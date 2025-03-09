«Всё ещё не верю в это». Матч «Барселоны» отменили из-за трагедии

В 27-м туре чемпионата Испании «Барселона» должна была сыграть с «Осасуной», однако встречу в столице Каталонии отменили менее чем за час до её начала. В любой другой ситуации перенос этого матча был бы хорошей новостью для футболистов «Барсы» из-за тяжёлого графика, так как 5 и 11 марта у команды Ханс-Дитера Флика игры в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой». Но не в этих обстоятельствах — футбол перенесли из-за трагедии.

Сразу после сообщения о переносе встречи «Барселоны» с «Осасуной» каталонский клуб выступил с заявлением, объяснив причины случившегося:

«Футбольный клуб «Барселона» с глубоким прискорбием сообщает о смерти врача первой команды Карлеса Миньярро Гарсии сегодняшним вечером. По этой причине матч с «Осасуной» был перенесён на более поздний срок. Совет директоров «Барселоны» и весь персонал выражают наши искренние соболезнования его семье и друзьям в это трудное время».

Игроки «Барселоны» не знали о трагедии, пока ехали на Олимпийский стадион. Команда получила информацию, что Карлес Миньярро Гарсия ушёл из жизни, незадолго до встречи — уже в раздевалке. После кончины врача футболисты потребовали отменить игру. Президент клуба Жоан Лапорта добился этого.

Карлес Миньярро Гарсия специализировался на спортивной травматологии. В 1999 году окончил медицинский факультет Университета Ровира и Вирджили, а также получил степень магистра. Работал в любительском и профессиональном спорте, в частности в клубах «Сант-Андреу» и «Террасса». В «Барселону» попал в 2017-м, а начинал работу в клубе с мини-футбольной команды. Кроме того, вёл частную консультацию и сотрудничал с правительством Каталонии. Он был членом каталонского общества спортивной медицины и организатором нескольких национальных конгрессов, преподавал на курсах магистерских программ.

Ещё в субботу днём Карлес Миньярро Гарсия находился в гостинице с командой, готовясь к игре с «Осасуной». Он скоропостижно скончался во сне в своём номере отеля Meliá. Внезапная трагедия стала шоком для всех, так как врач был очень близок с игроками. Первым публично отреагировал на случившееся полузащитник «Барселоны» Педри, написавший в соцсетях: «Я всё ещё не верю в это». Потом появились посты и других футболистов каталонского клуба.

Карлес Миньярро Гарсия Фото: Пресс-служба ФК «Барселона»

Конкуренты и принципиальные соперники «Барселоны» — «Реал» и «Атлетико» — тоже выразили соболезнование каталонскому клубу и семье Карлеса Миньярро Гарсии. А президент «Осасуны» Луис Сабальса сказал: «Мы узнали о произошедшем от «Барселоны». В первую очередь мы должны выразить соболезнования семье и клубу. Понимаем это, потому что все мы можем оказаться в такой ситуации. Мы не обсуждали штрафы или дисквалификацию, ведь жизнь — это самое важное. Никто не может играть, думая о потере кого-то важного. Судья посчитал это правильным, и мы достигли соглашения с лигой и федерацией. Так и должно быть».

Как сообщает El Periodico, у 40-летнего Карлеса Миньярро Гарсии остались жена и двое детей.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 57 очками после 26 туров. Но каталонцы всего на одно очко опережают «Атлетико» и на три — «Реал». Пока неизвестно, на какую дату будет перенесён матч с «Осасуной».