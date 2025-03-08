«ПСЖ» держал интригу в матче с «Ренном» до самого конца, а потом быстро похоронил её.

Сафонов пропустил впервые за 2,5 месяца. Но как же завёлся Дембеле после 90-й минуты!

«ПСЖ» готовится к камбэку во встрече с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов и оставил половину игроков основы в запасе. А это значит, что Сафонов в деле! Матч с «Ренном» стал для россиянина седьмым выходом на поле в Лиге 1. К слову, в игре прошлого круга Матвей также был в воротах: тогда победили 3:1, а Сафонов пропустил с пенальти.

Парижане сразу обозначили, в какой футбол намерены играть: за 10 минут выбили 91% владения мячом. Сама игра раскачалась только к 27-й минуте. Следите за хронологией: сначала Рамуш после прострела зарядил в ближний угол, затем «Ренн» побежал в ответную атаку и ошибся с последним пасом, а там парижане, не сбавив скоростей, вывели Баркола к чужим воротам, и тот отправил мяч между ног вратарю.

Спустя минуту «Ренн» мог и сравнивать: Блас бил в дальний угол Сафонова, но мяч прокатился мимо створа. А на 40-й минуте перекладина, казалось, сохранила «сухарь» Матвею: Мейте ворвался вблизи штрафной и ударом головой откликнулся на подачу Трюффера. После звона каркаса оборона «ПСЖ» очнулась и отвела угрозу.

Гонсалу Рамуш с партнёрами по «ПСЖ» празднует гол Фото: psg.fr

Хозяева наконец-то вошли в игру и адаптировались к сопернику, однако уже в начале второго тайма Рамуш забил второй мяч. Гол после долгого просмотра видеоассистентами засчитали. Казалось, можно хоронить «Ренн». Хозяева выглядели интересно, но в голы эта интересность не выливалась.

Буквально через минуту после пропущенного Сафонов сделал первый сейв: перевёл мяч на угловой после удара Калимуэндо. Радость от спасения мгновенно омрачилась пропущенным от Мейте — на этот раз перекладина отказалась спасать гостей. Матвей пропустил во Франции впервые с 22 декабря, когда его в Кубке огорчил «Ланс». После этого три матча отыграл без пропущенных.

Ситуация на поле приняла дикие обороты: Баркола проверил Самба ударом с края штрафной, а потом оборона парижан подстраховала Сафонова после навеса во вратарскую.

Энрике поразмыслил, что под угрозой, и выпустил на поле Дембеле с Хвичей. Не особо помогало: грузин фармил статистику по дальним ударам (не очень опасным). Зато вполне опасными были подходы «Ренна»: там угрозу либо тушили защитники, либо спасал Сафонов. Вратарь сохранял спокойствие и на выходах, и при прострелах.

Кому было чуждо спокойствие, так это Дембеле. Усман напомнил того самого всадника без головы времён «Барселоны»: постоянно жадничал, бил в соперника, а на 87-й минуте сразил наповал. Хвича выхватил мяч у защитника и помчал к воротам, поблизости в штрафную подключились Дуэ и Дембеле. Кварацхелия покатил партнёрам, самая удобная позиция была у Дезире, но Усман, едва дотянувшись носком до мяча, отправил его мимо ворот. Кошмар.

Ашраф Хакими и Усман Дембеле Фото: psg.fr

Ладно, следующий момент Дембеле уже не испортил. Хакими как-то очутился в середине и электричкой побежал в штрафную, однако в последний момент отдал налево на француза. К счастью, вингер попал по воротам.

А ещё через пару минут Усман, чтобы его точно не поколотили в раздевалке, забил ещё и второй. Получил мяч на линии штрафной и резким движением качнул не только защитников, но и вратаря — а спустя мгновение покатил в открытый угол. Теперь у Дембеле 20 голов в Лиге 1, а «ПСЖ» всё ближе к сезону без поражений в чемпионате.

В последние секунды «Ренн» мог проверить Сафонова прямым ударом со штрафного, однако не попал в створ — решили, что одного забитого достаточно. В итоге у Матвея два сейва и 74% успешных передач. Остаётся верить, что «ПСЖ» пройдёт как можно дальше в ЛЧ, а мы ещё несколько раз увидим россиянина в матчах Лиги 1.