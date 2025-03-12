Главный матч 1/8 финала Лиги чемпионов! Кто пройдёт дальше — «Реал» или «Атлетико»? LIVE

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Всем привет! При новом формате Лиги чемпионов турнир особенно радует нас статусными матчами. Мы уже посмотрели противостояние мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» в стыковых встречах, увидели по два матча «ПСЖ» с «Ливерпулем» и «Баварии» с «Байером» в 1/8 финала, а сегодня насладимся (уверены, так и будет) ответной игрой между «Реалом» и «Атлетико».

Интрига здесь жива максимально! Да, команда Анчелотти обыграла «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу», но счёт – всего 2:1. И при своих болельщиках парни Симеоне, да ещё и с принципиальным соперником, точно должны биться до конца. А мы ждём голов — не менее красивых, чем в первой игре. Вы же помните «пушку» от Альвареса и филигранную технику Диаса? В ожидании вечера этими голами можно насладиться вот тут.

Начало матча – в 23:00 мск. Но к нашей трансляции подключайтесь пораньше, чтобы ничего не пропустить!