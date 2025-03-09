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Расписание спортивных матчей 10 марта 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: Медведев и Мирра в теннисе, «Ак Барс» — «Спартак» и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 10 марта 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Начинаем неделю со спорта: «Лацио» — «Удинезе» в Серии А, Криштиану Роналду в ЛЧ АФК, «Автомобилист» — ЦСКА, Панарин против Проворова в НХЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

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Время в материале указано по Москве.

🎾 0:30*: Алекс Михельсен (США, 31) — Даниил Медведев (Россия, 5), Индиан-Уэллс, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 00:30 МСК
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: сделает ли Медведев успешный второй шаг на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе?

Двукратный финалист последних лет на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев успешно стартовал в розыгрыше-2025. Но теперь, чтобы добраться до четвёртого круга, ему необходимо справиться с непростым американцем Алексом Михельсеном. Теннисисты ранее друг с другом не играли. А победитель далее сразится с кем-то из пары Томми Пол — Кэмерон Норри.

Даниил удачно стартовал в Калифорнии:
Медведев начал новый поход за титулом в Индиан-Уэллсе! А Мирра отыгралась с 0:4
Медведев начал новый поход за титулом в Индиан-Уэллсе! А Мирра отыгралась с 0:4

🏒 1:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из команд прервёт серию поражений?

Предстоящие соперники ведут ожесточённую борьбу за зону уайлд-кард от Восточной конференции – «Блю Джекетс» прямо сейчас занимают место, гарантирующее вторую такую путёвку, а «Рейнджерс» дышат им в спину, с одинаковым количеством очков уступая лишь по дополнительным показателям. При этом обе команды два своих последних матча проиграли. Кто положит конец серии неудач, а для кого она продлится?

В прошлом матче «Коламбус» остановил его бывший вратарь:
Грандиозное достижение Бобровского в НХЛ! Поставил подножку «Коламбусу» и догнал легенду
Видео
Грандиозное достижение Бобровского в НХЛ! Поставил подножку «Коламбусу» и догнал легенду

🏀 3:00: «Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
10 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Яннис остановит лидера Востока?

«Кливленд Кавальерс» — лучшая команда Восточной конференции. Клуб не знает поражений на протяжении 13 матчей! А все лидеры в великолепных кондициях. «Милуоки Бакс» понемногу подбирается к третьему месту. Яннис Адетокунбо и Дэмьен Лиллард всеми силами тащат «оленей» в любой встрече, но удастся ли им справиться с таким оппонентом?

Легендарный Карри!
25 000 очков на счету Стефена Карри. Но его влияние на игру больше любой статистики
25 000 очков на счету Стефена Карри. Но его влияние на игру больше любой статистики

🎾 4:00*: Клара Таусон (Дания, 22) — Мирра Андреева (Россия, 9), Индиан-Уэллс, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 04:00 МСК
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: повторит ли Мирра финал Дубая?

Лучшая российская теннисистка Мирра Андреева успешно стартовала на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе и теперь, чтобы пробиться в четвёртый круг, обязана справиться с датчанкой Кларой Таусон. Девушки совсем недавно играли в финале «тысячника» в Дубае, и тогда сильнее оказалась россиянка. Победительница нового матча встретится с лучшей теннисисткой из пары Елена Рыбакина — Кэти Бултер.

Андреева-младшая пытается выстраивать профессиональные отношения с тренером:
«Я была на грани — на корте мы не друзья». Как с Миррой работает легендарная Мартинес
«Я была на грани — на корте мы не друзья». Как с Миррой работает легендарная Мартинес

🏒 17:00: «Автомобилист» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Автомобилист» победить в первом матче на новой арене?

Екатеринбуржцы, которые ещё недавно имели шансы забраться на первое место Восточной конференции, в последнее время не радуют своих болельщиков – подопечные Николая Заварухина потерпели поражение в каждой из трёх последних встреч. Сможет ли переезд на новенькую «УГМК-Арену» помочь им прийти в себя и обыграть ЦСКА?

На новой арене уже состоялся первый матч:
Новый стадион в Екатеринбурге принял первый матч. Какой будет «УГМК-Арена»?
Новый стадион в Екатеринбурге принял первый матч. Какой будет «УГМК-Арена»?

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: красно-белые потерпят пятое поражение подряд?

В преддверии плей-офф москвичи явно сбавили – «Спартак» потерпел уже четыре поражения подряд, при этом лидеры команды Николай Голдобин и Иван Морозов проходят процесс воспитания Алексеем Жамновым. Сможет ли «Ак Барс» переиграть разобранную команду из столицы?

Расклады для «Спартака» и других команд в борьбе за плей-офф:
«Спартак» обойдёт ЦСКА? СКА останется рекордно низко? Расклад на плей-офф КХЛ, Запад
«Спартак» обойдёт ЦСКА? СКА останется рекордно низко? Расклад на плей-офф КХЛ, Запад

⚽️ 21:00: «Аль-Наср» — «Эстегляль», элитная Лига чемпионов АФК, 1/8 финала (ответный матч)

Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/8 финала. 2-й матч
10 марта 2025, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Не начался
Эстегляль
Тегеран, Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: пройдёт ли Роналду в четвертьфинал турнира?

«Аль-Наср» намерен пройти в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов. Правда, первый матч в Иране завершился без голов. С другой стороны, тогда саудовский клуб играл без Криштиану Роналду. Спустя несколько дней португалец забил очередной гол в чемпионате, однако встреча с «Аль-Шабабом» (2:2) завершилась вничью. «Аль-Наср» отстаёт от лидера саудовской лиги на 10 очков, так что ему будет очень тяжело завоевать титул. Может, у команды получится добиться успеха в Лиге чемпионов?

Роналду не знает, что такое старость:
Роналду забил 463 гола после 30-летия, столько же было до достижения этого возраста

⚽️ 22:45: «Лацио» — «Удинезе», Серия А, 28-й тур

Италия — Серия А . 28-й тур
10 марта 2025, понедельник. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Удинезе
Удине
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Лацио» серию без побед в основное время в домашних матчах с «Удинезе»?

«Лацио» не уступал в чемпионате Италии больше месяца — с 26 января. Команда Марко Барони занимает пятое место в таблице Серии А с отставанием от третьей строчки в пять очков. В прошлом туре римляне одолели на выезде «Милан» (2:1), а потом успешно смотались в Чехию, где обыграли «Викторию» из Пльзени (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. «Удинезе» выдал серию из трёх побед, благодаря чему поднялся на 10-е место в таблице. Более того, чёрно-белые не пропустили ни одного мяча в этих встречах. Любопытно, что у «Лацио» нет ни одной победы в основное время в пяти предыдущих домашних матчах с «Удинезе».

Матч римлян в Чехии получился огненным:
Фиаско нескольких фаворитов, чудо Шомуродова и фантастика «Лацио». Как же жарко в ЛЕ!
Видео
Фиаско нескольких фаворитов, чудо Шомуродова и фантастика «Лацио». Как же жарко в ЛЕ!

⚽️ 23:00: «Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 28-й тур

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2025, понедельник. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ньюкасл» обыграет удобного соперника?

«Ньюкасл» в последнее время выглядит не лучшим образом — три поражения в четырёх матчах АПЛ. Из-за этого команда упала на восьмое место в таблице. Правда, до четвёртой строчки — всего лишь три очка. «Вест Хэм», в свою очередь, одержал две победы и оказался на 16-м месте. Команда оторвалась от зоны вылета на 16 очков. Кстати, лондонский клуб ни разу не обыграл «Ньюкасл» в пяти предыдущих домашних встречах. Удастся ли хозяевам прервать неприятную серию?

«Ньюкасл» уже вылетел из Кубка Англии:
«Брайтон» в добавленное время сумел обыграть «Ньюкасл» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
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