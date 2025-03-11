«Ливерпуль» отомстит за инсайд, а «Атлетико» подарит чудо? Интриги Лиги чемпионов

Лига чемпионов снова с нами. Во вторник и среду пройдут ответные встречи 1/8 финала, где достаточно интересных интриг. В каком состоянии будет «Барселона», что покажет «Байер», вылетит ли прошлогодний финалист и возникнут ли проблемы у «Реала»?

Оправится ли «Барселона» от шока?

Последний тур Ла Лиги команда не играла. Матч перенесли из-за смерти доктора «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии. Так что можно только догадываться о психологическом состоянии игроков, которые потеряли товарища. Ведь он действительно был близок с многими футболистами, которые сразу после публично выступили с соболезнованиями. Понятно, что вряд ли трагедия принципиально отразится на результате. Наоборот, может мотивировать сыграть не только за себя, но и за ушедшего товарища. С другой стороны, некоторое психологическое преимущество может появиться и у «Бенфики». Ведь эта неделя у них прошла без потрясений. Тем более когда речь идёт всего о преимуществе в один гол. В этой паре пока ничего не ясно.

«Ливерпуль» отомстит за инсайд?

За пару дней до матча авторитетный французский портал L'Équipe сообщил, что в «ПСЖ» якобы в шоке от низкого уровня игры «Ливерпуля» в первом матче команд. Тогда парижане контролировали ход встречи, но умудрились пропустить в концовке единственный мяч. Сами при этом так и не забили. Однако, судя по вбросам через медиа, они уверены в том, что в ответном матче заберут своё. И пройдут в следующий этап. Сможет ли «Ливерпуль» показать, кто на самом деле главный в этом противостоянии?

Шанс «Байера» — в травме Нойера?

«Бавария» пропускала в шести из семи матчей сезона, когда на поле не было Мануэля Нойера. Его не будет и в ответной встрече с «Байером», ведь голкипер потянул мышцу во время празднования в первой игре. Оптимисты уверены: в этом шанс «Байера». Хотя представить камбэк почти невозможно. Понятно, что команда Хаби Алонсо понесётся забивать без особого внимания на оборону. Ульрайх может им в этом помочь. Но проблема и в том, что «Байер» наверняка пропустит. Без этого их тоже трудно представить. Так что шансы на проход дальше после 0:3 и правда минимальны.

Ван Перси быстро попрощается с ЛЧ?

Робин отработал четыре года в штабе «Фейеноорда», скатался в «Херенвен», а перед матчем с «Интером» нидерландца пригласили в родной клуб уже в качестве главного тренера. Отказаться было сложно. Но покорителями Милана они так и не стали. Да, «Милан» прошли, но с прежним тренером, а вот провернуть это же с «Интером» едва ли удастся. Итальянцы создали комфортное преимущество в гостевой встрече и вряд ли упустят его в домашней. За все матчи Лиги чемпионов они пропустили всего раз. То есть восемь «сухих» встреч. Такое не исправил бы даже ван Перси на поле.

Главная сенсация

«Лилль» в 1/4 финала Лиги чемпионов уже не чья-то бурная фантазия, а реальность, которая может вскоре осуществиться. В Дортмунде французы смотрелись очень достойно и привезли во Францию ничью 1:1, а это тот результат, с которым точно можно работать. В Лиге 1 «Лилль» проиграл всего один раз в этом сезоне, попав под крайне мотивированный «ПСЖ». После этого — только победы и вероятное место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Так что «Боруссии» они точно могут испортить настроение. И ведь уже никто не удивится, увидев «Лилль», который проходит прошлогоднего финалиста турнира.

Никто не остановит Эмери?

Парадоксально, но тренер, который четырежды выиграл Лигу Европы, только раз за всю карьеру проходил дальше 1/8 финала Лиги чемпионов. И это случилось не с «Севильей», «Спартаком» или «ПСЖ», а со скромным «Вильярреалом». Многие наверняка не забыли все чудеса, которые они творили в сезоне-2021/2022, дойдя до полуфинала. Теперь у Эмери новая возможность во второй раз в карьере зайти в четвертьфинал. Для этого нужно удержать преимущество с колючим, но, кажется, уже со всем смирившимся «Брюгге». Предпосылок, что не получится, не так уж и много.

«Атлетико» и чудо

Удивительный факт: «Атлетико» ни разу не проигрывал «Реалу» на своём поле в Лиге чемпионов. Собственно, таких встреч было немного. Всего три: в 1959-м (тогда всё закончилось победой хозяев), в 2015-м (ничья) и в 2017-м (снова победа, которая ничего не дала). В том плане, что «Атлетико» всё равно вылетел. Сейчас все ждут, что команда Симеоне включится. Преимущество «Реала» в один мяч действительно совсем не критичное. Правда, смутило поражение «Атлетико» в чемпионате. Но все о нём забудут, если команда впервые сможет не пустить соседа дальше в двухматчевом противостоянии.

Здесь могла быть интрига, но её нет

Хотелось бы найти зацепки, но «Арсенал» закатил семь мячей в ворота ПСВ в первой игре. Из-за уважения к клубу из Нидерландов оставим это место пустым.