Это не матч, это — бомба! Сенсационное поражение «Спартака» в игре с двумя удалениями!

«Спартак» прервал семиматчевую победную серию в РПЛ, проиграв «Рубину» в Казани. Красно-белые снова отстают на три очка от «Краснодара» и «Зенита». А в следующем туре сыграют дома с чемпионом.

Рашид Рахимов, возможно, чуть-чуть удивил своего коллегу Деяна Станковича. Главный тренер «Рубина» решил сыграть с двумя нападающими, сделав ставку на схему 5-3-2, и перевёл в центр обороны латераля Рожкова. Левый фланг в этих обстоятельствах отдал Безрукову. Но самое важное для Казани, что Рахимов хорошо подготовил свою команду к встрече с претендентом на чемпионский титул. В первом тайме «Рубин» нейтрализовал сильные стороны красно-белых и воспользовался слабыми.

Хозяева должны были забивать уже через минуту после начала игры, когда казанцы вскрыли зону Бабича и Йочич вышел один на один. Но какой сейв сотворил Максименко! Голкипер потащил сложнейший мяч. Впрочем, блестящие действия голкипера «Спартака» лишь ненадолго отсрочили гол «Рубина». Вскоре грубую ошибку под давлением Безрукова допустил Денисов. А Даку показал Йочичу, как нужно действовать нападающему перед воротами. Мирлинд подстроился под мяч и первым касанием послал его в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Учитывая, что «Спартак» в этом сезоне РПЛ неудачно играет, уступая в счёте (одна ничья и три поражения), после пропущенного гола Станкович должен был почувствовать себя очень некомфортно. «Рубин» своей схемой эффективно закрывал центр – три хавбека и два форварда сковывали центральных защитников и полузащитников гостей. У красно-белых какое-то пространство появлялось только на флангах. Лишь на 18-й минуте москвичи нанесли первый удар, а в середине тайма впервые создали опасный момент, когда Денисов едва не исправился голевой передачей – сделал кросс на Бонгонда. Но тот пробил головой мимо цели.

Затем «Рубин» потерял травмированного Ходжу, но не растерял свой кураж. На исходе получаса игры казанцы забили второй. Иву развернул голевую атаку классным пасом налево, Безруков ушёл от Пруцева и ещё раз ассистировал Даку. Албанец выиграл воздух во вратарской у Дуарте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Спартак» тонул, тем не менее надежду красно-белым подарил перед перерывом пенальти, «привезённый» на ровном месте Рожковым. Новоиспечённый центрбек неаккуратно сыграл в собственной штрафной, прихватив за руку Пруцева. Данил грамотно нашёл этот фол. Барко же возмутительно смело исполнил 11-метровый: в такой ситуации, на таких нервах исполнить «паненку» – это что-то! Ярчайший эпизод очень зрелищной 45-минутки.

Гол Эсекьеля Барко с пенальти Фото: РИА Новости

Станкович мощно отреагировал на происходившее на поле – сделал тройную замену в перерыве. Мартинс занял место Пруцева, новичок Солари – Бонгонда. А ещё один дебютант красно-белых Гарсия получил любимую роль центрфорварда. Это привело к движению других игроков по позициям, ведь в раздевалке остался Рябчук. Маркиньос превратился в левого защитника, а Угальде сместился левее в группе атаки. Не то, что нравится лучшему бомбардиру РПЛ, но как ещё совмещать тринидадца и костариканца? Кто-то вынужден будет играть дальше от ворот.

«Спартак» поддавливал – «Рубин» неплохо держался. Самоотверженно защищались казанцы! Достаточно вспомнить «сейв» Рожкова, который подставил голову под мощнейший удар Мартинса и оказался в нокдауне. Во втором тайме сохранялась высокая интенсивность игры. Но казанцам, конечно же, было всё труднее доводить мяч до своего подуставшего бомбардира Даку. За 20 минут до конца албанец, зацепившись наконец за мяч, сфолил на Дуарте, и в результате два легионера едва не подрались. Эмоции били через край. Оба были удалены, заработав по второй жёлтой карточке.

При игре 10 на 10 «Спартак» завершал матч фактически с двумя защитниками – Бабичем и Литвиновым. Станкович рисковал, однако терять уже было нечего. В максимально открытом футболе забить могли обе команды. У «Рубина» супершанс загубил Кабутов. Красно-белые выигрывали воздух у высоких центрбеков казанцев – Угальде опасно бил головой, прыгучий Гарсия – дважды.

В конце концов, плохо начавший встречу «Спартак» в три с лишним раза перебил «Рубин»: удары – 23:7 в пользу москвичей, в створ – 6:3, из штрафной – 16:4. У команды Рахимова крайне неудачно вышли на замену свежие игроки группы атаки, например, Чуни много раз мог убежать к воротам гостей, но постоянно терял мяч. Тем не менее хозяева удержали победу, которую заслужили бойцовским, рахимовским характером.