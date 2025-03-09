«Арсенал» еле выжил в Манчестере. Отставание от «Ливерпуля» уже неприличное

«МЮ» против «Арсенала» — главный матч тура в АПЛ, а ещё классика английского футбола. И хоть одни в кризисе, а вторые больше думают о другом турнире, игра всё равно получилась зрелищной. Даже при двух голах.

Начало оказалось непростым для хозяев. «Арсенал» забрал инициативу и придавил «МЮ» на его трети поля. Тот случай, когда можно было вспомнить шутки про доминирование Артеты. При такой игре центральный нападающий «МЮ» Зиркзее был вынужден обороняться даже внутри своей штрафной!

Только вот прошло 15, 30, 45 минут, а голов всё не было. Дальние удары получались неопасными, а знаменитые угловые «Арсенала» вообще не работают в последнее время. Уже по ходу первого тайма в телетрансляции стали показывать сидящего на скамейке Мартинелли, который восстановился после травмы. Давление гостей было и без него, но «МЮ» забил первым же ударом в створ перед перерывом!

Гол Бруну Фернандеша Фото: Кадр из трансляции

Гарначо заработал штрафной, а Бруну точно пробил по воротам. Не сказать, что удар пришёлся в девятку, однако Райя всё равно не дотянулся. Похоже, обзор вратарю перекрыла ложная стенка, поэтому он поздно среагировал. В английской трансляции на графике показали, что судья установил стенку в 11,2 ярда от мяча, хотя по регламенту должно быть 10 ярдов (9,15 метра). Впрочем, на глаз идеально расстояние изменить невозможно. А ещё удивило, что футболисты в стенке не делали маленькие шажки во время разбега бьющего — за такое, как правило, не наказывают.

В перерыве «МЮ» пришлось сделать вынужденную замену. Из-за травмы ушёл 19-летний Йоро, а вместо него в центре защиты появился 18-летний Хевен. Казалось, в такой ситуации «Арсенал» ещё больше насядет на ворота соперника, но два отличных момента появились как раз у «МЮ». Сначала Мазрауи бил с семи метров, а потом Зиркзее — с линии вратарской. Оба раза Райя спас, компенсировав пропущенный гол. Нападающий «МЮ» ещё долго держался за голову после сейва голкипера.

Джошуа Зиркзее Фото: Michael Regan/Getty Images

«Арсенал» выдержал непростой отрезок и в середине второго тайма забил-таки. Тимбер прошёл по правому флангу и выкатил под удар Райсу. Тот, едва войдя в штрафную, приложился как надо — сильно зарядил в дальний угол, и мяч от штанги зашёл в ворота. Без шансов для Онана.

Гол Деклана Райса Фото: Кадр из трансляции

Концовка получилась совсем развесёлой. Наконец-то вернулся отсутствовавший два месяца Мартинелли, у которого был выход один на один под углом, но не забил. Затем уже пару моментов загубил Хойлунд. В одном из эпизодов Каземиро накрыл розыгрыш «Арсенала» низом от ворот, и датский нападающий затянул с ударом настолько, что к нему успел прибежать Райс.

На 90+3-й минуте Райе снова пришлось тащить с ленточки, так что концовка явно осталась за хозяевами, однако забить победный не смог никто. Ничья в пользу «Ливерпуля», которому на самом деле уже и не требуются подарки.