«ЦСКА неправильно забил гол. А первая карточка Дуарте — ошибка». Судейство в 20-м туре РПЛ

20-й тур стал, пожалуй, самым насыщенным на события в весенней части. Рекорд Дзюбы, удаление Вендела, жара в матче «Спартака» с «Рубином» — и это далеко не всё. Тяжело в таких условиях должно было быть и арбитрам, но они, похоже, здорово справились со своей работой.

Специально для «Чемпионата» судейство в 20-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Пари НН» — «Краснодар» — 0:3

На 39-й минуте Москалёв не показал жёлтую карточку игроку «Пари НН» за неуважение к игре. Тот просто руками толкнул соперника в центре поля, можно было говорить о срыве перспективной атаки.

На 68-й минуте Москалёв пропустил сложный эпизод с голом «Пари НН». Он располагался правильно, но не мог увидеть, кто сыграл в мяч и сам контакт. Ещё и бутсы были одного цвета. Москалёв засчитал гол, однако его позвали к монитору, и гол отменили из-за фола в атаке. Правильно сработал Сухой на VAR.

На 90-й минуте VAR вновь вмешался. Москалёву было сложно увидеть наступ на голеностоп, потому что при подаче он смотрел на пару, которая вела единоборство. После просмотра арбитр назначил 11-метровый. Но здесь, как и в предыдущем моменте, оценка не снижается.

Оценка Москалёва — 8,3.

Владимир Москалёв Фото: ФК «Пари НН»

«Локомотив» — «Ахмат» — 1:1

Несложная игра для Абросимова. На четвёртой минуте ошибочно показал жёлтую игроку «Ахмата» за грубую игру. Начало матча — время, когда арбитр может включить личные качества и поуправлять. Но Абросимов решил показать карточку и ошибся.

Оценка Абросимова — 8,3.

«Оренбург» — «Ростов» — 1:2

На 18-й минуте Бобровский ошибся. Сложная игровая ситуация, тут любой арбитр показал бы красную. Нелегко с ходу определить, кто где находится и доставал ли до мяча Комличенко. Амелин позвал Бобровского к монитору, и тот сменил карточку на жёлтую за срыв перспективной атаки. Другой защитник спокойно успевал к мячу.

Правильно зафиксировали гол в ворота «Ростова». Тоже нелегко, всё на скорости. Боковой не стал срывать атаку и дал ей завершиться, а дальше включился VAR, чтобы проверить, был ли офсайд. Всё по регламенту.

На 67-й минуте Бобровский неверно показал жёлтую карточку игроку «Оренбурга». Не стал снижать оценку, потому что считаю, что вся ответственность лежит на первом ассистенте Хатуеве. Игроки были спиной к Бобровскому, двигались к боковой линии и столкнулись головами. Ассистент поднял флаг и, скорее всего, сказал главному, что надо показать жёлтую. Это простой эпизод, в таких надо разбираться.

Оценка Бобровского — 8,4.

Ян Бобровский Фото: ФК «Оренбург»

«Факел» — «Зенит» — 0:2

На 37-й минуте Мешков правильно показал красную игроку «Факела» за лишение явной возможности забить гол. Для многих эпизод спорных, но по всем рекомендациям и тому, что говорили судьям на сборе, это удаление. Скорость была высокая, защитник в центре разворачивался и вряд ли успевал на перехват. Не имеет значения, что момент у центральной линии.

Отличная работа VAR в лице Кукуяна и Сафьяна в моменте с удалением Вендела. Не берём ассистентов и главного, потому что увидеть жест было сложно, да и момент заиграли. Здорово, что не проглядели на VAR. Позвали Мешкова посмотреть, и Вендел получил красную. По регламенту это дисквалификация от двух до четырёх матчей за оскорбительное поведение.

Оценка Мешкова — 8,5.

ЦСКА — «Химки» — 1:0

Несложная игра для Шафеева. На 72-й минуте он не показал жёлтую игроку «Химок» за неуважение к игре. Видимо, решил попробовать без карточек, но так не получится.

Насчёт гола ЦСКА. Это не проблема Шафеева, хотя видел, как арбитры идут и проверяют, находится мяч в угловом секторе или нет. У Пьянича он, очевидно, находился не там — гол был забит неправильно. И ответственность здесь на ассистенте Абусуеве. VAR влезть не мог. Влез бы, если бы мяч покинул пределы поля, а потом был забит гол. А установка мяча перед угловым — это к арбитрам в поле.

Оценка Шафеева — 8,3.

Рафаэль Шафеев Фото: РИА Новости

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала — 4:0

На 14-й минуте Шадыханов не показал жёлтую игроку московского «Динамо» за неуважение к игре. На 36-й минуте — два момента в одном эпизоде. Первое: пошла подача в штрафную, игрок гостей сыграл головой и попал в отставленную руку соперника, которая увеличивала площадь тела. Сам момент для Шадыханова был закрыт, футболисты были развёрнуты спиной. И увидеть, куда попал мяч, сложно даже для ассистента — то ли рукав, то ли около него. Но VAR проверял и этот эпизод, и положение «вне игры». Сошлись на том, что офсайд у игрока Махачкалы был.

Оценка Шадыханова — 8,3.

«Крылья Советов» — «Акрон» — 0:2

В этом матче заменили арбитра — вместо Карасёва поехал Кукуляк. Судьи не очень любят такое — что должно было случиться у другого, происходит у тебя. Но никто никогда не откажется.

Все говорили о голе на девятой минуте и почему-то пытались сказать, что было нарушение. Позиция Кукуляка позволяла ему увидеть всё, что происходило перед ним. Арбитр расценил, что до подачи была борьба. Главное — мяч тогда не был в игре. А остальное — уже на усмотрение судьи.

Оценка Кукуляка — 8,4.

Евгений Кукуляк Фото: Пресс-служба ФК «Крылья Советов»

«Рубин» — «Спартак» — 2:1

На 28-й минуте Левников правильно засчитал гол «Рубина». Даку продавил соперника, нормальное единоборство, не вижу там никаких проблем ни со стороны нападающего, ни со стороны защитника. На 41-й минуте — простой эпизод, открытый. Левников назначил 11-метровый в ворота «Рубина» за срыв перспективной атаки. Была задержка за руку, вопросов нет.

На 63-й минуте Левников ошибочно показал Дуарте первую жёлтую. Даку включил актёрские навыки и дорисовал. Но абсолютно правильно Левников поступил в следующем эпизоде: не стал разбираться, кто кого толкал и хватал, и показал Дуарте и Даку по второй жёлтой. Расстраивает только, что первая карточка оказалась никакой. Если бы её не было, не думаю, что Левников удалил бы одного Даку.

Оценка Левникова — 8,4.