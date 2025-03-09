Есть первое результативное действие Шапи в США! Но после россиянин подвёл команду

Сулейманов дважды не лучшим образом сыграл в обороне. Его команда уступила в пятом матче в сезоне из пяти.

Прошедшей ночью состоялись несколько матчей регулярного чемпионата МЛС. «Спортинг Канзас-Сити» (там играет Магомед-Шапи Сулейманов) встретился в столице США с «Ди-Си Юнайтед».

Первая приятная новость — Шапи снова попал в стартовый состав «Спортинг Канзас-Сити» (в третий раз подряд). Правда, в отличие от прошлой встречи, теперь он провёл на поле 77 минут (неделю назад — 90). Первый тайм прошёл с преимуществом столичного клуба, однако на перерыв команды ушли при нулях на табло. Гости не нанесли ни одного удара в створ.

Сулейманов поучаствовал в голевой комбинации спустя восемь минут после начала второго тайма. Россиянин нашёл передачей Джейка Дэвиса, а тот прострелил на Эрика Томми. Идеальный пас под удар — немец кладёт мяч в сетку. В МЛС примерно такая же система подсчёта голевых передач, что и в хоккее. Гол один, а ассистентов может быть двое. Тут как раз такой случай. На официальном сайте лиги у Сулейманова значится голевая передача. Первое результативное действие россиянина за океаном!

Магомед-Шапи Сулейманов (слева) пытается уйти от соперника Фото: Fernando Leon/Getty Images

Через шесть минут Шапи отметился в негативном ключе. Россиянин пошёл в отбор в своей штрафной площади и опоздал. Жуан Пеглоу пробросил мяч мимо Сулейманова, после чего получил удар по ногам. Шапи сначала поднял руки вверх, намекая на то, что не сделал ничего запрещённого. Однако спустя несколько секунд схватился за лицо, понимая, что нарушил правила. Камера снова выхватила россиянина уже после того, как Кристиан Бентеке (экс-нападающий «Ливерпуля» и «Астон Виллы») реализовал пенальти. Шапи был очень расстроен.

«Вратарь Джон Пульскемп совершил сейв на 58-й минуте, когда не позволил Бентеке сравнять счёт. А затем Шапи сказал: «Подержи моё пиво» и сбил Пеглоу в штрафной площади», — так эпизод с пенальти охарактеризовало издание KC Soccer Journal.

На 66-й минуте у Сулейманова была возможность исправиться. «Спортинг Канзас-Сити» удрал в контратаку, и россиянин завершил её ударом из-за пределов штрафной площади. Мяч вонзился в ближнюю штангу, от чего несколько игроков гостей схватились за голову. А через две минуты последовало наказание. Шапи не помешал всё тому же Пеглоу загрузить мяч в штрафную гостей, а японец Хосэи Кидзима оказался там совершенно один — 2:1.

«Ребята лучше взаимодействуют друг с другом в атаке. Что касается двух пропущенных мячей, то они оба пришли с нашего правого фланга. Нужно лучше выходить из-под прессинга, прерывать навесы и прострелы», — сказал после игры главный тренер «Спортинга» Питер Вермес.

Правый фланг — зона ответственности в том числе и Сулейманова. Его команда нанесла всего один удар в створ за весь матч. С такой статистикой тяжело рассчитывать на успешный результат. «Спортинг Канзас-Сити» ужасно стартовал в новом сезоне. Во-первых, команда проиграла все три встречи в регулярном чемпионате и оказалась на предпоследней строчке в таблице Западной конференции. Во-вторых, серия поражений в нынешнем сезоне составляет пять матчей (с учётом Лиги чемпионов КОНКАКАФ). В-третьих, «Спортинг Канзас-Сити» уступил уже 10 раз подряд, если принять во внимание концовку прошлого сезона.