В Россию едет уникальная сборная. Её матч в 1994-м вошёл в историю

Сборная России определилась со вторым соперником по матчам в мартовскую международную паузу. Изначально планировалось сыграть только с Замбией в Москве. Но теперь добавилась Гренада — крошечная страна в Карибском море. Раньше она была частью Британской империи, однако теперь подчинение формальное. Гренада входит в состав Британского содружества наций, а руководит государством генерал-губернатор. Хоть и условное нахождение под британской короной никуда не делось.

Встреча пройдёт 19 марта. В то время как матч с Замбией запланирован на 25-е число. Так что не удивляйтесь, что Валерий Карпин решил уйти из «Ростова» в пользу работы со сборной России. Ведь занятости и правда стало больше.

Что такое сборная Гренады?

Национальная команда располагается на 174-м месте в рейтинге ФИФА. Это, на секундочку, на 10 позиций выше, чем Бруней. Хоть и уровень примерно похожий. Гренада выступает в зоне КОНКАКАФ, но больших успехов не добивалась. Выделить можно разве что два серебра на Карибском кубке — локальном турнире нескольких стран, который на нерегулярной основе проводился с 1989 по 2017 год. И служил отбором на Золотой кубок КОНКАКАФ.

Матч сборной Гренады Фото: Getty Images

В финальный этап главного турнира конфедерации команда пробивалась трижды. Но все разы были неудачными. Три поражения на групповом этапе и поездка домой. Всего забили два гола. Пропустили 36. С чемпионатом мира, как вы понимаете, тоже ни разу не складывалось. Всё глохло на первых этапах отборочного раунда. Собственно, членом ФИФА Гренада является только с 1978 года. Первый отбор провели в 1982-м. Потом пару раз его пропускали по разным причинам, но общей картины это не поменяло.

Сейчас команда тоже пытается попасть на ЧМ-2026, однако шансы формальные. Уж слишком сильные соперники во втором отборочном раунде. Чтобы оказаться в третьем, нужно занять первое или второе место в группе с Коста-Рикой, Тринидадом и Тобаго, Сент-Китс и Невис и Багамскими островами. Очевидно, что в следующий раунд выйдут первые две команды. А Гренада останется за бортом.

Собственно, мнение большей части аудитории высказал бывший тренер сборной России Александр Тарханов.

Александр Тарханов экс-тренер сборной России «Я вообще не знаю сборную Гренады. Но хорошо, что у нашей национальной команды будет товарищеская игра. Главное, чтобы сборная России собиралась и играла хоть с кем-то. Если с нами соглашаются играть, это уже хорошо. Взять волейбольное «Динамо», которое едет на международный турнир в Дубай. Туда отказались ехать поляки из-за нас».



Гренада попала на матч, который вошёл в историю. Что это за случай?

Один раз результат матча Гренады всё-таки стал поводом для публичного обсуждения во всём футбольном мире. Просто историческое событие, пусть и с нотками юмора. Возвращаемся к тому самому Карибскому кубку, который уже закончил своё существование. Во многом из-за непрогнозируемых событий. Например, один из турниров сорвался, потому что в стране произошло политическое восстание. Результат другого финала отменили из-за плохого состояния поля. Порой вмешивались и климатические неожиданности. Чего только не случалось.

В 1994-м Гренада попала в одну группу с Барбадосом и Пуэрто-Рико. После одного матча команда занимала первое место в группе, и, чтобы выйти в плей-офф, им необходимо было либо не проиграть Барбадосу, либо проиграть, но с разницей в один мяч.

Барбадос забил дважды ещё в первом тайме. Результат держался до 83-й минуты, когда Гренада всё-таки заковыряла один гол. Этот результат их полностью устраивал. Чего не скажешь о Барбадосе. И тогда в голову игроков пришла уникальная идея — просто забить в свои ворота. Ведь перед турниром организаторы в лице КОНКАКАФ почему-то решили, что в случае дополнительного время используется исключительно «золотой» гол, который на табло приравнивается к двум.

Соответственно, план Барбадоса был простым. Они забивают в свои, уходят в экстра-таймы со счётом 2:2 и дальше забивают победный, делая необходимую разницу в +2 для выхода в следующий этап. Но, когда на табло загорелись 2:2, активизировался уже соперник. Им было всё равно, забить в чужие или в свои. Преимущество в один гол в любую сторону выводило их в плей-офф. Поэтому на поле происходила абсурдная ситуация — Барбадос защищал и свои, и чужие ворота.

Но матч-таки укатился в дополнительное время, где Барбадос за счёт правила двух голов по цене одного победил. После этой встречи в КОНКАКАФ, естественно, отменили нововведение. И больше к нему никогда не прибегали.