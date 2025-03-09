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Артём Дзюба установил рекорд по голам среди российских футболистов, статистика, сколько и кому забил, инфографика

Теперь Дзюба — лучший российский бомбардир в истории! Кому, как и сколько он забивал
Кирилл Закатченко
Дзюба установил рекорд по голам
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Первый гол Артёма и рекордный разделили 6586 дней. А левой ногой он забил гораздо меньше, чем головой!

Свершилось! Теперь рекорд по голам среди российских футболистов принадлежит Артёму Дзюбе. На прошлой неделе нападающий «Акрона» отличился в матче с «Пари НН» (1:2) и догнал Александра Кержакова (каждый из них на тот момент забил 233 мяча). 9 марта 2025 года Дзюба вышел на чистое первое место после того, как забил в дерби Самарской области.

Дзюба оформил первый гол в феврале 2007 года. Тогда «Спартак» приехал в заснеженный Новосибирск и обыграл «Сибирь» (3:1) во втором матче 1/8 финала Кубка России. Дзюба начал встречу в запасе, но вышел в самой концовке первого тайма, поскольку Роман Павлюченко получил травму. Замена оказалась успешной — Артём оформил победный гол с передачи Никиты Баженова. На тот момент Дзюбе было 18 лет, а соперники бегали при 16 градусах ниже нуля. С первого гола Артёма и до рекордного прошло 6586 дней.

Сколько мячей Дзюба забил в составе клубов

Артём поиграл в составе таких клубов, как «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Адана Демирспор», «Локомотив» и «Акрон». Забивал в каждом из них. Хотя период в турецком клубе получился и краткосрочным (всего пять встреч), и неудачным. Тем не менее один гол в «Адана Демирспор» Дзюба всё же забил.

Самым успешным для Дзюбы оказался период в «Зените». И с точки зрения трофеев (10), и в плане количества голов (108). Артём забил не меньше 20 мячей в составе четырёх команд, включая сборную России.

Количество голов в среднем за матч в клубах

А вот с точки зрения количества голов в среднем за матч самым продуктивным для Дзюбы оказался период в Туле. Правда, там он отыграл всего 10 встреч, но забил шесть мячей. У Артёма довольно хорошие показатели в сборной России (30 голов в 55 матчах). А вот «Зенит» занимает в этом списке только четвёртое место, «Спартак» — и вовсе второе с конца.

КомандаГолы в среднем за матч
«Арсенал» Тула0,6
Сборная России0,55
«Ростов»0,47
«Зенит»0,43
«Томь»0,4
«Акрон»0,38
«Локомотив»0,31
«Спартак»0,23
«Адана Демирспор»0,2

В каких клубных турнирах забивал Дзюба

Вот так распределились голы Дзюбы по турнирам в составе клубов. Понятно, что Артём чаще всего забивал в РПЛ, поскольку провёл там больше всего матчей. Дзюба отличился 10 раз в Лиге чемпионов (один — в квалификации).

Голы Дзюбы в составе сборной России

А вот в каких турнирах Артём забивал в составе сборной России. Из 30 его голов только три пришлись на товарищеские встречи. Больше половины (17) — на квалификацию Евро. Дзюба оформил 30-й (последний на сегодняшний день) в составе сборной летом 2021 года — тогда он отличился в матче Евро-2020 с Данией (1:4).

ТурнирГолы Дзюбы за сборную
Отбор на чемпионат Европы17
Чемпионат мира3
Отбор на чемпионат мира3
Лига наций УЕФА3
Товарищеские матчи3
Чемпионат Европы1

Клубы, которым забивал Дзюба

Сразу пять клубов пропустили от Дзюбы не меньше 10 мячей. Чаще других страдали «Краснодар», московское «Динамо», «Урал» и «Крылья Советов».

Все остальные клубы, которым забивал Дзюба. Довольно внушительный список!

КлубСколько пропустил от Дзюбы
«Анжи»7
«Локомотив»6
«Уфа»6
«Томь»6
«Пари НН»6
«Ахмат»5
«Амкар»5
«Зенит»5
«Сатурн»5
«Сибирь»5
«Тамбов»5
«Кубань»4
«Арсенал» Тула4
«Лион»4
ЦСКА3
«Химки»3
«Тосно»3
«Ротор»3
«Динамо» Минск3
«Оренбург»2
«Спартак» Нч2
«Волга»2
«Гент»2
«Тоттенхэм»2
«Динамо» Брянск2
«Сочи»1
«Фенербахче»1
«Бенфика»1
«Луч-Энергия»1
«Мордовия»1
«Алания»1
«Базель»1
«Андерлехт»1
«Вардар»1
«Бетис»1
«Динамо» Киев1
«Лацио»1
«Порту»1
«Валенсия»1
«Хэкен»1
«Факел»1
«Балтика»1
«Енисей»1
«Бордо»1
«Тулуза»1
«Мольде»1
«КАМАЗ»1

Сборные, которым забивал Дзюба

Список национальных команд, которым Дзюба забивал чаще других.

7 сборных, которым Дзюба забил больше всего

7 сборных, которым Дзюба забил больше всего

Фото: «Чемпионат»

Все остальные сборные, которым забивал Дзюба. Пожалуй, самые памятные голы Артём оформил на домашнем чемпионате мира (забил в ворота Саудовской Аравии, Египта и Испании).

СборнаяСколько пропустила от Дзюбы
Швеция1
Саудовская Аравия1
Египет1
Испания1
Турция1
Казахстан1
Кипр1
Мальта1
Дания1

Как распределились голы Дзюбы по сезонам

Сезон-2015/2016 — самый продуктивный в карьере Дзюбы. Именно тогда он наколотил 30 голов. Артём едва не повторил этот результат через шесть лет, когда забил 28 мячей.

Тренеры, под руководством которых Дзюба забивал в клубах

Как мы выяснили ранее, Дзюба чаще всего забивал мячи в футболке «Зенита». Поэтому неудивительно, что больше всего голов Артём оформил под руководством тренера сине-бело-голубых Сергея Семака. В топ-3 попал ещё один тренер «Зенита», но только бывший — Андре Виллаш-Боаш.

ТренерГолы Дзюбы
Сергей Семак69
Миодраг Божович25
Андре Виллаш-Боаш23
Валерий Карпин17
Мирча Луческу14
Валерий Непомнящий14
Михаил Галактионов12
Мурат Якин7
Заур Тедеев5
Станислав Черчесов4
Владимир Федотов3
Унаи Эмери3
Игорь Ледяхов2
Роберто Манчини2
Микаэль Лаудруп2
Курбан Бердыев1
Винченцо Монтелла1

Тренеры, под руководством которых Дзюба забивал в сборной России

В сборной Дзюба забивал под руководством трёх тренеров. Чаще других — при Станиславе Черчесове. Неудивительно, что у них хорошие отношения.

ТренерГолы Дзюбы
Станислав Черчесов21
Леонид Слуцкий7
Фабио Капелло2

Дзюба забивал головой чаще, чем левой ногой

Бо́льшую часть голов Дзюба оформил правой ногой. При этом он забивал головой гораздо чаще, нежели левой ногой.

Как забилСколько забил
Правой ногой140
Головой57
Левой ногой37
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