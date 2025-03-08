Столько Махачкале ещё не забивали! «Динамо» без Тюкавина удивило Маухубом и новым талантом

Московское «Динамо» обошло на очко «Локомотив» и поднялось в топ-4. Команда Марцела Лички разгромила в динамовском дерби соперника из Махачкалы.

После крайне неудачного по содержанию матча в Ростове-на-Дону состав «Динамо» серьёзно поменялся по сравнению с тем, что был неделю назад. Но главная причина – травмы. Тюкавин выбыл до конца сезона, а голкипер Лунёв, Маричаль и Чавес пропускали 20-й тур по рекомендации медицинского штаба. В этом же списке оказались Майсторович, Лаксальт и Макаров. Зато Глебов и Нгамалё, видимо, остались на скамейке по решению Лички. Удивило появление в основе 19-летнего хавбека Смелова – его первое в нынешнем сезоне РПЛ.

Смелый ход Лички! Егор расположился на позиции «восьмёрки» в схеме 4-3-3 и выглядел очень прилично для дебютанта. Между тем и у махачкалинцев были некоторые проблемы с составом – из-за дисквалификаций Глушкова и Касинтуры тренерский штаб южан вынужден был передвинуть в центр поля защитника Кирша. Несмотря на это, гости начали активнее и уже на четвёртой минуте создали первый момент. Мрезиг в штрафной освободился от опеки Фомина и едва не попал в девятку.

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А вот столичное «Динамо» свой первый момент превратило в гол. Хозяева воспользовались тем, что команда Хасанби Биджиева оставляла пространство между центрхавами и латералями. Новичок бело-голубых Касерес рванул вперёд и сделал голевую передачу. Идеальный кросс получился у парагвайца на Маухуба – подал так, что Волку трудно было сыграть на выходе. Голкипер остался в полупозиции, а Шумахов напрасно не доиграл эпизод, надеясь на Давида. Маухуб здорово действовал на опережение, снова доказав, что на него можно рассчитывать как на сменщика Тюкавина.

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При счёте 1:0 футбол был достаточно интенсивным и открытым, а следовательно, и зрелищным. Команда Лички организовала ещё несколько опасных выпадов в похожем стиле: Касерес и Смелов сделали по два паса под удар за 45 минут. Махачкалинцы могли отыграться с пенальти, когда Маухуб чуть не превратился из героя в антигероя – рукой остановил мяч, пущенный Агаларовым. Однако оказалось, что в ходе этой атаки бомбардир южан залез в офсайд. Вообще, до перерыва махачкалинцы совершили в два раза больше касаний в чужой штрафной, нежели москвичи (10:5).

Махачкалинское «Динамо» спешило отыграться, а вот на второй тайм, что называется, забыло вовремя выйти из раздевалки. Команда Лички забила на первой же минуте после перерыва. И кто соорудил этот гол – Смелов! Хавбек прошёл справа и вырезал пас в штрафную, а мяч удачно для Гладышева отскочил от капитана Шумахова. Ярослав классно пробил с лёта. Без шансов для Волка.

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Как только Личка заменил Смелова после часа матча, хозяева пропустили. Впрочем, московским динамовцам повезло, что махачкалинцы забили с небольшим офсайдом (Агаларов — с паса Кирша). Что касается статистики молодого таланта столичных бело-голубых, то Егор сделал 46 касаний мяча, 91% точных передач и три обводки, выиграл четыре единоборства из семи, нанёс один удар по воротам и заблокировал один от соперника.

На встрече присутствовал звезда UFC Ислам Махачев. Вероятно, российский чемпион ожидал увидеть сенсацию от махачкалинского «Динамо», но стал свидетелем нокаута команды Биджиева в середине второго тайма. Третий гол Фомина после дальнего удара – ошибка Волка. Голкипер неудачно отбил мяч ладонями, прямо в сетку своих ворот. Голевой пас отдал только-только появившийся на поле Бителло, который, очевидно, не попадает в основу из-за зимнего бунта. Бразилец стал лучшим ассистентом РПЛ, оторвавшись от Вендела из «Зенита».

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Добил команду Биджиева гол капитана столичных бело-голубых Бальбуэны. После стандарта мяч оказался в штрафной у Гладышева, а Ярослав ловко ушёл от опекуна и навесил на дальнюю штангу. Там парагваец выиграл воздух у Табидзе. Эпизод проверяли на офсайд, но даже VAR не был этим вечером за Махачкалу. Столько южане в этом сезоне РПЛ ещё не пропускали.

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Лещук впервые в нынешнем чемпионате сыграл «на ноль», если брать матчи, где голкипер выходил в основе. Сменщик Лунёва и сам постарался, а в концовке ему ещё и повезло. Гаджиев от души приложился по мячу, находясь метрах в 25 от ворот, и попал в крестовину.