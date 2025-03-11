Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Ливерпуль — ПСЖ, прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, где смотреть, 11 марта 2025

Битва тяжеловесов в Лиге чемпионов! «Ливерпуль» и «ПСЖ» сражаются за четвертьфинал! LIVE
Кирилл Закатченко Дмитрий Зимин
,
«Ливерпуль» и «ПСЖ» сражаются за четвертьфинал ЛЧ!
Комментарии
Следим за элитным футболом вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов – «Ливерпуль» примет «ПСЖ» (в первой встрече англичане оказались сильнее – 1:0). «Чемпионат» проведёт онлайн этой игры.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сюжет первого матча оказался непредсказуемым. Парижане больше давили, были ближе к голу, но в концовке пропустили и в итоге уступили. «Ливерпуль», можно сказать, «отскочил». Для французов ситуация осложняется тем, что играть им теперь на «Энфилде», а там легко не бывает никому.

На выходных команды победили в своих чемпионатах и продолжили с отрывом лидировать в АПЛ и Лиге 1. Кстати, за «ПСЖ» в минувший уикенд сыграл Матвей Сафонов – значит ли это, что он выйдет в старте на «Ливерпуль»? Или Джанлуиджи Доннарумме просто дали отдохнуть перед важной встречей?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android