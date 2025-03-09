«Реал» догнал «Барсу» в гонке! Но, кроме голов Мбаппе и Винисиуса, радоваться нечему

Конкуренты «Реала» всеми силами поддерживают интригу в Ла Лиге. «Барса» перенесла матч, а «Атлетико» уснул в добавленное время с «Хетафе» и проиграл. Несмотря на ожидаемый матч в «матрасниками» в ЛЧ, Анчелотти выпустил основной состав — отдых предоставили только Куртуа и Вальверде.

Гости с первых минут стали показывать, что не зря борются за еврокубковую зону. Высокий и смелый прессинг «Райо» порой загонял хозяев «Сантьяго Бернабеу» в тупиковые ситуации.

Когда «Райо» перестал проверять Лунина, за пробуждение вратаря взялся Асенсио: не глядя отпасовал в створ на Андрея, хотя сам кипер отошёл от своей позиции. Мяч мчался с такой силой, что будь Рауль точнее, вышел бы эпичный автогол. Защитник на этом не остановился и позже ещё раз напугал Лунина незрячей передачей. «Вальекано» почувствовал запах крови и продолжил прессинговать с новой силой: через пару минут чудом не заковыряли гол после двух убойных ударов.

«Реал» таких смельчаков съедает на раз-два. На 31-й минуте Винисиус гроссмейстерским черпачком вырезал передачу на ход Мбаппе, тот в штрафной обыграл соотечественника Лежёна и пробил в дальний угол.

Килиан Мбаппе забил мяч Фото: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

А через три минуты Винисиус уже сам отличился: поймал заброс от Модрича из глубины, около минуты пританцовывал и накручивал с мячом у чужих ворот и далее поймал вратаря на противоходе. К слову, Лука уже который матч повторяет функции Крооса прошлого сезона: открывается в коридоре между левым ЦЗ и крайним защитником, откуда исполнял плеймейкерские функции. Получалось ничуть не хуже, чем у Тони.

Буквально через мгновение можно было заканчивать игру — Мбаппе устроил дуэль с Батальей, но кипер выручил. Казалось, с таким ходом матча играть останется только вратарь, однако полевые футболисты «Райо» не поникли и продолжили создавать моменты. В добавленное время «Вальекано» расчертил красивую комбинацию в чужой опорной зоне, завершившуюся бриллиантовым голом от Педро Диаса. Мяч от перекладины заскочил за вратарскую линию, хотя арбитр сначала не засчитал гол: системы автоматической фиксации в Ла Лиге нет. К счастью, Диас не повторил судьбу Лэмпарда, и «Райо» сократил отставание.

Педро Диас Фото: Angel Martinez/Getty Images

Второй тайм начался бессобытийно. Первый по-настоящему яркий момент случился на 66-й минуте: Винисиус выбежал один на один с вратарём и упал после контакта с защитником. Можно было вытребовать пенальти, но ранее был офсайд. Вместо классического скандала бразилец поднялся и пожал руку Баталье — неожиданно!

Вообще, атака «Реала» выглядела совсем расхлябанно. Оттого ещё более непонятно, почему Анчелотти мариновал «золотую» молодёжь — Эндрика и Гюлера. Видно было, что звёзды совсем не хотят напрягаться. Вместо этого Карло по итальянской методике укреплял оборону: выпустил на поле Вальверде и Камавинга (тот вышел вместо Мбаппе).

Лишь под конец «Мадрид» вспомнил о жалящих контратаках, но до удара ничего не доводили. Зато ответный навал от «Вальекано» напряг всех болельщиков «Реала» — Лунин хорошо справился с давлением и сохранил три очка. Теперь «Реал» делит первое место с «Барселоной», но у Флика и его игроков есть встреча в запасе.