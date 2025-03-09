Дзюба забил главный гол в карьере — и взял дерби! «Акрону» не помешала даже замена вратаря

Главная интрига перед дерби Самарской области была связана с возможным рекордом Дзюбы. Нападающему требовался ещё один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола. И Артём забил этот мяч – 234-й в карьере!

Символично, что матч начался с длинной передачи на Дзюбу. Да и первый момент уже на второй минуте команда Заура Тедеева создала после кросса с правого фланга на своего центрфорварда, правда, мяч не долетел до Артёма – Лончар сыграл на опережение и пробил головой прямо в руки Песьякову. Чувствовалось, что футболисты «Акрона» сделают сегодня всё, чтобы экс-капитан сборной России забрал рекорд. Тольяттинцы доминировали в дебюте встречи, а самарцы даже до их ворот не доходили. Когда Дзюба забил, счёт по ударам был уже 0:4.

Рекордный гол нападающего «Акрона» состоялся в результате углового с левого фланга. После подачи мяч прилетел к Кузьмину, у которого вместо удара получилась голевая передача на Артёма. Затем Дзюбе ещё повезло и с отскоком. Герой дня переправил мяч в сетку и побежал делить радость со всеми подряд – партнёрами, тренерским штабом (горячо обнял Тедеева) и болельщиками. Дзюба показал футболку с надписью «У самурая нет цели, только путь» и числом 234.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Крылья Советов» удивляли своей пассивностью. Но после гола «Акрона» эмоции разгорелись – игра стала грубой. Это случилось из-за нескольких неоправданно жёстких фолов, прежде всего от команды Тедеева. Новый рекордсмен до перерыва имел возможности оформить дубль, например, в эпизоде, когда Солдатенков внезапно упал в борьбе с Дзюбой, словно пропустил удар от Цзю, но успел вскочить и заблокировать выстрел центрфорварда. Мог Артём и автором голевой передачи стать. Песьяков не впервые в карьере ошибся с пасом при розыгрыше от ворот, Дзюба тут же вывел на убойную позицию Джурасовича, тем не менее серб подкачал.

Только к середине первого тайма самарцы расправили свои крылья. Первый удар нанёс Сергеев, но экс-зенитовец не переиграл экс-зенитовца Васютина. А по истечении получаса матча, когда команда Игоря Осинькина наконец-то разыгралась, хозяева загубили ещё пару-тройку верных шансов. Васютин тащил, Зиньковский сотряс перекладину. И что мешало сразу включить такие скорости?

В перерыве состоялась совершенно неожиданная замена. Вместо Васютина, который вполне мог наиграть на сборную тура, в воротах «Акрона» появился Волков. Пока известно только, что у голкипера травма ноги. «Крылья Советов» бодро начали и второй тайм, однако первый реальный момент забить получил опять-таки Дзюба. Артём продолжал выигрывать эпизоды на стандартах. Бил головой после углового, будучи под опекой Ороза и Гальдамеса, и сам себя разочаровал собственным ударом.

Артём Дзюба забил рекордный гол Фото: ФК «Акрон»

Потом игра успокоилась – это устраивало «Акрон». У «Крыльев Советов» мало что получалось, когда команда атаковала не на скорости. Маловато идей в позиционном наступлении, много брака. Довольно долго на поле не происходило вообще ничего интересного. За 10 минут до конца юный Пестряков на рывке создал момент для Дзюбы, а Артём зарядил в соперника. Эпизод завершился аутом, после которого мяч попал в штрафной к Лончару, и черногорец точно пробил с лёта. Самарцы пропустили на ровном месте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Акрон» благодаря победному голу Дзюбы выиграл дерби Самарской области и оторвался от «Крыльев Советов» на шесть очков. В концовке у хозяев забил Сергеев, вот только сделал это из офсайда. Итоговая статистика Дзюбы – 40 касаний мяча, включая девять в штрафной соперника, и семь ударов по воротам. Эту игру Артём будет помнить всю жизнь. После финального свистка партнёры подбрасывали его в воздух.