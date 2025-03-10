Топ-матчи вторника: «Ливерпуль» — «ПСЖ», «Краснодар» — «Ахмат» и Касаткина — Самсонова

Лучший спорт 11 марта: «Барселона» и «Бавария» — в ЛЧ, СКА — «Динамо» Минск — в КХЛ, «Детройт» Тарасенко — в НХЛ и баскетбол. Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 1:30*: Дарья Касаткина (Россия, 12) — Людмила Самсонова (Россия, 24), Индиан-Уэллс, третий круг

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*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится второе российское дерби в Индиан-Уэллсе?

На турнире в Индиан-Уэллсе в рамках третьего круга состоится уже второе российское дерби. Одним раундом ранее Полина Кудерметова разобралась с Екатериной Александровой. Теперь же померяются силами Дарья Касаткина и Людмила Самсонова. Девушки ранее друг с другом не играли. Победительница сразится в четвёртом круге с кем-то из пары Жаклин Кристиан — Жасмин Паолини.

🏒 2:30: «Оттава Сенаторз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 11 марта 2025, вторник. 02:30 МСК Оттава Сенаторз Оттава Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Детройт» прервёт серию поражений?

«Детройт» и «Оттава» — прямые конкуренты за место в плей-офф. От этого матч должен стать особо напряжённым. Только вот дела у команд идут по-разному – «сенаторы» одолели в последней встрече прямого конкурента и набирают очки четыре игры, а «красные крылья» проиграли уже пять матчей кряду. Не очень клеится и у Владимира Тарасенко, которого в дедлайн так никто и не выменял. Может быть, российский снайпер захочет огорчить бывшую команду?

🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Шей поставит точку в борьбе за MVP?

«Оклахома-Сити Тандер» разгромила «Денвер Наггетс» со счётом 127:103, а Шей Гилджес-Александер набрал 40 очков, восемь подборов и пять передач в противостоянии с действующим MVP Николой Йокичем. Серб провёл очень приличный матч, но его усилий оказалось недостаточно. Канадец — главный фаворит в борьбе за награду лучшему игроку сезона, и вторая победа кряду в очном противостоянии только укрепит его позиции. Джокер даст ответ?

⚽️ 19:00: «Динамо» Махачкала — «Локомотив» Москва, Кубок России, 1/4 финала (Путь регионов)

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Интрига: реванш за морозную ничью

Эти же команды встречались в первом матче РПЛ после зимней паузы. Хоть он и проходил в Каспийске, условия были неблагоприятными: холод, снег, шквалистый ветер, промёрзшее поле. Практически две недели спустя локация останется прежней, но погода должна быть уже более благоприятной. Теперь показать классный футбол станет значительно проще: тогда команды обменялись забитыми мячами и закончили ничьей 1:1, а моментов насоздавали не так уж много. Весенний отрезок пока не удаётся ни «Локо» (ещё скатали мировую с «Ахматом»), ни «Динамо» (уступили тёзкам из Москвы 0:4). С мотивацией проблемы вряд ли предвидятся.

🏒 19:30: СКА — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: эта встреча станет генеральной репетицией перед плей-офф?

Минчане, которые удивляют всех результатами в последний месяц, уже идут в топ-4 конференции, имея превосходную возможность начать плей-офф дома. А встретиться они могут со СКА, который хоть и одержал две победы подряд, выглядит всё равно не так основательно. В сезонной серии счёт 2:1 в пользу минчан, сумеют ли подопечные Ротенберга восстановить статус-кво?

Главному тренеру СКА без разницы, где начинать плей-офф: дома или на выезде: «Мы не определяем наш путь». Ротенберг — на вопрос о желании СКА начать плей-офф дома

⚽️ 20:00: «Краснодар» — «Ахмат», Кубок России, 1/4 финала (Путь регионов)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команды пренебрегут Кубком?

И для «Краснодара», и для «Ахмата» Премьер-Лига сейчас гораздо важнее Кубка России. Первые возглавляют таблицу, но конкурентов много, и все находятся рядом. Вторые же, пусть и поднялись из зоны вылета, едва ли хотят участвовать в стыках. Грозненцам уже в субботу играть с «Химками», то есть с прямым конкурентом. А краснодарцам в воскресенье бодаться с «Ростовом», который весной ну уж больно хорош. Значит, во второстепенном турнире выйдут резервисты. Чьи окажутся сильнее, с учётом не самой длинной обоймы?

⚽️ 20:45: «Барселона» — «Бенфика», Лига чемпионов, 1/8 финала (ответный матч)

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Интрига: португальцы окажут сопротивление?

Оба матча с каталонцами — большой удар по самолюбию португальцев. В общем этапе «Бенфика» вела и 3:1, и 4:2, но в итоге устроилась на 4:5. А в первой игре 1/8 финала с 22-й минуты имела численное преимущество и активно пёрла в атаку, всё равно получив вместо убедительной победы минимальное поражение. Может, теперь, когда от неё уже мало кто чего ждёт, получится наконец-то показать класс и добиться результата? Тем более «Барселона» сейчас не в лучшем расположении духа из-за внезапной смерти врача основной команды.

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «ПСЖ», Лига чемпионов, 1/8 финала (ответный матч)

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Интрига: французы забьют то, на что наиграли в первом матче?

Мерсисайдцы увезли из Парижа победу с минимальным счётом, хотя вообще на неё не наработали. Алисон провёл, возможно, лучший матч в карьере и совершил девять спасений. Выручал в таких ситуациях, при которых французские болельщики вполне справедливо уже готовились праздновать гол. Зато Доннарумма пропустил с единственного удара по его воротам. Притом с не самого неберущегося. Возможно, как раз из-за этого следующую встречу «ПСЖ» провёл с Сафоновым в воротах. И всё же, несмотря на перевес «Ливерпуля» в счёте, парижане по игре были на голову сильнее. Если на поле сохранится их доминация, исход возможен любой.

⚽️ 23:00: «Байер» — «Бавария», Лига чемпионов, 1/8 финала (ответный матч)

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Интрига: воскресит ли интригу команда Алонсо?

В первом матче мюнхенцы доминировали и забили три безответных мяча. Хотя могли куда больше. Леверкузенцы благородно помогли им: второй вратарь Коварж выронил мяч из рук и дал забить Мусиале, Мукиэле оставил команду в меньшинстве с 62-й минуты. Но и до этих событий преимущество «Баварии» не вызывало вопросов. Возможен ли камбэк при таких исходных? Есть большие сомнения. К тому же из-за травмы не сыграет Вирц. Но это же «Байер»! Сколько раз он вытаскивал себя на характере из, казалось, невозможных ситуаций? Много. Возможно, получится и теперь?

⚽️ 23:00: «Интер» Милан — «Фейеноорд», Лига чемпионов, 1/8 финала (ответный матч)

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Интрига: расслабится ли фаворит после лёгкой победы?

«Интер» на классе добился гостевой победы 2:0. Ещё одну сенсацию в противостоянии с миланской командой, какая случилась в квалификации плей-офф с «Миланом», «Фейеноорду» выцарапать будет невероятно трудно. Кажется, единственный шанс команды ван Перси — недооценка со стороны соперника. Индзаги наверняка выставит полуоснову. Во-первых, есть значительный перевес в счёте. Во-вторых, в Серии А мешают очередному чемпионству «Наполи» и «Аталанта», а в воскресенье играть как раз с бергамасками. Понятно, на каком матче сильнее сконцентрированы интеристы. Нидерландцы сдаваться раньше времени точно не собираются.