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Атлетико — Реал Мадрид, прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/2025, где смотреть, 12 марта 2025

Главный матч 1/8 финала Лиги чемпионов! Кто пройдёт дальше — «Реал» или «Атлетико»? LIVE
Георгий Илющенко
«Атлетико» — «Реал» Мадрид
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Следите за прекрасным противостоянием вместе с нами!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! При новом формате Лиги чемпионов турнир особенно радует нас статусными матчами. Мы уже посмотрели противостояние мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» в стыковых встречах, увидели по два матча «ПСЖ» с «Ливерпулем» и «Баварии» с «Байером» в 1/8 финала, а сегодня насладимся (уверены, так и будет) ответной игрой между «Реалом» и «Атлетико».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига здесь жива максимально! Да, команда Анчелотти обыграла «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу», но счёт – всего 2:1. И при своих болельщиках парни Симеоне, да ещё и с принципиальным соперником, точно должны биться до конца. А мы ждём голов — не менее красивых, чем в первой игре. Вы же помните «пушку» от Альвареса и филигранную технику Диаса? В ожидании вечера этими голами можно насладиться вот тут.

Начало матча – в 23:00 мск. Но к нашей трансляции подключайтесь пораньше, чтобы ничего не пропустить!

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