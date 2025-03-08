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Ливерпуль — Саутгемптон — 3:1, обзор матча 28-го тура АПЛ, голы: Смоллбоун, Салах, Дарвин Нуньес, статистика, 8 марта 2025

Самый простой дубль Салаха в сезоне! Но камбэк «Ливерпулю» подарил не он
Григорий Телингатер
Отчёт «Ливерпуль» — «Саутгемптон» — 3:1
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Нуньес мог подставить команду, а место этого перевернул игру с «Саутгемптоном».

«Ливерпуль» играл с «Саутгемптоном» на фоне удивительной встречи с «ПСЖ». На этой же неделе команда Слота выдала худший матч сезона, но каким-то чудом победила. Отголоски той игры чувствовались и во встрече АПЛ. И дело не только в самой игре. Матч, по сути, начался с того, что фанатская трибуна «Ливерпуля» скандировала фамилию Алисона — именно он отменил разгром «Ливерпуля» в Париже. На этот раз работы у вратаря было поменьше, однако она всё же была.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Смоллбоун – 45+1'     1:1 Нуньес – 51'     2:1 Салах – 54'     3:1 Салах – 88'    

«Саутгемптон» словно забыл, что он последняя команда в таблице, и приехал к лидеру на «Энфилд». Гости явно выглядели собраннее, чем обычно. Правда, игровое преимущество «Ливерпуля», в отличие от матча в Париже, всё равно не вызывало сомнений. До перерыва несколько хороших моментов упустили Диас, Трент и Нуньес.

Однако сложилось так, что в конце тайма счёт открыл именно «Саутгемптон». Ситуация получилась странной. Ван Дейк оставлял мяч Алисону, но тот, видимо, подумал, что не может брать его в руки. В результате хитрее всех оказался Смоллбоун, который воспользовался суматохой и пробил с острого угла. Внезапно в счёте повели гости. Где-то на трибуне схватился за голову дисквалифицированный Слот.

Арне Слот

Арне Слот

Фото: Peter Byrne/Getty Images

Причём через пару минут всё могло стать совсем грустно для «Ливерпуля». Нуньес отомстил не лучшим образом — срубил сзади соперника без малейшей попытки дотянуться до мяча. Судья показал жёлтую, а VAR взял паузу на просмотр эпизода, но решил всё-таки не вмешиваться. Вероятно, это был главный момент игры, потому что Дарвин стал ключевой фигурой после перерыва.

Второй тайм начался с тройной замены «Ливерпуля», у которого вместо Цимикаса, Джонса и Собослаи вышли Робертсон, Мак Аллистер и Эллиотт. Однако игру перевернули не они, а как раз Нуньес. Уругваец сначала забил сам и весьма эмоционально отпраздновал, а затем заработал пенальти для Салаха, который не промахнулся с 11 метров.

Мохамед Салах

Мохамед Салах

Фото: Liverpool FC/Getty Images

После этого «Ливерпуль» достаточно спокойно довёл матч до победы. Нуньес с жёлтой карточкой уступил Жоте место на поле. Затем появился и Эндо. Шансов у гостей уже особо не было. Салах мог забивать ещё после паса Диаса, но немного не подстроился под мяч. Зато снова забил с пенальти, после того как Сугавара подыграл себе рукой в штрафной. У египтянина теперь 27 голов в этом сезоне АПЛ. У ближайшего преследователя — Холанда — 20.

Тут могло быть утверждение, что теперь «Ливерпуль» явно заберёт чемпионство, однако это было понятно ещё и до встречи с «Саутгемптоном». Больше интриги в том, как сложится ответный матч с «ПСЖ» во вторник.

Объясняем, почему этот сезон Салаха получился выдающимся:
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