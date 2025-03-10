Дзюба побил российский рекорд по голам. А далеко ли до элитного клуба мировых легенд?

Это свершилось: Артём Дзюба забил 234-й мяч в карьере и побил рекорд Александра Кержакова. Теперь он главный бомбардир всея Руси.

Достижение крайне звучное для ушей российских болельщиков. Но насколько это весомый рекорд на фоне бомбардиров из других стран? Мы посмотрели, кто забил больше мячей, чем Дзюба, в XXI веке.

Данные от IFFHS: считают от 300+ голов, в рейтинге два экс-форварда РПЛ

Сразу несколько оговорок. В качестве первоисточника использовались данные IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики). Transfermarkt и другие порталы как альтернативы отпадают: у них нет автоматического подсчёта голов за нужный период.

Артём Дзюба Фото: ФК «Акрон»

В то же время IFFHS ежегодно публикует на сайте таблицу с лучшими бомбардирами текущего столетия – отсчёт ведётся с 1 января 2001 года. Последнее обновление состоялось 17 февраля, в новой версии подсчёт бомбардиров закончили данными до 31 декабря 2024 года.

Это не означает, что в таблице IFFHS есть данные по голам абсолютно всех футболистов мира. В элитный список попадают только футболисты от 300 забитых мячей. Так что Дениса Давыдова и Владимира Дядюна здесь нет. И Холанда тоже (у него 253).

По последним подсчётам, в XXI веке всего 64 игрока, забивших более 300 мячей. Считают голы во всех турнирах без исключения. Это объясняет наличие Али Ахмеда Мабхута (ОАЭ, 355 голов), Сунила Чхетри (Индия, 349), Александара Джурича (Сингапур, 425) и других не самых известных глобально футболистов, которые набили статистику в местных чемпионатах и в играх за сборную.

Из ныне действующих футболистов в список проходит 34 имени. Причём далеко не все из них ветераны на исходе карьеры. Безусловно, есть некий Рис Томас Гриффитс, который с 2001 года играет в лиге Уэльса. Но ещё есть Мбаппе (39-е место, 345 голов), Салах (24-е, 367), Лукаку (17-е, 392) и Кейн (14-е, 415) – а они совсем далеки от завершения карьеры.

Без участия РПЛ, к счастью, не обошлось. В список попали бразильские легенды нашего чемпионата: Вагнер Лав и Халк. Они до сих пор играют и даже могут улучшить статистику. У 40-летнего Вагнера 42-е место и 340 забитых мячей, а у 38-летнего Халка – 23-е место и 368 мячей. Не поверите, но они обошли Дрогба, Анри, ван Перси и Карлоса Тевеса.

Вагнер Лав Фото: Buda Mendes/Getty Images

А кто попал в топ-10?

Здесь в целом весьма очевидные герои, но без сюрпризов не обошлось. Многие удивятся 10-му месту Эдина Джеко – у него 436 голов. Однако босниец после переезда в топовые лиги в 2007-м – один из самых стабильных нападающих этого века. За 18 сезонов лишь однажды забил меньше 10 мячей.

Девятым местом обрадовал Неймар – у него 439 забитых мячей. Абсолютно сумасшедшие цифры, учитывая, что он профильный вингер и последние семь лет в основном провёл в лазарете. Выше идёт его бывший партнёр по «ПСЖ» – Эдинсон Кавани (460 голов).

Эдинсон Кавани, Эдин Джеко, Неймар Фото: Getty Images

А на седьмом месте – приготовьтесь – Али Ашфак с 476 голами. 39-летний нападющий с Мальдивских островов, который почти всю карьеру провёл на родине. Ну и на три года заезжал в чемпионат Малайзии. Много мячей (58) пришлось на национальную команду: Ашфак от души поиздевался над сборными Монголии, Шри-Ланки и Бутана. Но в плане трофеев зацепиться не за что.

Али Ашфак Фото: Из личного архива Али Ашфака

На шестом месте — Карим Бензема (483), а пятёрку открывает уже закончивший Златан Ибрагимович. Начиная со шведа начинаются огромные разрывы по результативности. У Ибры 558 голов, вряд ли Карим успеет догнать его. Неподалёку от Златана – Луис Суарес (583), потом идёт Роберт Левандовски (654) и наш любимый дуэт инопланетян. Речь, естественно, о Месси и Роналду.

Роберт Левандовски Фото: Getty Images

Фанаты Роналду, записывайте. У португальца первое место с 916 голами, а у Лео чуть меньше – 850 голов. Хотя за три месяца нового года Криштиану успел наколотить ещё 10 мячей, Месси отличился только дважды. С учётом заряженности Роналду и частых разговоров Лионеля о завершении карьеры в смену лидеров вообще не верится.

Не особо верится и в попадание Дзюбы в этот рейтинг. Артёму уже 36 лет, ему нужно настрелять ещё 66 мячей. Вряд ли он сможет выдать столько голов, играя в РПЛ. Если уж нападающий поставит перед собой такую цель, придётся либо уходить в Первую лигу, либо устраивать гастроли по экзотическим чемпионатам. И даже так понадобится минимум четыре года.

Надо ли это? Для нас Артём – уже легенда. И без всяких таблиц от IFFHS.