20 ровесников «Чемпионата» в футболе. Здесь звезда России, будущее «МЮ» и брат Беллингема

Один игрок даже родился в этот же день!

20 лет «Чемпионату» — не просто число. Уже возраст не только состоявшегося проекта, а взрослого человека — вместе с нами выросло целое поколение спортсменов!

Этот материал — о двадцатке лучших, самых известных имён футбола 2005 года рождения. Наши ровесники. У молодых парней всё только впереди, у нас — тоже.

Выбирайте самого-самого в комментариях!

Лени Йоро — 19 лет, центральный защитник, «Манчестер Юнайтед»

Лени Йоро Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

Одно из главных открытий прошлого сезона: Йоро разрывал за «Лилль» в Лиге 1 и был одним из лучших защитников мира по единоборствам. Удивительное сочетание мобильности и антропометрии меркло на фоне травм в новом клубе. Но теперь, кажется, Йоро выходит на плато — стабильно играет за «МЮ». Правда, подводят результаты команды.

Кобби Майну — 19 лет, полузащитник, «Манчестер Юнайтед»

Кобби Майну Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Зрелость, юркость и видение поля. Майну понравился тен Хагу и засиял в прошлом сезоне. Сыграл в финале Евро, забивал красоту «Ливерпулю» и важнейший гол в финале Кубка Англии. Удивлял и покорял — легко вошёл в кризисный «МЮ». В начале этого сезона прогресс надломила травма — Майну всё ещё пытается вернуться.

Арда Гюлер — 19 лет, плеймейкер, «Реал»

Арда Гюлер Фото: Angel Martinez/Getty Images

Анчелотти то ли чуть скептичен, то ли осторожен: молодёжь выпускает редко. Арда продолжает обживаться в одном из главных клубов мира и готов выстрелить в любой момент. Как Дани Себальос в этом сезоне, например.

Кенан Йылдыз — 19 лет, нападающий, «Ювентус»

Кенан Йылдыз Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Турок с модельной внешностью: он мог бы сниматься в новом сезоне какого-нибудь «Постучись в мою дверь». Но разрывает соперников дальними ударами — своей фишкой — и вкупе с техникой производит мощное впечатление. Возможно, это пусть очень ужатая, но версия Роналду: правая нога, смещения в центр с левого фланга, удар с носка. Тьяго Мотта всё ещё мучится и не может выстроить свой «реляционный футбол», но даже в таком кризисном «Юве» Кенан — ключевой игрок.

Дезире Дуэ — 19 лет, вингер, «ПСЖ»

Дезире Дуэ Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Яркий и техничный — хайлайты Дуэ бродят по Сети весь сезон. Хотя он даже не основной — конкурирует с Баркола, а теперь ещё и с Хвичей. И тем не менее Энрике доверяет воспитаннику «Ренна» сиять в концовках: Дуэ выходит и взрывает игру резкими забегами по флангу. Широкий шаг, солидный арсенал финтов, поставленный удар и видение поля — потенциальный лидер сборной Франции.

Элисс Бен-Сегир — 20 лет, плеймейкер, «Монако»

Элисс Бен-Сегир Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Головин играет в одной команде с классным креативщиком: Элисс затевает комбинации с фланга и часто обводит по два-три соперника на коротком шаге и микродриблинге. Марокканец — следующий, кто должен уехать на повышение.

Гийом Рест — 20 лет, вратарь, «Тулуза»

Гийом Рест Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Это наш любимчик — родился в один день с нами, 11 марта 2005 года. Основной голкипер олимпийской сборной Франции и «Тулузы», открытие прошлого сезона. Девять «сухарей» в 21 матче — очень солидный результат середняка лиги.

Малик Фофана — 19 лет, крайний полузащитник, «Лион»

Малик Фофана Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Команду штормит, но Фофана исправно решает с замены. Настоящий суперсаб — уже к октябрю оформил четыре победных результативных действия (3+1). Второй лучший бомбардир «Лиона» в 2024-м и третий — в этом сезоне. Важный фланговый игрок, который в любой момент готов ворваться в штрафную и с любой ноги завершить.

Антонио Нуса — 19 лет, крайний полузащитник, «РБ Лейпциг»

Антонио Нуса Фото: Christian Hofer/Getty Images

Один из главных талантов сборной Норвегии. Важный универсал в составе «Лейпцига»: сначала Антонио успешно подменил Хави Симонса после повреждения, а теперь за счёт способности играть где угодно появляется на поле вместе с ним. Как «Чемпионат» освещает любой вид спорта, Антонио Нусе так же легко даётся игра на любой позиции: левый и правый вингер, латераль, плеймейкер, атакующий полузащитник.

Деан Хёйсен — 19 лет, центральный защитник, «Борнмут»

Деан Хёйсен Фото: Warren Little/Getty Images

Столп обороны в сенсационной команде Ираолы. Испанец легко впитывает идеи соотечественника-тренера, сочетает в себе пас и оборону. Почти семь выносов за игру и более двух перехватов — один из лучших в мире! Главный защитник молодёжного футбола.

Джоб Беллингем — 19 лет, полузащитник, «Сандерленд»

Джоб Беллингем Фото: George Wood/Getty Images

Младший брат Джуда продолжает решать в Чемпионшипе: такой же надёжный и универсальный, полагается на антропометрию и выигрывает почти любое единоборство. Не бомбардир, как Джуд, но в самые важные моменты готов оказаться рядом: например, 1+1 во встрече с «Суонси» — перевернул игру на 2:1. Играет в каждом матче и привлекает внимание топ-клубов АПЛ.

Матис Тель — 19 лет, вингер, «Тоттенхэм»/«Бавария»

Матис Тель Фото: Paul Harding/Getty Images

458 минут в «Баварии» — логичное решение уже зимой уйти в аренду. «Тоттенхэм» стал тем, кто взял себе талантливого вингера: быстрый, с финтами и на скорости — Тель напористо идёт на соперника, полагаясь на потрясающие физические качества.

Хотя были и другие варианты зимой — например, «Манчестер Юнайтед». Хотя поначалу Матис был готов остаться и бороться за состав, а 30 января, уже перед окончанием ТО, директор «Баварии» подтвердил желание игрока уйти. Добавил, что предложений по нему очень много. В итоге Тель стал игроком «шпор», чуть не завалив дедлайн, и сейчас появляется практически в каждом матче.

Артур Вермерен — 20 лет, полузащитник, «РБ Лейпциг»

Артур Вермерен Фото: Luciano Lima/Getty Images

Перед началом сезона сократил отпуск на неделю, чтобы понравиться Симеоне и побороться за место в составе «Атлетико», но уже в августе ушёл в аренду в «Лейпциг». Зимой бельгийца выкупили окончательно.

Артур казался подходящей опцией для «матрасников»: много работает без мяча, вступает в отбор в нужный момент и успешно, легко запускает контратаку пасом. Но всё-таки не потянул требования и сейчас обживается в Германии, где провёл более 20 матчей.

Антони Миламбо — 19 лет, полузащитник, «Фейеноорд»

Антони Миламбо Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Важный игрок одного из открытий этой Лиги чемпионов, за два года дорос от игрока молодёжки до трансферной цели «Манчестер Юнайтед». Искусный дриблёр, опасно открывается и заходит в штрафную, завершает удары любой ногой, инстинктивный нападающий, физически развитый. Разбирается в центре и много работает без мяча.

Конрад Хардер — 19 лет, форвард, «Спортинг»

Конрад Хардер Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Кто будет тащить «Спортинг» после ухода Виктора Дьёкереша? Конрад Хардер. Талантливый скандинав буквально пылит во время встреч: если не голами, то перепалками с защитниками — он довольно эмоциональный. Пока Дьёкереш травмирован, Конрад выходит и решает: например, спас в последнем матче Аморима, оформив дубль в самой концовке встречи.

Том Бишоф — 19 лет, атакующий полузащитник, «Хоффенхайм»

Том Бишоф Фото: Uwe Anspach/Getty Images

«Парень убеждён, что это правильный шаг для него», — так агент Бишофа рассказывал прессе о переходе в «Баварию», который состоится летом. Бишоф покорил в этом сезоне Бундеслиги, и гранд, воспользовавшись истекающим контрактом, оформил сделку.

Бен Доук — 19 лет, вингер, «Мидлсбро»/«Ливерпуль»

Бен Доук Фото: Molly Darlington/Getty Images

Одно из открытий сезона: «Ливерпуль» спихнул талантливого юношу в «Мидлсбро» на год, а тот сразу заиграл: один из лучших в Чемпионшипе по успешным обводкам и ключевым передачам. Да чего там в Чемпионшипе — и среди игроков до 21 года по всему миру тоже в топе.

Бена ругали фанаты «Ливерпуля» за предсказуемость и прямолинейность: слепо полагается на свои физические качества и идёт в простую обводку, пытается обежать соперника. В этом сезоне шотландец демонстрирует более осмысленную игру.

Пьетро Комуццо — 20 лет, центральный защитник, «Фиорентина»

Пьетро Комуццо Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

До старта Серии А — 2024/2025 на счету Комуццо было всего 46 минут во взрослом футболе, а уже к декабрю итальянец — футболист, проведший наибольшее количество матчей в этом сезоне среди игроков топ-5 лиг, не проиграв ни одного из них (15 — столько же ещё у Федерико Гатти). При Пьетро «Фиорентина» провела убойное начало сезона, а сейчас борется за еврокубки.

Алексей Батраков — 19 лет, полузащитник, «Локомотив»

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Наша звезда! Три гола — и Алексей побьёт достижение Александра Кержакова по голам за сезон среди игроков до 20 лет. Сейчас у Алексея их уже 11 — кто бы мог подумать об этом перед началом сезона? А он продолжает забивать и после возвращения РПЛ. «Я как играл в футбол, так и играю».

Хоакин Сейс — 19 лет, крайний защитник, «Брюгге»

Хоакин Сейс Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images

Влетел в этом сезоне в «Брюгге» так же ярко, как сам «Брюгге» влетел в Лигу чемпионов. Забил в дебютном матче лиги, сдерживал опасный фланг «Аталанты», номинировался на лучшего игрока Бельгии, стал лучшим дебютантом. Один из главных атакующих защитников до 21 года по версии CIES.