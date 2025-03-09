Начинаем неделю со спорта: «Лацио» — «Удинезе» в Серии А, Криштиану Роналду в ЛЧ АФК, «Автомобилист» — ЦСКА, Панарин против Проворова в НХЛ!

Топ-матчи понедельника: Медведев и Мирра в теннисе, «Ак Барс» — «Спартак» и баскетбол

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Время в материале указано по Москве.

🎾 0:30*: Алекс Михельсен (США, 31) — Даниил Медведев (Россия, 5), Индиан-Уэллс, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сделает ли Медведев успешный второй шаг на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе?

Двукратный финалист последних лет на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев успешно стартовал в розыгрыше-2025. Но теперь, чтобы добраться до четвёртого круга, ему необходимо справиться с непростым американцем Алексом Михельсеном. Теннисисты ранее друг с другом не играли. А победитель далее сразится с кем-то из пары Томми Пол — Кэмерон Норри.

🏒 1:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто из команд прервёт серию поражений?

Предстоящие соперники ведут ожесточённую борьбу за зону уайлд-кард от Восточной конференции – «Блю Джекетс» прямо сейчас занимают место, гарантирующее вторую такую путёвку, а «Рейнджерс» дышат им в спину, с одинаковым количеством очков уступая лишь по дополнительным показателям. При этом обе команды два своих последних матча проиграли. Кто положит конец серии неудач, а для кого она продлится?

🏀 3:00: «Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 10 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Яннис остановит лидера Востока?

«Кливленд Кавальерс» — лучшая команда Восточной конференции. Клуб не знает поражений на протяжении 13 матчей! А все лидеры в великолепных кондициях. «Милуоки Бакс» понемногу подбирается к третьему месту. Яннис Адетокунбо и Дэмьен Лиллард всеми силами тащат «оленей» в любой встрече, но удастся ли им справиться с таким оппонентом?

🎾 4:00*: Клара Таусон (Дания, 22) — Мирра Андреева (Россия, 9), Индиан-Уэллс, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: повторит ли Мирра финал Дубая?

Лучшая российская теннисистка Мирра Андреева успешно стартовала на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе и теперь, чтобы пробиться в четвёртый круг, обязана справиться с датчанкой Кларой Таусон. Девушки совсем недавно играли в финале «тысячника» в Дубае, и тогда сильнее оказалась россиянка. Победительница нового матча встретится с лучшей теннисисткой из пары Елена Рыбакина — Кэти Бултер.

🏒 17:00: «Автомобилист» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Автомобилист» победить в первом матче на новой арене?

Екатеринбуржцы, которые ещё недавно имели шансы забраться на первое место Восточной конференции, в последнее время не радуют своих болельщиков – подопечные Николая Заварухина потерпели поражение в каждой из трёх последних встреч. Сможет ли переезд на новенькую «УГМК-Арену» помочь им прийти в себя и обыграть ЦСКА?

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: красно-белые потерпят пятое поражение подряд?

В преддверии плей-офф москвичи явно сбавили – «Спартак» потерпел уже четыре поражения подряд, при этом лидеры команды Николай Голдобин и Иван Морозов проходят процесс воспитания Алексеем Жамновым. Сможет ли «Ак Барс» переиграть разобранную команду из столицы?

⚽️ 21:00: «Аль-Наср» — «Эстегляль», элитная Лига чемпионов АФК, 1/8 финала (ответный матч)

Интрига: пройдёт ли Роналду в четвертьфинал турнира?

«Аль-Наср» намерен пройти в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов. Правда, первый матч в Иране завершился без голов. С другой стороны, тогда саудовский клуб играл без Криштиану Роналду. Спустя несколько дней португалец забил очередной гол в чемпионате, однако встреча с «Аль-Шабабом» (2:2) завершилась вничью. «Аль-Наср» отстаёт от лидера саудовской лиги на 10 очков, так что ему будет очень тяжело завоевать титул. Может, у команды получится добиться успеха в Лиге чемпионов?

Роналду не знает, что такое старость: Роналду забил 463 гола после 30-летия, столько же было до достижения этого возраста

⚽️ 22:45: «Лацио» — «Удинезе», Серия А, 28-й тур

Интрига: прервёт ли «Лацио» серию без побед в основное время в домашних матчах с «Удинезе»?

«Лацио» не уступал в чемпионате Италии больше месяца — с 26 января. Команда Марко Барони занимает пятое место в таблице Серии А с отставанием от третьей строчки в пять очков. В прошлом туре римляне одолели на выезде «Милан» (2:1), а потом успешно смотались в Чехию, где обыграли «Викторию» из Пльзени (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. «Удинезе» выдал серию из трёх побед, благодаря чему поднялся на 10-е место в таблице. Более того, чёрно-белые не пропустили ни одного мяча в этих встречах. Любопытно, что у «Лацио» нет ни одной победы в основное время в пяти предыдущих домашних матчах с «Удинезе».

⚽️ 23:00: «Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 28-й тур

Интрига: «Ньюкасл» обыграет удобного соперника?

«Ньюкасл» в последнее время выглядит не лучшим образом — три поражения в четырёх матчах АПЛ. Из-за этого команда упала на восьмое место в таблице. Правда, до четвёртой строчки — всего лишь три очка. «Вест Хэм», в свою очередь, одержал две победы и оказался на 16-м месте. Команда оторвалась от зоны вылета на 16 очков. Кстати, лондонский клуб ни разу не обыграл «Ньюкасл» в пяти предыдущих домашних встречах. Удастся ли хозяевам прервать неприятную серию?