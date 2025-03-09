«Спартак» в матче от великого клубного достижения. А что стало с рекордсменами 2000 года?

«Рубин» и «Спартак» закроют программу 20-го тура РПЛ. Если красно-белые выиграют, то повторят клубный рекорд по количеству побед подряд в чемпионате России. В 2000 году команда Олега Романцева завершила сезон впечатляющей серией. Она одержала восемь побед подряд и завоевала чемпионский титул. В ходе серии красно-белые последовательно обыграли «Ротор» (5:2), «Анжи» (2:0), нижегородский «Локомотив» (3:1), «Динамо» (4:2), «Черноморец» (4:1), «Зенит» (2:1), «Ростсельмаш» (1:0) и «Аланию» (2:1). Рассказываем, как сложились судьбы тех, кто тогда стал частью истории «Спартака».

Вратарь: Александр Филимонов, 51 год

Статистика в ЧР в сезоне-2000: 23 матча, 25 пропущенных мячей, 7 матчей «на ноль»

Филимонов в 2000-м В наше время

Филимонов был основным вратарём «Спартака» в сезоне-2000. Александр ни разу не сыграл в первых шести турах чемпионата России, после чего регулярно выходил в стартовом составе. В итоге он провёл 23 матча в турнире, пропустил 25 мячей и отыграл семь встреч «на ноль». Через полгода шестикратный чемпион России покинул «Спартак» и подписал контракт с киевским «Динамо». После этого в его карьере были «Уралан», «Кубань», ФК «Москва», тульский «Арсенал» и «Долгопрудный». Филимонов попробовал себя и в пляжном футболе. Итог: два титула чемпиона России и золотая медаль чемпионата мира. С 2018 года занимает пост тренера вратарей сборной России в возрастной категории до 18 лет.

Защитник: Дмитрий Парфёнов, 50 лет

Статистика в ЧР в сезоне-2000: 25 матчей, 4 гола, 3 результативные передачи, 8 жёлтых карточек, 1 красная

Парфёнов в 2000-м В наше время

Лидер среди защитников «Спартака» по количеству игровых минут (2234) в чемпионате России — 2000. А ещё Дмитрий набрал семь результативных действий — забил четыре мяча и отдал три голевых паса. Парфёнов играл за «Спартак» до 2006 года, после чего перебрался в московское «Динамо». Правда, уже через несколько месяцев оказался в «Химках». По окончании игровой карьеры стал тренером. Поработал в России («Тосно», «Урал», тульский «Арсенал», «Родина»), а в 2023-м возглавил казахстанский «Актобе». Впрочем, там он продержался меньше года. С сентября 2024-го находится без тренерской работы.

Защитник: Евгений Бушманов, 53 года

Статистика в ЧР в сезоне-2000: 23 матча, 5 жёлтых карточек, 1 красная

Бушманов в 2000-м В наше время

Бушманов играл плюс-минус регулярно на протяжении бо́льшей части сезона. Любопытно, что на финишном отрезке он пропустил сразу пять матчей, то есть бо́льшую часть встреч в ходе рекордной серии. В 2000 году Евгений стал чемпионом России в третий и в последний раз в карьере. А завершил её по окончании сезона-2003. В качестве тренера работал с «Химками», второй командой «Спартака», «Велесом» и молодёжной сборной России. В начале 2025 года возглавил клуб «Родина-М».

Защитник: Юрий Ковтун, 55 лет

Статистика в ЧР в сезоне-2000: 17 матчей, 1 гол, 5 жёлтых карточек

Ковтун в 2000-м В наше время

Ковтун пропустил 11 встреч в середине сезона-2000 из-за перелома левой ноги. Во второй игре после возвращения в строй Юрий получил ушиб стопы, но повреждение оказалось не таким серьёзным, как могло изначально показаться. Ковтун почти регулярно играл в ходе рекордной серии — вышел на поле в шести матчах из восьми. Юрий ушёл из «Спартака» в начале 2006 года в статусе трёхкратного чемпиона России. По окончании карьеры стал тренером — работал с ФК «МВД России», входил в штаб в «Салюте», «Тосно», московском «Динамо», «Урале», тульском «Арсенале», «Родине». С декабря 2023-го по сентябрь 2024-го был помощником Парфёнова в «Актобе».

Защитник: Дмитрий Ананко, 51 год

Статистика в ЧР в сезоне-2000: 6 матчей, 4 жёлтые карточки

Ананко в 2000-м В наше время

Ананко пропустил бо́льшую часть сезона, но всё-таки вернулся в строй в конце чемпионата после нескольких операций. Он вышел на поле в шести матчах из восьми в ходе победной серии и заработал четыре жёлтые карточки. Ананко — девятикратный чемпион России (рекордный показатель). Он покинул красно-белых летом 2002 года и отправился во французский клуб «Аяччо». По окончании игровой карьеры пошёл в тренеры. Работал в штабе Дмитрия Аленичева в тульском «Арсенале» и «Спартаке», а также помогал Сергею Юрану в «Пари НН». Находится без работы с апреля 2024 года.

Защитник: Жерри-Кристиан Тчуйсе, 50 лет

Статистика ЧР в сезоне-2000: 10 матчей, 1 голевая передача

Жерри-Кристиан Тчуйсе в 2000-м Фото: Steve Mitchell/Getty Images

Тчуйсе начал сезон-2000 в составе «Черноморца», а летом перебрался в «Спартак». В итоге он отбегал 10 матчей и почти всегда выходил на поле во время серии. В начале 2003 года защитник вернулся в «Черноморец», а потом поиграл за ФК «Москва» и «Терек». По завершении карьеры двукратный чемпион России переехал во Францию. Сначала жил в Ле-Мане, потом перебрался в Париж, где тренировал одну из местных молодёжных команд.

Полузащитник: Виктор Булатов, 53 года

Статистика в ЧР в сезоне-2000: 29 матчей, 1 гол, 4 результативные передачи, 5 жёлтых карточек

Булатов в 2000-м В наше время

2419 минут — столько времени провёл на поле Булатов в чемпионате России в 2000 году. Это самый высокий показатель в составе «Спартака». Он регулярно играл в ходе серии, отдал два голевых паса и вышел на заключительный матч сезона с капитанской повязкой. Трёхкратный чемпион России ушёл из московского клуба в 2002 году. После этого он поиграл за «Крылья Советов», «Терек», «Аланию», «Астану». Тренировал тульский «Арсенал», «Торпедо», вторую команду «Спартака», «Челябинск», армянский «Ноа». С 2023 года работает с кировским «Динамо».

Полузащитник: Андрей Тихонов, 54 года

Статистика в ЧР в сезоне-2000: 28 матчей, 1 гол, 5 результативных передач, 4 жёлтые карточки

Тихонов в 2000-м В наше время

Тихонов — капитан той команды Романцева, что выдала рекордную серию. В 2000 году он стал вторым в «Спартаке» по количеству игровых минут (2250). По окончании турнира восьмикратный чемпион России перешёл в «Крылья Советов». А ещё в его карьере были «Химки», «Маккаби» Тель-Авив, «Локомотив» Астана. Тихонов входил в тренерский штаб «Спартака» и «Краснодара». В московском клубе он помогал Валерию Карпину и Дмитрию Гунько, в южном — Олегу Кононову. Тихонов возглавлял «Астану» и «Крылья Советов», а в начале 2024 года во второй раз зашёл в «Енисей». Там работает и по сей день.

Полузащитник: Егор Титов, 48 лет

Статистика в ЧР в сезоне-2000: 24 матча, 13 голов, 1 результативный пас, 4 жёлтые карточки

Титов в 2000-м В наше время

Титов вошёл в топ-4 в «Спартаке» по игровому времени в 2000 году (2082 минуты). А ещё забил 13 мячей — лучший результат в составе красно-белых. Правда, бо́льшую часть голов Егор оформил в первом круге (девять). Титов покинул «Спартак» в 2008 году — перешёл в «Химки». На тот момент он был шестикратным чемпионом России. По окончании игровой карьеры поработал в штабе Дмитрия Аленичева в «Спартаке» и «Енисее». Бывший полузащитник красно-белых находится без тренерской работы с 2019 года.

Полузащитник: Василий Баранов, 52 года

Статистика в ЧР в сезоне-2000: 23 матча, 3 гола, 3 результативные передачи, 1 жёлтая карточка

Василий Баранов в 2000-м Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Баранов отыграл больше двух десятков матчей в сезоне, однако в ходе серии, как правило, сидел в запасе. Его выпустили на два матча в концовке сезона, и в обоих случаях Василий был хорош. Сначала он сделал ассистентский хет-трик во встрече с «Черноморцем» (4:1), а потом отметился голом в матче с «Аланией» (2:1). После ухода из «Спартака» в 2003 году четырёхкратный чемпион России поиграл за клуб из Владикавказа и «Рязань». Баранов завершил карьеру в 2008 году, после чего отказался от общения с журналистами и бывшими одноклубниками. Он проживает в Беларуси, где занимается рыбалкой и воспитанием детей.

Полузащитник: Артём Безродный, умер в 2016 году

Статистика в ЧР в сезоне-2000: 13 матчей, 3 гола, 4 жёлтые карточки

Безродный в 2000-м В 10-х годах

Безродный провёл в том розыгрыше чемпионата России всего 13 матчей, однако забил все три своих мяча в ходе серии. Кстати, на том же отрезке он схватил три жёлтые карточки в трёх разных встречах (на третьей, шестой и 20-й минутах). Безродный стал четырёхкратным чемпионом России и ушёл из «Спартака» в 2003 году. Спустя длительное время он играл на любительском уровне в украинских клубах. К сожалению, Артём ушёл из жизни в 2016-м. Причина — остановка сердца в результате оторвавшегося тромба.

Нападающий: Александр Ширко, 48 лет

Статистика в ЧР в сезоне-2000: 27 матчей, 11 голов, 6 результативных передач, 5 жёлтых карточек

Ширко в 2000-м В наше время

В 2000 году нападающий наколотил 11 голов — второй результат в команде после Титова. Александр, в отличие от Егора, гораздо продуктивнее провёл второй круг. Семь голов и три результативных паса — статистика Ширко в чемпионате на отрезке с августа по ноябрь 2000 года. Нападающий сделал хет-трик в матче с нижегородским «Локомотивом» (3:1), а также набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас» во встрече с «Ротором» (5:2). Ширко ушёл из «Спартака» в 2001 году, после чего поиграл за «Торпедо», «Шинник», «Терек», «Томь». По окончании игровой карьеры работал селекционером «Химок», а в 2024 году занимал должность директора академии «Торпедо».

Нападающий: Луис Робсон, 50 лет

Статистика в ЧР в сезоне-2000: 24 матча, 10 голов, 6 результативных передач, 1 жёлтая карточка, 1 красная

Робсон в 2000-м В наше время

Робсон был очень хорош летом 2000 года — семь голов и два результативных паса. В итоге он стал третьим в команде по количеству забитых мячей. Пятикратный чемпион России уехал из «Спартака» в 2002 году. После этого он поиграл в Японии, Франции и Бразилии. Завершил карьеру в 2006-м. А потом открыл мясной магазин в Бразилии. В 20-х годах несколько раз прилетал в Москву, в том числе для участия в матче памяти Ильи Цымбаларя.

Тренер: Олег Романцев, 71 год

Романцев в 2000-м В наше время

В 2000 году Романцев сделал «Спартак» чемпионом России в предпоследний раз в своей тренерской карьере. Была ещё победа в 2001-м, после чего красно-белые не брали золото в течение 16 лет. После ухода из «Спартака» в 2003-м Романцев недолго поработал с «Сатурном» и московским «Динамо», был тренером-консультантом красно-белых. В 2018 году Олег Иванович исключил возвращение к тренерской работе, поскольку больше не мог трудиться через силу. В конце 2023-го Романцев занял должность советника в «Пари НН».