстрой передачей. С его паса едва не забил Шуманский, которому выпала вторая возможность отличиться по истечении четверти часа.

Затем «Химки» сумели погасить скорость ЦСКА. Армейцы стали играть медленнее и пропускать выпады команды Артиги. Лучший шанс забить в первом тайме создали как раз гости, когда Заболотный зацепился на трудный мяч после ошибки Дивеева, а Берковский зарядил из-за штрафной в штангу. Ещё через несколько минут трибуны развлёк ярчайшим проходом Бакаев – ушёл от троих, включая Кисляка. Всю красоту испортил своим киксом Ориньо.

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Удивительно, но к перерыву ЦСКА, имея преимущество по владению и ударам, уступил «Химкам» по статистике касаний в чужой штрафной. Это подтверждало, что армейцам недостаёт качественной доставки мяча. Оборонительный план Артиги работал лучше атакующего Николича.

Начало второго тайма было копией начала первого в том смысле, что уже через две минуты ЦСКА соорудил момент за счёт Кругового. Повторилось и другое – неудачное завершение армейцами этого эпизода. После перерыва команда Николича имела ещё больший перевес по владению, однако игра в атаке по-прежнему не клеилась. Где-то «Химки» брали в обороне количеством, где-то мастерством – Джикия пару раз классно нейтрализовал опасность своими перехватами. Шуманский стал незаметнее, так что на исходе часа матча его поменял Койта.

Но всё-таки «Химки» подустали и совсем прижались к собственной штрафной, отказавшись от контригры. Так откровенно играть на удержание ничьей – серьёзный риск, по крайней мере, если команда не специализируется на «автобусном» футболе. Койта оживил атаку ЦСКА. С его паса мог забить Мусаев после стенки на третьего – гостей спас сейв Кокарева. Потом хозяева едва не превратили в гол розыгрыш углового: роль последнего защитника у химчан безупречно исполнил капитан Заболотный, вынесший мяч фактически с линии ворот.

За 10 с небольшим минут до конца состоялся дебют в РПЛ Алеррандро. Лучший бомбардир чемпионата Бразилии вышел вместе с Гуарирапой, поэтому у армейцев стало сразу три форварда на поле – Койта остался, Мусаев ушёл. В концовке ЦСКА создавал моменты при помощи забросов на своих форвардов и стандартов. Алеррандро заработал опасный штрафной для свежего Пьянича – великий когда-то мастер исполнения таких ударов попал в стенку. Миралем исправился в компенсированное время. Его чудесный угловой завершил, пробив головой, Виллиан Роша.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Это был 27-й удар ЦСКА по воротам и 12-й — в створ. «Химки» наиграли только на пять ударов и два — в створ. Заслуженная победа армейцев, но пока рано утверждать, что ромб Николича сделал красно-синих намного сильнее, чем в первой части сезона.