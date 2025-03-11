Битва тяжеловесов в Лиге чемпионов! «Ливерпуль» и «ПСЖ» сражаются за четвертьфинал! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов – «Ливерпуль» примет «ПСЖ» (в первой встрече англичане оказались сильнее – 1:0). «Чемпионат» проведёт онлайн этой игры.
Сюжет первого матча оказался непредсказуемым. Парижане больше давили, были ближе к голу, но в концовке пропустили и в итоге уступили. «Ливерпуль», можно сказать, «отскочил». Для французов ситуация осложняется тем, что играть им теперь на «Энфилде», а там легко не бывает никому.
На выходных команды победили в своих чемпионатах и продолжили с отрывом лидировать в АПЛ и Лиге 1. Кстати, за «ПСЖ» в минувший уикенд сыграл Матвей Сафонов – значит ли это, что он выйдет в старте на «Ливерпуль»? Или Джанлуиджи Доннарумме просто дали отдохнуть перед важной встречей?
- 11 марта 2025
-
01:09
-
00:54
-
00:44
-
00:41
-
00:28
-
00:26
-
00:10
-
00:05
- 10 марта 2025
-
23:52
-
23:41
-
23:30
-
23:28
-
23:09
-
23:08
-
23:05
-
23:03
-
22:56
-
22:50
-
22:48
-
22:30
-
22:30
-
22:24
-
22:18
-
22:10
-
22:10
-
22:00
-
21:58
-
21:58
-
21:56
-
21:52
-
21:50
-
21:45
-
21:35
-
21:30
-
21:20