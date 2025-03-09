Дзюба — бомбардир с огромным наследием. Оно разное, как и он сам

Мы пока неспособны осознать величие момента. Это будет позже. Любая история должна настояться, чтобы говорить о ней объективно. А не с эмоциональными причудами. Теперь Артём Дзюба — лучший бомбардир в истории российского футбола. И этот статус закреплён за ним на долгий период времени. Да, по-прежнему есть те, кто упорствует и растекается в стилистике Карпина: «Ну, забил. Дальше-то что?» Их даже понимать не хочется.

То ли у нас такое общество, которое концентрируется на каких-то малозначительных деталях прошлого, то ли дело в рынке. Представьте подобное в АПЛ, где Гарри Кейн становится лучшим бомбардиром в истории английского футбола. Кто-то вспоминал бы провалы, публичные промахи или просто вытаскивал из себя всю желчь? Наверняка да. Но таковых было бы меньшинство. Рынок сделал бы из этого большое шоу, позволив кому-то заработать, а остальным — потратиться. У нас всё прошло дежурно. Пока не дотянуть.

А кто-то из вас мог подумать в 2015 году, что вместе с Дзюбой нас ждёт удивительный и многогранный полёт? Ведь тогда до всех этих рекордов было далеко. К 26-27 годам — под 60-70 голов. При этом уже сформированный публичный образ. Якобы нигде не уживается, со всеми ругается. И ведь мало кто верил, что переход в «Зенит» что-то изменит. Изменил. Может, не самого Артёма и отношение к нему, но именно в Петербурге Дзюба стал тем, кем мы его знаем сейчас. Там он пережил самые эмоциональные периоды карьеры — от бесконечного числа титулов и перформанса на ЧМ-2018 до скандалов с видео, оскорбительных кричалок и эмоционального решения всё бросить и поехать за рубеж.

Артём Дзюба на ЧМ-2018 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но феномен характера Артёма в том, что даже при всех титулах и голах он так и не стал для «Зенита» своим. И здесь дело, поверьте, не только в спартаковском прошлом. Такой вот он человек, для которого личное зачастую было важнее общественного. Хоть и сам он никогда в этом не признается. Здесь не про то, что он эгоист на поле. Совсем нет — достаточно посмотреть на количество передач. А про то, что ему лично постоянно нужны какие-то вызовы. Когда только пришёл в «Зенит», требовалось доказать свой уровень «Спартаку». Когда в Питере оказался Манчини, а сам Дзюба уехал в Тулу — показать класс итальянцу. После наступил момент, когда он просто наслаждался. Та самая дзюбомания захватила Россию и очень мотивировала самого Артёма. Вряд ли он мог подумать, что будет настолько любим и популярен в стране. И, кажется, для себя даже не понимал насколько.

Да и ушёл он из «Зенита» потому, что никакого вызова впереди уже не было. А без этого всё не то. Толкаться с более молодыми конкурентами было уже бессмысленно. Артём поехал за мотивацией в Турцию, однако там её не нашёл. Вернулся в Россию. И теперь уже доказывать пришлось целой лиге, что он в порядке. Что способен вернуться на прежний уровень. И снова получилось. А если бы нет, то наверняка бы закончил. Полагаю, для Дзюбы это важно: не просто быть на поле, но и быть там полезным.

В «Акроне» с ним вообще наступил удивительный период: доказать что-то наконец-то захотелось только самому себе. Понимал — рекорд близок. И это стало бешеной мотивацией. Ведь даже сборы он проводил нетипично: включился с первого же матча и очень хотел весной быть в классной форме. Потом мы увидели голы «Нижнему» и «Крыльям».

Артём Дзюба Фото: Пресс-служба «Акрона»

Теперь он лучший бомбардир. И главное — это не заканчивает его карьеру. Наверняка это просто важнейшая отсечка перед следующей мотивационной целью — побить рекорд Лоськова по голам и передачам. Раз уж в сборную уже не позовут.

Хотя даже без этого рекорда важно зафиксировать: Дзюба — целая эпоха нашего футбола. Мы радовались вместе с ним после победы над Испанией. Плакали вместе после Хорватии. Для кого-то Дзюба весь этот период был другом, который всегда за справедливость. Для кого-то — человеком, которого нельзя принять в близкий круг.

Но всё это внешний шум. Куда важнее то, что на поле. А там все эти годы Дзюба был чертовски хорош. Как бы вас ни пытались убедить в обратном.