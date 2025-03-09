Теперь Дзюба — лучший российский бомбардир в истории! Кому, как и сколько он забивал

Свершилось! Теперь рекорд по голам среди российских футболистов принадлежит Артёму Дзюбе. На прошлой неделе нападающий «Акрона» отличился в матче с «Пари НН» (1:2) и догнал Александра Кержакова (каждый из них на тот момент забил 233 мяча). 9 марта 2025 года Дзюба вышел на чистое первое место после того, как забил в дерби Самарской области.
Дзюба оформил первый гол в феврале 2007 года. Тогда «Спартак» приехал в заснеженный Новосибирск и обыграл «Сибирь» (3:1) во втором матче 1/8 финала Кубка России. Дзюба начал встречу в запасе, но вышел в самой концовке первого тайма, поскольку Роман Павлюченко получил травму. Замена оказалась успешной — Артём оформил победный гол с передачи Никиты Баженова. На тот момент Дзюбе было 18 лет, а соперники бегали при 16 градусах ниже нуля. С первого гола Артёма и до рекордного прошло 6586 дней.
Сколько мячей Дзюба забил в составе клубов
Артём поиграл в составе таких клубов, как «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Адана Демирспор», «Локомотив» и «Акрон». Забивал в каждом из них. Хотя период в турецком клубе получился и краткосрочным (всего пять встреч), и неудачным. Тем не менее один гол в «Адана Демирспор» Дзюба всё же забил.
Самым успешным для Дзюбы оказался период в «Зените». И с точки зрения трофеев (10), и в плане количества голов (108). Артём забил не меньше 20 мячей в составе четырёх команд, включая сборную России.
Количество голов в среднем за матч в клубах
А вот с точки зрения количества голов в среднем за матч самым продуктивным для Дзюбы оказался период в Туле. Правда, там он отыграл всего 10 встреч, но забил шесть мячей. У Артёма довольно хорошие показатели в сборной России (30 голов в 55 матчах). А вот «Зенит» занимает в этом списке только четвёртое место, «Спартак» — и вовсе второе с конца.
|Команда
|Голы в среднем за матч
|«Арсенал» Тула
|0,6
|Сборная России
|0,55
|«Ростов»
|0,47
|«Зенит»
|0,43
|«Томь»
|0,4
|«Акрон»
|0,38
|«Локомотив»
|0,31
|«Спартак»
|0,23
|«Адана Демирспор»
|0,2
В каких клубных турнирах забивал Дзюба
Вот так распределились голы Дзюбы по турнирам в составе клубов. Понятно, что Артём чаще всего забивал в РПЛ, поскольку провёл там больше всего матчей. Дзюба отличился 10 раз в Лиге чемпионов (один — в квалификации).
Голы Дзюбы в составе сборной России
А вот в каких турнирах Артём забивал в составе сборной России. Из 30 его голов только три пришлись на товарищеские встречи. Больше половины (17) — на квалификацию Евро. Дзюба оформил 30-й (последний на сегодняшний день) в составе сборной летом 2021 года — тогда он отличился в матче Евро-2020 с Данией (1:4).
|Турнир
|Голы Дзюбы за сборную
|Отбор на чемпионат Европы
|17
|Чемпионат мира
|3
|Отбор на чемпионат мира
|3
|Лига наций УЕФА
|3
|Товарищеские матчи
|3
|Чемпионат Европы
|1
Клубы, которым забивал Дзюба
Сразу пять клубов пропустили от Дзюбы не меньше 10 мячей. Чаще других страдали «Краснодар», московское «Динамо», «Урал» и «Крылья Советов».
Все остальные клубы, которым забивал Дзюба. Довольно внушительный список!
|Клуб
|Сколько пропустил от Дзюбы
|«Анжи»
|7
|«Локомотив»
|6
|«Уфа»
|6
|«Томь»
|6
|«Пари НН»
|6
|«Ахмат»
|5
|«Амкар»
|5
|«Зенит»
|5
|«Сатурн»
|5
|«Сибирь»
|5
|«Тамбов»
|5
|«Кубань»
|4
|«Арсенал» Тула
|4
|«Лион»
|4
|ЦСКА
|3
|«Химки»
|3
|«Тосно»
|3
|«Ротор»
|3
|«Динамо» Минск
|3
|«Оренбург»
|2
|«Спартак» Нч
|2
|«Волга»
|2
|«Гент»
|2
|«Тоттенхэм»
|2
|«Динамо» Брянск
|2
|«Сочи»
|1
|«Фенербахче»
|1
|«Бенфика»
|1
|«Луч-Энергия»
|1
|«Мордовия»
|1
|«Алания»
|1
|«Базель»
|1
|«Андерлехт»
|1
|«Вардар»
|1
|«Бетис»
|1
|«Динамо» Киев
|1
|«Лацио»
|1
|«Порту»
|1
|«Валенсия»
|1
|«Хэкен»
|1
|«Факел»
|1
|«Балтика»
|1
|«Енисей»
|1
|«Бордо»
|1
|«Тулуза»
|1
|«Мольде»
|1
|«КАМАЗ»
|1
Сборные, которым забивал Дзюба
Список национальных команд, которым Дзюба забивал чаще других.
7 сборных, которым Дзюба забил больше всего
Фото: «Чемпионат»
Все остальные сборные, которым забивал Дзюба. Пожалуй, самые памятные голы Артём оформил на домашнем чемпионате мира (забил в ворота Саудовской Аравии, Египта и Испании).
|Сборная
|Сколько пропустила от Дзюбы
|Швеция
|1
|Саудовская Аравия
|1
|Египет
|1
|Испания
|1
|Турция
|1
|Казахстан
|1
|Кипр
|1
|Мальта
|1
|Дания
|1
Как распределились голы Дзюбы по сезонам
Сезон-2015/2016 — самый продуктивный в карьере Дзюбы. Именно тогда он наколотил 30 голов. Артём едва не повторил этот результат через шесть лет, когда забил 28 мячей.
Тренеры, под руководством которых Дзюба забивал в клубах
Как мы выяснили ранее, Дзюба чаще всего забивал мячи в футболке «Зенита». Поэтому неудивительно, что больше всего голов Артём оформил под руководством тренера сине-бело-голубых Сергея Семака. В топ-3 попал ещё один тренер «Зенита», но только бывший — Андре Виллаш-Боаш.
|Тренер
|Голы Дзюбы
|Сергей Семак
|69
|Миодраг Божович
|25
|Андре Виллаш-Боаш
|23
|Валерий Карпин
|17
|Мирча Луческу
|14
|Валерий Непомнящий
|14
|Михаил Галактионов
|12
|Мурат Якин
|7
|Заур Тедеев
|5
|Станислав Черчесов
|4
|Владимир Федотов
|3
|Унаи Эмери
|3
|Игорь Ледяхов
|2
|Роберто Манчини
|2
|Микаэль Лаудруп
|2
|Курбан Бердыев
|1
|Винченцо Монтелла
|1
Тренеры, под руководством которых Дзюба забивал в сборной России
В сборной Дзюба забивал под руководством трёх тренеров. Чаще других — при Станиславе Черчесове. Неудивительно, что у них хорошие отношения.
|Тренер
|Голы Дзюбы
|Станислав Черчесов
|21
|Леонид Слуцкий
|7
|Фабио Капелло
|2
Дзюба забивал головой чаще, чем левой ногой
Бо́льшую часть голов Дзюба оформил правой ногой. При этом он забивал головой гораздо чаще, нежели левой ногой.
|Как забил
|Сколько забил
|Правой ногой
|140
|Головой
|57
|Левой ногой
|37