Каким был мир в 2005-м, когда родился «Чемпионат»

В честь 20-летнего юбилея «Чемпионата» предлагаем вспомнить важные явления и события 2005 года. Осторожно: возможен приступ ностальгии!

💵 Для начала окунёмся в общемировые темы. Доллар тогда стоил 28 рублей, а максимальной российской купюрой оставалась тысячная. Номинал в 5000 рублей появится летом 2006-го. Население планеты составляло 6,5 млрд людей. Сейчас нас 8 млрд.

1000 рублей и 100 долларов Фото: РИА Новости

🤵В США переизбрали на второй срок Джорджа Буша-младшего. Канцлером Германии впервые в истории стала женщина — Ангела Меркель. Президентом Украины выбрали Виктора Ющенко — для этого потребовался небывалый 3-й тур. Премьером Великобритании был Тони Блэр (до 2007-го), президентом Франции — Жак Ширак (тоже до 2007-го). А Кубой всё ещё руководил Фидель Кастро (до 2008-го).

🎦 В мировом кинопрокате гремели фильмы «Гарри Поттер и Кубок огня», «Бэтмен: начало», «Константин: повелитель тьмы» и культовые для футбольных фанатов «Хулиганы зелёной улицы». Плюс мультфильм «Мадагаскар». В российском — «Дневной дозор», «Девятая рота» и «Жмурки». Неплохой год, не правда ли.

Съёмки фильма «Жмурки» Фото: Роман Яровицын/ТАСС

📺 На российском телевидении появились такие культовые передачи, как Comedy Club, «Большие гонки» (да-да, где Нагиев, быки и сборная России всегда побеждает), «Секс с Анфисой Чеховой», «Такси» и «Программа Максимум». Скандалы, интриги, расследования — вот это всё.

🎶 Пика популярности достиг 50 Cent с его Disco Inferno и Candy Shop. Green Day выпустили легендарные Boulevard of Broken Dreams и Wake Me Up When September Ends. А захватил мир Crazy Frog.

В России вышли хиты «Напитки покрепче» от «Зверей», «Красавица» в исполнении «Фактора 2», «Ресницы» «Братьев Грим», «Улетаю» «А Студио», «Если хочешь остаться» «Дискотеки Аварии».

50 Cent Фото: Tom Maelsa/Getty Images

📲 Всё это чудо передавали друг другу по Bluetooth, который был далеко не у всех, и ИК-порту, что было заметно медленнее. Ах да, на многих телефонах для начала нужно было почистить память, чтобы хватило места для ещё одного рингтона или тем более песни.

Большой популярностью пользовались мобильные телефоны Sony Ericsson K750i, Motorola RAZR V3, Siemens C75 и Nokia 8800. До выхода первого iPhone оставалось два года, так что пока все млели от тончайших мото-раскладушек и прекрасной двухмегапиксельной камеры K750i.

Motorola RAZR V3 в продаже Фото: Tim Boyle/Getty Images

📼 Именно в 2005-м появился YouTube. Когда увидело свет первое видео со слоном, вряд ли кто-то мог представить, какую роль этот сервис сыграет в будущем, причём в целом ряде индустрий. Соцсеть X (ранее Twitter), для сравнения, увидит свет только в 2006-м, а «Инстаграм» (признан в России экстремистским и запрещён) — вообще в 2010-м.

🎥 Вышли сериалы «Доктор Кто», «Как я встретил вашу маму», «Побег», «Сверхъестественное», «Мастер и Маргарита» плюс скетч-шоу «Дорогая передача» (прообраз «6 кадров» с теми же актёрами).

🎮 Крутой год случился в игровой индустрии. Геймеры распробовали NFS Most Wanted, Call of Duty 2, Civilization 4, Resident Evil 4, Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory, Psychonauts, God of War, F.E.A.R, Metal Gear Solid 3, Forza Motosport и другие видеоигры.

Civilization 4 Фото: 2K Games

⛈ В августе 2005-го побушевал самый разрушительный ураган в истории США — «Катрина». По официальным данным, он унёс жизни 1392 человек. Ещё 652 пропали без вести. Почти полностью оказался под водой Новый Орлеан. Экономический ущерб оценили в $ 125 млрд.

👕 Теперь перейдём к спортивным событиям. В РПЛ тогда играли такие легендарики, как «Сатурн», «Томь», «Амкар», «Алания», «Шинник», «Торпедо» и «Москва», чей нападающий Дмитрий Кириченко с 14 голами стал лучшим бомбардиром. Сергей Семак зимой уехал покорять «ПСЖ», а в Подмосковье родился Алексей Батраков.

«Сатурн» — «Торпедо»: Есипов против Зырянова Фото: Alexandr Fedorov/Getty Images

⚽️ ЦСКА взял Кубок УЕФА — первый трофей в истории российского футбола! Ну а в финале Лиги чемпионов состоялся легендарный камбэк «Ливерпуля» в противостоянии с «Миланом» — болельщики увидели, что отыграться с 0:3 вполне реально.

🏆Жозе Моуринью впервые взял с «Челси» титул АПЛ. Победителем Серии А стал «Ювентус», но туринцев позже лишат золотых медалей из-за коррупции. «Бавария» с Феликсом Магатом отобрала титул у «Вердера». «Лион» пока ещё царствовал во Франции. Ну а в Испании чемпионство после шестилетнего перерыва вернулось к «Барселоне».

«Челси» — чемпион Англии сезона-2004/2005 Фото: Richard Heathcote/Getty Images

🥊Последний бой в карьере (если не считать чисто коммерческого возвращения в 2024-м) провёл Майк Тайсон, уступив Кевину Макбрайду. Николай Валуев в то же время стал первым российским чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Майк Тайсон и Николай Валуев Фото: Getty Images

🏒 В НХЛ произошёл локаут, что привело к миграции множества суперзвёзд в чемпионат России — Яромира Ягра, Ильи Ковальчука, Павла Дацюка, Дарюса Каспарайтиса и других. Когда стартовал следующий сезон, за океан отправился Александр Овечкин.

⛸ Ирина Слуцкая три года спустя снова стала чемпионкой мира по фигурному катанию. В парах второй раз подряд взяли золото ЧМ Татьяна Татьмянина и Максим Маринин, а в танцах лучше всех себя проявили Татьяна Навка и Роман Костомаров.

Роман Костомаров и Татьяна Навка на ЧМ-2005 Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

🌨 Сборная России взяла два золота на ЧМ по биатлону — в женской и смешанных эстафетах. У Ольги Пылёвой и Светланы Ишмуратовой набралось две победы, у Ивана Черезова, Николая Круглова, Анны Богалий и Ольги Зайцевой — по одной.

Женская сборная России — чемпионки мира Фото: Agence Zoom/Getty Images

🎾 Мария Шарапова в течение семи недель возглавляла рейтинг лучших теннисисток мира. А Марат Сафин стал победителем Australian Open. Российский теннис в полном порядке!

🏅 Елена Исинбаева установила очередной ворох рекордов в прыжках с шестом. И именно в 2005 году Елена пробила барьер в 5 м, преодолев планку на этой высоте 22 июля в Лондоне.

🏎 Чемпионом мира в Формуле-1 впервые стал Фернандо Алонсо, прервав гегемонию Михаэля Шумахера, который побеждал пять сезонов подряд, а теперь провалился из-за новых шинных правил. Так что Алонсо боролся не с опытнейшим Красным Бароном, а с другим представителем нового поколения Кими Райкконеном.

Фернандо Алонсо — чемпион сезона-2005 Фото: Clive Rose/Getty Images

А каким запомнился 2005 год для вас? Ждём ламповые ответы в комментариях!

Фото: РИА Новости, Getty Images, Javier Galeano/AP Photo/ТАСС, Роман Яровицын/ТАСС, Александр Саверкин/ТАСС, Василий Смирнов/ТАСС, Виталий Белоусов/ТАСС