Битва тяжеловесов в Лиге чемпионов! «Ливерпуль» и «ПСЖ» сражаются за четвертьфинал! LIVE

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Сегодня, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов – «Ливерпуль» примет «ПСЖ» (в первой встрече англичане оказались сильнее – 1:0). «Чемпионат» проведёт онлайн этой игры.

Сюжет первого матча оказался непредсказуемым. Парижане больше давили, были ближе к голу, но в концовке пропустили и в итоге уступили. «Ливерпуль», можно сказать, «отскочил». Для французов ситуация осложняется тем, что играть им теперь на «Энфилде», а там легко не бывает никому.

На выходных команды победили в своих чемпионатах и продолжили с отрывом лидировать в АПЛ и Лиге 1. Кстати, за «ПСЖ» в минувший уикенд сыграл Матвей Сафонов – значит ли это, что он выйдет в старте на «Ливерпуль»? Или Джанлуиджи Доннарумме просто дали отдохнуть перед важной встречей?