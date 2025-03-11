Рекорды, провалы и любовь к спорту: основатель «Чемпионата» Дмитрий Сергеев — о 20-летии

Первый эпизод сериала «Легенды Чемпионата». В 2005 году Дмитрий Сергеев запускал «Чемпионат.ру», а теперь возвращается на сайт с историями.

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата». Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них проект «Чемпионат».



И кому, если не идейному вдохновителю и основателю, давать старт этому сериалу? Далее – монолог Дмитрия Сергеева.

О рекорде Гиннесса

– Одна из самых ярких историй, чем можно гордиться, — это рекорд Гиннесса, который мы в «Чемпионате» решили установить в 2014 году.

На идею нас навело «Русское радио»: их ведущие «Русские перцы» вели эфир 60 часов подряд и установили свой рекорд Гиннесса. И как-то, укладываясь спать (а подобные мысли мне, как обычно, ночью прилетали), я подумал: а чего бы нам не поставить свой рекорд, войти в мировую, так сказать, историю?

Хотелось показать, что медиа — это не бездушный IT-продукт, где максимум кто-то болтает в комментариях. Хотелось доказать, что мы способны объединять людей.

Самое простое в Книге рекордов Гиннесса — это когда ты предлагаешь перебить чей-то рекорд. Проще согласовать с британцами: нет каких-то дополнительных параметров для комиссии, сложностей — ты взял и перебил существующий рекорд. Ну я быстренько и нагуглил варианты. Самым прикольным оказался «Футбольный матч с наибольшим числом участников»: в Германии был матч с 920 футболистами.

Я всех в «Чемпионате» собрал и говорю: «Ребята, я тут придумал!» В ответ мне было что-то вроде «Ну ## #### ####, ###, опять что-то прилетело ему в голову». Но ничего – обсудили и начали готовиться.

Так совпало, что назначили рекорд мы на День спорта в «Лужниках». Старт запланировали на восемь утра. И больше всего мы переживали, что народ вообще не придет. Мы же заявили полторы тысячи участников. Но мысли в голову лезли разные: это выходной день, кто же с утра пойдёт? Полторы калеки? Вдруг мало кто выползет из своих уютных кроваток? Мы даже на всякий случай набрали запасную команду футболистов, которые могли бы выходить на замену.

В семь утра мы приехали на точку. А в 7:30 уже была очередь — человек 200! Мы обалдели и подумали: а как вообще с этим справиться? Потому что народ повалил — приходили и приходили люди. Благодаря тому, что мероприятие было в «Лужниках», ещё какие-то спортивные функционеры приходили, селебрити, ветераны футбола. Виталий Мутко сам приехал и выступал!

Виталий Мутко в «Лужниках» Фото: Championat.com

Проблема в итоге приключилась с вратарями, которых было ограниченное количество. Каждые 15 минут у нас была смена состава, по три-четыре человека, и вот новые игроки приходили-приходили, а вратарей нет. Хорошо, что я взял с собой кипу: перчатки, форму, бутсы. И несколько часов играл сам без замен в воротах.

Дмитрий Сергеев на воротах Фото: Championat.com

Были и смешные кейсы, когда парни приезжали в каких-то огромных ботинках, вообще без формы. Экипировку-то мы раздавали, а обуви не было. А они руками разводили: «Ну, у нас нет бутс». Пришлось быстренько сбегать в ближайший спортивный магазин и накупить разных размеров бутсы, чтобы затем их выдавать всем, кто пришел без спортивной обуви.

С сертификатами тоже пришлось помучиться. Всем участникам мы выдавали такие красивые грамоты, подтверждающие участие в установке рекорда Гиннесса. И я смотрю, а мальчик из обслуживающего персонала их подписывает ну просто как курица лапой: некрасиво, с ошибками. Срочно пришлось там же искать среди людей девочку с красивым почерком, чтобы она подписывала сертификаты.

Так продолжалось весь день. Даже к полуночи, ближе к 11 вечера, у нас ещё стояла очередь человек из 100.

И представители «Лужников» не выдержали, сказали, что дальше не могут работать. Благо мы понимали, что уже идём на рекорд с опережением, а так и до часов двух ночи могли бы играть. В итоге получился 14-часовой матч с 1435 участниками!

Финал! Фото: Championat.com

Помню эту массу оранжевых воздушных шаров, которые мы запустили в финале, салют. В общем, я и сейчас иногда при знакомстве говорю, что являюсь рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Хотя где-то в Латинской Америке наш рекорд позже перебили.

Архивный альбом с фотографиями, так что олдскулы сведёт:

О проектах в офлайне

Подобные истории были важны, потому что это сумасшедший, невиданный пиар «Чемпионата». Во-первых, об этом писали все медиа — и с большим уважением. Во-вторых, мы в очередной раз доказали рынку, что мы №1 и самые крутые. Что не только умеем новости писать и статистику считать, но и можем собрать реальных людей.

Ведь долгое время рекламодатели не воспринимали спортивные ресурсы всерьёз, считали, что там сидит какое-то хулиганьё, фанаты. А мы собрали нормальных людей — это был один из кейсов, когда мы перестроили мышление.

Благодаря такому событию мы доказали, что люди, переживающие за спорт вообще и футбол в частности, — они такие же, как все остальные. Не маргиналы, а нормальные болельщики.

Кроме того, нам это дало определенный импульс с точки зрения бизнеса. Никакие из проектов «Чемпа» не запускались только для того, чтобы какую-то там известность себе заработать. Всё было связано с выручкой, с пиаром, с задачей увеличения лояльности к бренду. Если это не связывать, глупо чем-то подобным заниматься.

Дмитрий Аленичев и Дмитрий Сергеев Фото: Championat.com

О любви

«Чемпионат» родился и вырос исключительно на энтузиазме и любви к спорту. Мы с Пашей [Головиным] его создавали из расчёта, что это должно быть удобно и понятно в первую очередь нам как болельщикам и людям, интересующимся спортом. Все сервисы мы развивали для обычного потребителя. Мы хотели заполнить дыру нехватки спортивной информации, статистики, места общения для пользователей.

Сумасшедшие цифры в первые годы работы «Чемпионата» удалось показать именно благодаря тому, что мы не думали первым делом, как монетизировать продукт или что это должно быть коммерчески успешно.

Мы реально делали то, что пользователям нравится и было удобно. Думать о монетизации начали сильно позже, уже после того как стали частью холдинга «СУП» — тогда еще «СУП-медиа». В этот момент ко мне начали приходить инвесторы и говорить: «Дима, теперь нам надо продавать рекламу и окупать все затраты на вас».

Ну и с этим тоже справились, потому что, если есть хороший, понятный продукт, есть интерес аудитории (а аудитория чистая, органическая, с большим количеством просмотров страниц, с большой глубиной и временем пользователя, проведённым на сайте), конечно, такой продукт и продавать проще.

Одна из многих команд «Чемпа». Павел Головин – в верхнем углу справа Фото: Championat.com

О первых шагах

На старте у нас не было никакого офиса — все сидели по домам. Я работал вообще на другой работе, а параллельно вечерами и ночами делал «Чемпионат».

Бывало, я и новостников подстраховывал, сам писал новости. Фотографии для футболистов добавлял в профили. Модератором подрабатывал. Вообще, полезно знакомиться с направлениями изнутри, так ты больше понимаешь проблематику. Понимаешь, чем живут люди, твои сотрудники, с какими сложностями сталкиваются.

Самый первый штат «Чемпа» — это были я и Паша Головин. Мы отвечали за продукт. Первым сотрудником, которого мы взяли, был Коля Петросян — он вышел к нам сначала новостником, а затем стал главным редактором. Сейчас он CEO в Virtus.Pro и развивает команду.

Николай Петросян с сыном Фото: Championat.com

О первом взлёте «Чемпионата»

У нас был один сервер, который держал нашу посещаемость – тогда где-то в 10-15 тысяч уникальных пользователей в день. Перед ЧМ-2006 мы очень успешно прошли апдейты «Яндекса», плюс отлично отработал каталог «Яндекса», который уже отжил своё. Благодаря всему этому наш трафик с ожидаемых 10 тысяч и нашего лимита в 15 тысяч улетел в 30-40, а то и в 50 тысяч в день!

Конечно, у нас начало всё лагать, рушиться, и ничего не выдерживало такого наплыва аудитории. Были дни, когда сайт по несколько часов «лежал». Спасибо ребятам, кто тогда работал и помогал нам с DevOps-поддержкой, что смогли быстро развернуть ещё дополнительные сервера, оптимизировать базу данных, чтобы мы выдержали этот поток.

При этом было круто. Это был такой невероятный рост. Мы тогда из топ-15 резко взлетели до топ-5 спортивных ресурсов. И самое важное — аудитория осталась. Мы опасались, что после чемпионата мира она резко упадёт — а народ остался и продолжал пользоваться «Чемпионатом».

И с тех пор аудитория всё больше и больше увеличивается.

Дмитрий Сергеев и Валерий Карпин Фото: Championat.com

О важности фидбэка

Количество инсайтов, которые ты получаешь от общения с пользователями, невероятно. Конечно, из 10 комментариев девять будут бредом, но 10-й ты получишь по делу. Так всегда было и остается.

С некоторыми недовольными начинаешь спорить. И порой после неудовольствия и ненависти люди переходят в более нормальные форматы общения и дают конструктивную обратную связь. И на основании этой конструктивной критики ты уже принимаешь решение о своей деятельности и какие-то подходы всё равно меняешь.

Если не слушать пользователей, людей, которые пользуются твоим сервисом, ты в одиночку никогда не сделаешь хороший продукт. Даже если полагаться только на своё мнение или мнение своих дизайнеров и менеджеров продукта, которые будут рассказывать, как продукт должен развиваться, ничего не выйдет.

О ценности провалов

Мы пытались сделать на базе «Чемпа» несколько сайтов-проектов, которые не полетели. В текущем бизнесе я убеждаюсь, что тяжело реализовывать стартапы в больших корпорациях.

Что мы пытались сделать? Например, социальную сеть «Фанат.ру». Долго мучились, работали, придумывали историю, что все пользователи переезжают на «Фанат», такой спортивный «Фейсбук». Провал.

Пытались сделать проект по фэнтези-футболу. Не пошёл.

Пробовали создать спортивный магазин продажи атрибутики. Не пошёл.

Проблема в том, что вся команда мотивированна и думает в первую очередь о развитии основного бизнеса: как его драйвить, как на нём больше зарабатывать. И когда ты начинаешь эту команду как менеджер нагружать какими-то дополнительными вещами, она в них мало верит и меньше уделяет внимания. Это нормальная человеческая психология.

Для запуска таких проектов нужно брать отдельную новую команду с горящими глазами. Они должны быть готовы рвать-метать и разрывать этот рынок своими идеями, потому что им хочется развивать конкретный проект.

Текущая команда воспринимает это так: зачем мне заниматься какой-то ерундой, которая требует много времени, когда у меня есть что-то большое, что приносит много денег и делает всем хорошо? Заставить майндсет поменяться у менеджеров — это огромный труд.

И мы очень много таких проектов не запустили, хотя вроде бы они должны были полететь. Мы же думали: «Ну как так, ведь главный спортивный ресурс российского интернета запускает собственный интернет-магазин по продаже атрибутики! Мы же должны всех вынести!»

А вот нет, потому что спортивный магазин — это свои принципы, другой маркетинг, куча операционных, организационных процессов, в которых мы ничего не смыслим. Вот и не полетело.

Запуск «Фанат.ру» Фото: Championat.com

Так и с «Фанат.ру»: построить социальную сеть — тогда это было модно. «Мы построим свой «Фейсбук»!». Вот только там, когда всё начало взлетать, условно работало по 300 человек, а ты пытаешься с помощью двух энтузиастов создать социальную сеть и рассказать, что туда все пойдут просто потому, что бренд красивый и это всё на «Чемпионате».

Тогда я этого не понимал и сильно корил себя, представлял как собственные менеджерские ошибки. Сейчас, когда похожие истории у меня начали возникать в другом бизнесе, стал иначе к ним относиться.

Без отдельной команды, мотивированной на рост только отдельно взятого проекта, ни один из стартапов запустить не получится.

Дмитрий Сергеев Фото: Championat.com

О старом и новом времени

Если говорить по-честному, сейчас сайты как таковые уже ландшафт не меняют. Тот период нашей прекрасной конкуренции со «Спортсом» и с деградацией «Спорт-экспресса» и «Советского спорта» — это, конечно, золотые годы. Мы меняли отношение к спорту, к спортивной журналистике, к работе с клубами, организациями, спортсменами.

Сейчас ландшафт существенно изменился. У меня были мысли запустить своё СМИ, и даже слухи ходили об этом. Да, идея была, но я от нее отказался. Не вижу сейчас в этом возможностей с долгосрочными перспективами.

Бренды, которые уже встали на ноги, — «Чемпионат», «Спортс», «Рейтинг букмекеров», Metaratings. Их уже сейчас не подвинуть. Нет таких суперинновационных идей, которые могли бы существенно повлиять на ландшафт и показать, почему ты должен занять топовые позиции.

Тогда такие возможности были. Сейчас, кажется, рынок ждёт чего-то другого, чего-то нового.

Тем более при таком росте популярности «Телеграма» в России, который сильно отбирает долю у медиа, конечно, тяжеловато.

Тогда было время свободы. Другой интернет, другое отношение к диджиталу, другое потребление контента, другая аудитория. Всё меняется, меняются и манера потребления контента, и аудитория.

Долгое время я молодился и думал, что понимаю все запросы молодой аудитории. А потом в один прекрасный момент осознал, что на самом деле мне тяжело понимать их. Вот сейчас мне в мои 43 года тяжело понимать аудиторию 18-25. Они другие. Я увидел этот разрыв. Если 25-35-летних ребят я ещё понимаю, и мы находим общий язык, то аудиторию 18-25 я не могу понять, я её не вижу.

А когда ты не видишь аудиторию, не видишь их интересов и запросов, тяжело сформулировать то, что будет для них «вау!». Это нормально. Это не старость, а просто разница поколений. Когда-то мне, молодому, старшие товарищи рассказывали, что вот мы вас не понимаем, не понимаем, чем вы живёте. А я думал: «Да как же нас не понять, мы же такие понятные и простые». Вот сейчас я испытываю то же самое.