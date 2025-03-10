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Расписание спортивных матчей 11 марта 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: «Ливерпуль» — «ПСЖ», «Краснодар» — «Ахмат» и Касаткина — Самсонова
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 11 марта 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 11 марта: «Барселона» и «Бавария» — в ЛЧ, СКА — «Динамо» Минск — в КХЛ, «Детройт» Тарасенко — в НХЛ и баскетбол. Не пропустите!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

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Время в материале указано по Москве.

🎾 1:30*: Дарья Касаткина (Россия, 12) — Людмила Самсонова (Россия, 24), Индиан-Уэллс, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2025, вторник. 01:30 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: чем завершится второе российское дерби в Индиан-Уэллсе?

На турнире в Индиан-Уэллсе в рамках третьего круга состоится уже второе российское дерби. Одним раундом ранее Полина Кудерметова разобралась с Екатериной Александровой. Теперь же померяются силами Дарья Касаткина и Людмила Самсонова. Девушки ранее друг с другом не играли. Победительница сразится в четвёртом круге с кем-то из пары Жаклин Кристиан — Жасмин Паолини.

Дарья и Людмила набирают обороты, но далее пробьётся только одна:
Касаткина и Самсонова попали друг на друга в Индиан-Уэллсе. Хачанов тоже вышел в 3-й круг
Касаткина и Самсонова попали друг на друга в Индиан-Уэллсе. Хачанов тоже вышел в 3-й круг

🏒 2:30: «Оттава Сенаторз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Детройт» прервёт серию поражений?

«Детройт» и «Оттава» — прямые конкуренты за место в плей-офф. От этого матч должен стать особо напряжённым. Только вот дела у команд идут по-разному – «сенаторы» одолели в последней встрече прямого конкурента и набирают очки четыре игры, а «красные крылья» проиграли уже пять матчей кряду. Не очень клеится и у Владимира Тарасенко, которого в дедлайн так никто и не выменял. Может быть, российский снайпер захочет огорчить бывшую команду?

Обзор последнего матча «Детройта»:
Сегодня Овечкин остался без голов. Но у «Вашингтона» нашёлся герой из Беларуси
Сегодня Овечкин остался без голов. Но у «Вашингтона» нашёлся герой из Беларуси

🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Шей поставит точку в борьбе за MVP?

«Оклахома-Сити Тандер» разгромила «Денвер Наггетс» со счётом 127:103, а Шей Гилджес-Александер набрал 40 очков, восемь подборов и пять передач в противостоянии с действующим MVP Николой Йокичем. Серб провёл очень приличный матч, но его усилий оказалось недостаточно. Канадец — главный фаворит в борьбе за награду лучшему игроку сезона, и вторая победа кряду в очном противостоянии только укрепит его позиции. Джокер даст ответ?

Шей вошёл в элитный клуб!
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Гилджес-Александер повторил крутой рекорд Джордана и показал, что Йокич — тоже человек

⚽️ 19:00: «Динамо» Махачкала — «Локомотив» Москва, Кубок России, 1/4 финала (Путь регионов)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: реванш за морозную ничью

Эти же команды встречались в первом матче РПЛ после зимней паузы. Хоть он и проходил в Каспийске, условия были неблагоприятными: холод, снег, шквалистый ветер, промёрзшее поле. Практически две недели спустя локация останется прежней, но погода должна быть уже более благоприятной. Теперь показать классный футбол станет значительно проще: тогда команды обменялись забитыми мячами и закончили ничьей 1:1, а моментов насоздавали не так уж много. Весенний отрезок пока не удаётся ни «Локо» (ещё скатали мировую с «Ахматом»), ни «Динамо» (уступили тёзкам из Москвы 0:4). С мотивацией проблемы вряд ли предвидятся.

Подробнее про недавнюю игру этих соперников:
РПЛ вернулась морозом и ассистом попой! А «Локо» спасся чумовым дальним ударом! Видео
РПЛ вернулась морозом и ассистом попой! А «Локо» спасся чумовым дальним ударом! Видео

🏒 19:30: СКА — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мн
Минск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: эта встреча станет генеральной репетицией перед плей-офф?

Минчане, которые удивляют всех результатами в последний месяц, уже идут в топ-4 конференции, имея превосходную возможность начать плей-офф дома. А встретиться они могут со СКА, который хоть и одержал две победы подряд, выглядит всё равно не так основательно. В сезонной серии счёт 2:1 в пользу минчан, сумеют ли подопечные Ротенберга восстановить статус-кво?

Главному тренеру СКА без разницы, где начинать плей-офф: дома или на выезде:
«Мы не определяем наш путь». Ротенберг — на вопрос о желании СКА начать плей-офф дома

⚽️ 20:00: «Краснодар» — «Ахмат», Кубок России, 1/4 финала (Путь регионов)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команды пренебрегут Кубком?

И для «Краснодара», и для «Ахмата» Премьер-Лига сейчас гораздо важнее Кубка России. Первые возглавляют таблицу, но конкурентов много, и все находятся рядом. Вторые же, пусть и поднялись из зоны вылета, едва ли хотят участвовать в стыках. Грозненцам уже в субботу играть с «Химками», то есть с прямым конкурентом. А краснодарцам в воскресенье бодаться с «Ростовом», который весной ну уж больно хорош. Значит, во второстепенном турнире выйдут резервисты. Чьи окажутся сильнее, с учётом не самой длинной обоймы?

Главные интриги Кубка России
Личка бросит вызов Семаку, Станкович сосредоточится на РПЛ. Чего ждать от Кубка России
Личка бросит вызов Семаку, Станкович сосредоточится на РПЛ. Чего ждать от Кубка России

⚽️ 20:45: «Барселона» — «Бенфика», Лига чемпионов, 1/8 финала (ответный матч)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: португальцы окажут сопротивление?

Оба матча с каталонцами — большой удар по самолюбию португальцев. В общем этапе «Бенфика» вела и 3:1, и 4:2, но в итоге устроилась на 4:5. А в первой игре 1/8 финала с 22-й минуты имела численное преимущество и активно пёрла в атаку, всё равно получив вместо убедительной победы минимальное поражение. Может, теперь, когда от неё уже мало кто чего ждёт, получится наконец-то показать класс и добиться результата? Тем более «Барселона» сейчас не в лучшем расположении духа из-за внезапной смерти врача основной команды.

Из-за этой трагедии даже отменили её матч в Ла Лиге:
«Всё ещё не верю в это». Матч «Барселоны» отменили из-за трагедии
«Всё ещё не верю в это». Матч «Барселоны» отменили из-за трагедии

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «ПСЖ», Лига чемпионов, 1/8 финала (ответный матч)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: французы забьют то, на что наиграли в первом матче?

Мерсисайдцы увезли из Парижа победу с минимальным счётом, хотя вообще на неё не наработали. Алисон провёл, возможно, лучший матч в карьере и совершил девять спасений. Выручал в таких ситуациях, при которых французские болельщики вполне справедливо уже готовились праздновать гол. Зато Доннарумма пропустил с единственного удара по его воротам. Притом с не самого неберущегося. Возможно, как раз из-за этого следующую встречу «ПСЖ» провёл с Сафоновым в воротах. И всё же, несмотря на перевес «Ливерпуля» в счёте, парижане по игре были на голову сильнее. Если на поле сохранится их доминация, исход возможен любой.

Подробнее о величии Алисона:
«ПСЖ» весь матч возил «Ливерпуль». Но проиграл в концовке непостижимым образом! Видео
«ПСЖ» весь матч возил «Ливерпуль». Но проиграл в концовке непостижимым образом! Видео

⚽️ 23:00: «Байер» — «Бавария», Лига чемпионов, 1/8 финала (ответный матч)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: воскресит ли интригу команда Алонсо?

В первом матче мюнхенцы доминировали и забили три безответных мяча. Хотя могли куда больше. Леверкузенцы благородно помогли им: второй вратарь Коварж выронил мяч из рук и дал забить Мусиале, Мукиэле оставил команду в меньшинстве с 62-й минуты. Но и до этих событий преимущество «Баварии» не вызывало вопросов. Возможен ли камбэк при таких исходных? Есть большие сомнения. К тому же из-за травмы не сыграет Вирц. Но это же «Байер»! Сколько раз он вытаскивал себя на характере из, казалось, невозможных ситуаций? Много. Возможно, получится и теперь?

Перевес получился катастрофическим:
Крах «Байера» в Лиге чемпионов. «Бавария» просто уничтожила команду Алонсо. Видео
Крах «Байера» в Лиге чемпионов. «Бавария» просто уничтожила команду Алонсо. Видео

⚽️ 23:00: «Интер» Милан — «Фейеноорд», Лига чемпионов, 1/8 финала (ответный матч)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: расслабится ли фаворит после лёгкой победы?

«Интер» на классе добился гостевой победы 2:0. Ещё одну сенсацию в противостоянии с миланской командой, какая случилась в квалификации плей-офф с «Миланом», «Фейеноорду» выцарапать будет невероятно трудно. Кажется, единственный шанс команды ван Перси — недооценка со стороны соперника. Индзаги наверняка выставит полуоснову. Во-первых, есть значительный перевес в счёте. Во-вторых, в Серии А мешают очередному чемпионству «Наполи» и «Аталанта», а в воскресенье играть как раз с бергамасками. Понятно, на каком матче сильнее сконцентрированы интеристы. Нидерландцы сдаваться раньше времени точно не собираются.

Миланцы победили ну уж слишком легко:
«Интер» вскрывает Лигу чемпионов. Теперь — в плей-офф. Видео
«Интер» вскрывает Лигу чемпионов. Теперь — в плей-офф. Видео
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