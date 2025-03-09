Первый гол Артёма и рекордный разделили 6586 дней. А левой ногой он забил гораздо меньше, чем головой!

Теперь Дзюба — лучший российский бомбардир в истории! Кому, как и сколько он забивал

Свершилось! Теперь рекорд по голам среди российских футболистов принадлежит Артёму Дзюбе. На прошлой неделе нападающий «Акрона» отличился в матче с «Пари НН» (1:2) и догнал Александра Кержакова (каждый из них на тот момент забил 233 мяча). 9 марта 2025 года Дзюба вышел на чистое первое место после того, как забил в дерби Самарской области.

Дзюба оформил первый гол в феврале 2007 года. Тогда «Спартак» приехал в заснеженный Новосибирск и обыграл «Сибирь» (3:1) во втором матче 1/8 финала Кубка России. Дзюба начал встречу в запасе, но вышел в самой концовке первого тайма, поскольку Роман Павлюченко получил травму. Замена оказалась успешной — Артём оформил победный гол с передачи Никиты Баженова. На тот момент Дзюбе было 18 лет, а соперники бегали при 16 градусах ниже нуля. С первого гола Артёма и до рекордного прошло 6586 дней.

Сколько мячей Дзюба забил в составе клубов

Артём поиграл в составе таких клубов, как «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Адана Демирспор», «Локомотив» и «Акрон». Забивал в каждом из них. Хотя период в турецком клубе получился и краткосрочным (всего пять встреч), и неудачным. Тем не менее один гол в «Адана Демирспор» Дзюба всё же забил.

Самым успешным для Дзюбы оказался период в «Зените». И с точки зрения трофеев (10), и в плане количества голов (108). Артём забил не меньше 20 мячей в составе четырёх команд, включая сборную России.

Количество голов в среднем за матч в клубах

А вот с точки зрения количества голов в среднем за матч самым продуктивным для Дзюбы оказался период в Туле. Правда, там он отыграл всего 10 встреч, но забил шесть мячей. У Артёма довольно хорошие показатели в сборной России (30 голов в 55 матчах). А вот «Зенит» занимает в этом списке только четвёртое место, «Спартак» — и вовсе второе с конца.

Команда Голы в среднем за матч «Арсенал» Тула 0,6 Сборная России 0,55 «Ростов» 0,47 «Зенит» 0,43 «Томь» 0,4 «Акрон» 0,38 «Локомотив» 0,31 «Спартак» 0,23 «Адана Демирспор» 0,2

В каких клубных турнирах забивал Дзюба

Вот так распределились голы Дзюбы по турнирам в составе клубов. Понятно, что Артём чаще всего забивал в РПЛ, поскольку провёл там больше всего матчей. Дзюба отличился 10 раз в Лиге чемпионов (один — в квалификации).

Голы Дзюбы в составе сборной России

А вот в каких турнирах Артём забивал в составе сборной России. Из 30 его голов только три пришлись на товарищеские встречи. Больше половины (17) — на квалификацию Евро. Дзюба оформил 30-й (последний на сегодняшний день) в составе сборной летом 2021 года — тогда он отличился в матче Евро-2020 с Данией (1:4).

Турнир Голы Дзюбы за сборную Отбор на чемпионат Европы 17 Чемпионат мира 3 Отбор на чемпионат мира 3 Лига наций УЕФА 3 Товарищеские матчи 3 Чемпионат Европы 1

Клубы, которым забивал Дзюба

Сразу пять клубов пропустили от Дзюбы не меньше 10 мячей. Чаще других страдали «Краснодар», московское «Динамо», «Урал» и «Крылья Советов».

Все остальные клубы, которым забивал Дзюба. Довольно внушительный список!

Клуб Сколько пропустил от Дзюбы «Анжи» 7 «Локомотив» 6 «Уфа» 6 «Томь» 6 «Пари НН» 6 «Ахмат» 5 «Амкар» 5 «Зенит» 5 «Сатурн» 5 «Сибирь» 5 «Тамбов» 5 «Кубань» 4 «Арсенал» Тула 4 «Лион» 4 ЦСКА 3 «Химки» 3 «Тосно» 3 «Ротор» 3 «Динамо» Минск 3 «Оренбург» 2 «Спартак» Нч 2 «Волга» 2 «Гент» 2 «Тоттенхэм» 2 «Динамо» Брянск 2 «Сочи» 1 «Фенербахче» 1 «Бенфика» 1 «Луч-Энергия» 1 «Мордовия» 1 «Алания» 1 «Базель» 1 «Андерлехт» 1 «Вардар» 1 «Бетис» 1 «Динамо» Киев 1 «Лацио» 1 «Порту» 1 «Валенсия» 1 «Хэкен» 1 «Факел» 1 «Балтика» 1 «Енисей» 1 «Бордо» 1 «Тулуза» 1 «Мольде» 1 «КАМАЗ» 1

Сборные, которым забивал Дзюба

Список национальных команд, которым Дзюба забивал чаще других.

7 сборных, которым Дзюба забил больше всего Фото: «Чемпионат»

Все остальные сборные, которым забивал Дзюба. Пожалуй, самые памятные голы Артём оформил на домашнем чемпионате мира (забил в ворота Саудовской Аравии, Египта и Испании).

Сборная Сколько пропустила от Дзюбы Швеция 1 Саудовская Аравия 1 Египет 1 Испания 1 Турция 1 Казахстан 1 Кипр 1 Мальта 1 Дания 1

Как распределились голы Дзюбы по сезонам

Сезон-2015/2016 — самый продуктивный в карьере Дзюбы. Именно тогда он наколотил 30 голов. Артём едва не повторил этот результат через шесть лет, когда забил 28 мячей.

Тренеры, под руководством которых Дзюба забивал в клубах

Как мы выяснили ранее, Дзюба чаще всего забивал мячи в футболке «Зенита». Поэтому неудивительно, что больше всего голов Артём оформил под руководством тренера сине-бело-голубых Сергея Семака. В топ-3 попал ещё один тренер «Зенита», но только бывший — Андре Виллаш-Боаш.

Тренер Голы Дзюбы Сергей Семак 69 Миодраг Божович 25 Андре Виллаш-Боаш 23 Валерий Карпин 17 Мирча Луческу 14 Валерий Непомнящий 14 Михаил Галактионов 12 Мурат Якин 7 Заур Тедеев 5 Станислав Черчесов 4 Владимир Федотов 3 Унаи Эмери 3 Игорь Ледяхов 2 Роберто Манчини 2 Микаэль Лаудруп 2 Курбан Бердыев 1 Винченцо Монтелла 1

Тренеры, под руководством которых Дзюба забивал в сборной России

В сборной Дзюба забивал под руководством трёх тренеров. Чаще других — при Станиславе Черчесове. Неудивительно, что у них хорошие отношения.

Тренер Голы Дзюбы Станислав Черчесов 21 Леонид Слуцкий 7 Фабио Капелло 2

Дзюба забивал головой чаще, чем левой ногой

Бо́льшую часть голов Дзюба оформил правой ногой. При этом он забивал головой гораздо чаще, нежели левой ногой.