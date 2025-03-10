Сборная 20-го тура РПЛ. Палач «Спартака», неудержимый Пиняев и решала «Зенита»

А ещё вратарь из проигравшей команды и звезда «Акрона», но не Дзюба.

Завершился 20-й тур РПЛ. Предлагаем вашему вниманию символическую сборную по итогам уикенда. В команду героев недели попали футболисты из 10 команд – «Рубина», «Химок», «Ростова», ЦСКА, «Краснодара», «Локомотива», «Зенита», «Акрона», «Ахмата» и московского «Динамо». Игроки расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. А главный тренер из… сами догадаетесь откуда?

Вратарь: Никита Кокарев, «Химки»

Редкий случай, когда лучшим вратарём тура стал представитель проигравшей команды. Но «Химки» продержались до 90+3-й минуты в матче с ЦСКА во многом благодаря своему 22-летнему голкиперу, который совершал впечатляющие сейвы. Армейцы нанесли 27 ударов по воротам Кокарева, 14 – в створ, тем не менее забили только в самой концовке, там уже и Никита не мог спасти.

Никита Кокарев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый защитник: Хуан Касерес, «Динамо» М

Парагвайский новичок команды Марцела Лички быстро адаптируется в московском «Динамо» и российском футболе. В прошедшем туре Касерес стал одним из главных действующих лиц в матче с махачкалинскими одноклубниками, сделал классную голевую передачу – подал так, что голкипер, в отличие от Эль-Мехди Маухуба, не успел добраться до мяча. Всего у Хуана было в этой игре два паса под удар и пять успешных оборонительных действий.

Хуан Касерес Фото: ФК «Динамо»

Центральный защитник: Виллиан Роша, ЦСКА

Виллиан Роша снова доказывает, что он лидер сегодняшнего ЦСКА. В матче с «Химками» центральный защитник не только помог своей команды не пропустить, но и забил победный гол, причём это был далеко не первый его опасный поход на стандарт. Всего бразилец нанёс три удара, отдал один пас под удар и совершил восемь успешных оборонительных действий.

Виллиан Роша Фото: РИА Новости

Центральный защитник: Максим Осипенко, «Ростов»

Центральный защитник сборной России вновь сыграл ключевую роль в победе своей команды. Осипенко забил первый гол в ворота «Оренбурга», причём на сей раз не с пенальти – отлично исполнил штрафной, положив мяч во «вратарский» угол. Это был один из двух ударов Максима за матч, он также отдал одну передачу под удар, выиграл 8 из 10 единоборств и совершил 17 успешных оборонительных действий.

Максим Осипенко (справа) Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Левый защитник: Руслан Безруков, «Рубин»

Безруков выдал очень солидный матч со «Спартаком» на позиции левого латераля. Хотя ему много времени пришлось уделить защите, он здорово помог и атаке – сделал обе голевые передачи на Даку: в первом случае спровоцировал прессингом ошибку Денисова, а во втором — обыграл Пруцева. Статистические достижения Руслана: три паса под удар, один собственный удар, пять выигранных единоборств из восьми, два заработанных на себе фола и семь успешных оборонительных действий (включая три отбора и два перехвата).

Руслан Безруков (в центре) Фото: РИА Новости

Центральный полузащитник: Александр Черников, «Краснодар»

Нет травмированного Эдуарда Сперцяна – «Краснодар» потащил к золоту опорный полузащитник! Звездой матча в Нижнем Новгороде стал другой воспитанник «быков» Черников, забивший первый гол команды Мурада Мусаева и отдавший голевую передачу на Батчи. Всего же Александр в игре с «Пари НН» стал автором двух ударов и двух пасов под удар, совершил три успешных оборонительных действия.

Александр Черников Фото: ФК «Краснодар»

Центральный полузащитник: Стефан Лончар, «Акрон»

Несмотря на шоу Дзюбы в Самаре, был в дерби «Акрона» с «Крыльями Советов» футболист, который не уступил экс-капитану сборной России по качеству игры, а возможно, и превзошёл. Черногорец Лончар опять показал себя ценнейшей для тольяттинской команды фигурой. Стефан забил второй гол, классно исполнив эпизод, выдал сумасшедший объём работы, нанёс пять ударов и вышел победителем из половины единоборств.

Стефан Лончар Фото: ФК «Акрон»

Правый полузащитник: Максим Самородов, «Ахмат»

Выбор фланговых игроков атаки для сборной тура был непростым: здорово проявили себя как минимум трое – Самородов с Пиняевым и Гладышев. Мы решили включить в команду героев уикенда первых двоих, так как Ярослав всё же сверкнул на фоне откровенно провалившегося в столице махачкалинского «Динамо». Условно сдвигаем направо Самородова. В активе Максима гол-шедевр и организованный для Талала супермомент. Он совершил четыре обводки, нанёс три удара, выиграл 8 из 13 единоборств и даже отметился тремя отборами.

Максим Самородов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Сергей Пиняев, «Локомотив»

Вингер «Локомотива» также был одной из самых ярких фигур встречи железнодорожников с «Ахматом». Пиняев замучил защитников команды Сергея Ташуева своими проходами, и, по сути, именно он создал гол Батракова. Статистические достижения Сергея – пять ударов, четыре передачи под удар (в том числе голевая) и пять выигранных единоборств из девяти.

Сергей Пиняев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Лусиано Гонду, «Зенит»

Аргентинец стал главным творцом победы «Зенита» в скандальном матче в Воронеже. Гонду забил первый гол сине-бело-голубых в фирменном стиле, выиграв позицию и пробив головой, после этого «посадил» на красную карточку Якимова, а затем поучаствовал и в голе Кассьерры. Форвард «Зенита» нанёс два удара по воротам, сделал две передачи под удар, выиграл пять единоборств из семи и заработал на себе три фола.

Лусиано Гонду Фото: ФК «Зенит»

Нападающий: Мирлинд Даку, «Рубин»

При выборе нападающих в символическую сборную мы, конечно, думали о включении в неё Дзюбы, но настолько здорово сыграли в этом туре другие атакующие игроки, что просто не осталось места для нового рекордсмена! Даку, например, нельзя проигнорировать, несмотря на удаление, ведь албанец разорвал «Спартак» в Казани. Мирлинду хватило трёх ударов за матч, чтобы оформить дубль, он поучаствовал в 22 единоборствах (лучший с отрывом по этому показателю среди игроков обеих команд) и заработал на себе три фола.

Мирлинд Даку Фото: РИА Новости

Главный тренер: Рашид Рахимов, «Рубин»

А вот выбрать звезду недели среди тренеров было нетрудно. Рашид Рахимов и его «Рубин» прервали семиматчевую победную серию «Спартака» в РПЛ! Безусловно, заслуживают высший балл за свою работу в этом туре Марцел Личка и Мурад Мусаев. Чувствуют себя победителями Джонатан Альба, Сергей Семак, Марко Николич и Заур Тедеев, выигравший дерби Самарской области. Но то, как Рахимов подготовил свою команду и заставил её реализовать план на поле, действительно впечатлило.

Рашид Рахимов Фото: РИА Новости

Сборная 20-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Символическая сборная тура

Кто не попал в сборную

Как обычно, не для всех героев тура нашлось место в символической сборной. Попадания в неё вполне заслуживали также голкиперы Александр Васютин («Акрон») и Станислав Агкацев («Краснодар»), защитники Густаво Мантуан («Зенит»), Георгий Джикия («Химки»), Фабиан Бальбуэна («Динамо» Москва) и Константин Савичев («Акрон»), полузащитники Алексей Батраков («Локомотив»), Матвей Кисляк (ЦСКА) и Даниил Фомин («Динамо» Москва), форварды Николай Комличенко («Ростов») и Эль-Мехди Маухуб («Динамо» Москва). И, конечно же, Гладышев с Дзюбой. Кого мы забыли добавить в этот список? Пишите в комментариях.