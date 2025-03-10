Теневой герой «Рубина», великий Дзюба или внезапный лидер «Динамо». Кто лучший в туре РПЛ?

Второй весенний тур Премьер-Лиги принёс множество ярких матчей. Во многом это заслуга тех, среди кого вам и предстоит выбрать главного героя 20-го тура. А определиться будет непросто.
Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат — самый-самый. По его ходу игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Мирлинд Даку, «Рубин»
Даку был желанным лотом на зимнем трансферном рынке. Но остался, и едва ли болельщики «Рубина» об этом жалеют. Албанский нападающий стал настоящим «киллером» «Спартака», который шёл на серии из семи побед в РПЛ. Денисов ошибся возле своих ворот и подарил выход один на один? Чёткий удар в угол, и 1:0. Рябчук и Дуарте держат в штрафной? Не беда, их можно перевисеть и оформить дубль уже к 28-й минуте. Ещё были три заработанных фола. Омрачили всё это великолепие две жёлтые карточки, от чего и рейтинг Sofascore снизился до 7,5. Но, удалившись, Мирлинд не оставил казанцев в меньшинстве — вместе с ним поле покинул Дуарте. Так они и победили (2:1). 11 голов — больше, чем у Даку, в Премьер-Лиге только у Угальде.
Артём Дзюба, «Акрон»
Кержаков больше не лучший российский бомбардир в истории. Дзюба сориентировался и поймал отскок после подачи с углового в самарском дерби с «Крыльями», забив 234-й гол в карьере. Артём на этом не остановился и был безумно нацелен на ворота: дважды попал в створ, дважды промахнулся, ещё три его попытки заблокировали. Также рекордсмен отдал три ключевые передачи и выиграл шесть верховых единоборств из 10. Тольяттинцы победили (2:0), Дзюба заодно забрал лучшую в матче оценку 7,9 oт Sofascore. День у него выдался отменный.
Руслан Безруков, «Рубин»
Дубль Даку в ворота «Спартака» — на поверхности. Теневым же героем стал Безруков. Руслан вспахивал левый фланг, принося «Рубину» колоссальную пользу и в обороне (два перехвата, три отбора, пять выигранных единоборств из шести), и в атаке (два ассиста). Именно Даку подловил Денисова на ошибке — накрыл его и дал Даку выбежать один на один с Максименко. Далее Руслан отменно подал на албанца, и навес стал голевым. 8,3 от Sofascore говорят о том, что именно Безруков был лучшим на поле. «Зенит» и «Краснодар» должны быть благодарны ему.
Кто-то другой
Возможно, кого-то мы незаслуженно обделили? Если вам так показалось, смело голосуйте за этот вариант. Например, Кисляк стал мозгом ЦСКА и снова показал, что заслуживает доверия Николича. Мелёхин подавил множество атак «Оренбурга», а Комличенко эффектным ударом принёс «Ростову» победу. Агкацев привычно спасал «Краснодар», в том числе потащив пенальти от Калинского. Ранее в РПЛ такое никому не удавалось. Геройствовал в воротах и Васютин. Да, его заменили в перерыве, тем не менее до этого он был настоящей стеной в дерби с «Крыльями». Нельзя не упомянуть и Мантуана, у которого аж шесть ключевых передач в матче с «Факелом». Одна из них стала голевой на Гонду.
Ярослав Гладышев, «Динамо» Москва
Махачкалинское «Динамо» прекрасно обороняется — совсем не на уровне команд из нижней части таблицы. А тут ещё у московских тёзок перед личной встречей выбыл из-за травмы Тюкавин. Несмотря на это, динамовское дерби получилось односторонним: дагестанцы впервые в сезоне оказались разгромлены (0:4), и в двух голах наиактивнейше поучаствовал Гладышев. Во-первых, технично с лёта уложил мяч в дальний угол. Во-вторых, технично забросил на дальнюю штангу под замыкание Бальбуэны. Оценка 8,2 от Sofascore, звание главного героя матча — Ярослав заслужил.
Никита Кокарев, «Химки»
В матче с ЦСКА «Химки» страдали, раз за разом позволяя проявить Кокареву героизм. Он и проявил: официально совершил 12 спасений, а по факту — 13, ведь судьи в добавленное ко второму тайму время не заметили касание мяча от Никиты после удара Гуарирапы. Это рекорд нынешнего сезона РПЛ. «Да как он это потащил?!» — такие мысли возникали довольно часто. И только на 90+3-й минуте Кокарев всё-таки пропустил — после подачи с углового. Но выручил бы там разве что трёхметровый вратарь. Оценка Sofascore 8,9 абсолютно адекватна даже без «сухаря».
Максим Осипенко, «Ростов»
Осипенко в очередной раз подтвердил репутацию защитника-бомбардира, грамотно пробив со штрафного мимо стенки и Сысуева. У Максима в нынешнем сезоне РПЛ уже семь забитых мячей (среди игроков его амплуа больше забивал только мистер «Пушка страшная» Колодин в сезоне-2007 — девять мячей). «Оренбург» в ответ много атаковал. Не беда для «Ростова», ведь Осипенко совершил 14 выносов, два перехвата и один отбор плюс выиграл шесть из восьми воздушных единоборств. 8,0 от Sofascore — личный рейтинг, 2:1 — командная победа.
Сергей Пиняев, «Локомотив»
Весной Пиняев просто неудержим. Вингер отлично проявил себя неделю назад в морозном Каспийске, но результативных действий не оформил. Зато в последнем туре отдал голевой пас на Батракова, одурачив финтами двух соперников. Он постоянно ставил защитников «Ахмата» в тупик и выделялся на поле скоростными проходами. Сергей накопил три успешные обводки из четырёх, четыре ключевых паса и три удара в створ. В «Локомотиве» он был лучшим (оценка Sofascore — 7,8). А вот партнёры проявили себя хуже, отсюда и ничья 1:1.
Виллиан Роша, ЦСКА
Роша против «Химок» неплохо проявил себя в обороне: совершил шесть выносов и один перехват, однажды заблокировал удар. Но ЦСКА в основном атаковал, и бразилец гораздо больше пользы принёс впереди: при подачах он был главным армейским оружием, трижды пробив по воротам. Что и вылилось в забитый мяч бразильца в компенсированное ко второму тайму время: Пьянич блестяще исполнил угловой, а Виллиан выше всех выпрыгнул, замкнул, принёс минимальную победу и получил высокий рейтинг 8,7 от Sofascore.
Александр Черников, «Краснодар»
Черников здорово подкараулил отскок от соперника при угловом и открыл счёт в матче с «Пари НН». Ещё у краснодарского опорника есть ассист на Батчи. Да, Жоау эстетским дальним ударом сделал гол сам, но формально у Александра 1+1. Он сделал столько же результативных действий, сколько за 47 предыдущих игр РПЛ вместе взятых. Да и непосредственные обязанности выполнил хорошо. «Краснодар» добился разгрома (3:0), а Черников получил самый высокий рейтинг от Sofascore среди всех, кто был на поле, — 8,1.
Лусиано Гонду, «Зенит»
«Зенит» забил два безответных гола в Воронеже, и к обоим прямое отношение имеет Гонду. Во-первых, аргентинец перевисел защитника в воздухе и замкнул подачу Мантуана. Во-вторых, переадресовал мяч на Кассьерру — тому оставалось только не промахнуться с близкого расстояния. Ещё Лусиано заработал три фола, один из которых стоил Якимову места на поле — удаление за лишение явной возможности забить. Домашний «Факел» — серьёзное испытание. Другие прошлогодние призёры «Краснодар» и «Динамо» победить в Воронеже не смогли. Так и получился рейтинг Sofascore 8,1 для Гонду.
Максим Самородов, «Ахмат»
Грозненцы перед выездным матчем с «Локо» остались без явного лидера Садулаева. Его функции взял на себя Самородов — и принёс ничью 1:1. На счету Максима один из самых эффектных голов тура: оставил не у дел Ненахова с Монтесом и не дал Лантратову шансов на спасение. Плюс был другой гениальный момент: с перехватом возле своей штрафной и скоростным проходом на дриблинге. Только вот Талал махнул мимо мяча и всё запорол. У казахстанского полузащитника четыре удачные обводки из семи, он выиграл 7 из 12 единоборств, совершил три отбора, нанёс два удара в створ и получил рейтинг 7,6 от Sofascore.