В борьбе за выход в РПЛ всё перемешалось. «Урал» уже выпал из зоны стыков!

Мелбет Первая лига набирает обороты. 23-й тур начался с продолжения ужасающей безголевой серии, но постепенно команды отошли от правила Вадима Евсеева и стали показывать результативный футбол. Сегодня в программе: суперспасения, протесты, скандалы, охапка пенальти, в том числе незабитых, и ряд других событий. Это был очередной классный тур в нашей любимой лиге.

«Черноморец» — «Арсенал»

«Арсенал» прервал серию из трёх поражений. Туляки не побеждают с 16 сентября 2024 года (13 матчей). «Черноморец» же потерял очки впервые за пять встреч. В последний раз клуб из Новороссийска проигрывал в Первой лиге 3 ноября 2024 года.

Четыре удара в створ на двоих. Матч в Новороссийске задал безголевую тенденцию стартовых встреч 23-го тура Первой лиги. Были моменты, по большей степени с ошибок соперника, приближающих изменение счёта, но всё закончилось такой ненужной для обеих сторон ничьей.

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук на послематчевой пресс-конференции рассказал, что команде тяжело тягаться с более устойчивыми в финансовом плане фаворитами Первой лиги. Фактически подтвердив, что сейчас перед командой более реалистична история с формированием состава на следующий сезон, нежели с борьбой за выход в РПЛ в нынешнем. А ещё на пресс-конференции поздравил главного арбитра матча Веру Опейкину с 8 Марта, а после заявил коллегам из Metaratings, что клуб подаст протест на её судейство из-за неназначенного пенальти в ворота соперника.

А вот тренер «Черноморца» Олег Василенко рассказал, что двое футболистов команды, вышедших в матче, ещё утром чувствовали себя плохо из-за бушующего вируса, но всё равно играли с неоптимальной температурой. Помимо тех, кто пропустил встречу из-за травмы, были и те, кто не вышел на поле из-за вируса. В итоге клуб из Новороссийска заявил на игру всего четырёх запасных полевых футболистов.

«Черноморец» закончил тур в зоне стыковых матчей. «Арсенал» (девятая строчка) — в девяти очках от топ-4.

«Енисей» — «Родина»

«Енисей» не проигрывает четыре матча (две победы, две ничьих). «Родина» не побеждает пять встреч (ничья, четыре поражения). В последний раз московский клуб набрал три очка 10 ноября, до этого — 21 сентября. Если команда не победит в следующем туре «Аланию», то повторит свою самую продолжительную серию без побед в Первой лиге в этом сезоне (шесть матчей с сентября по ноябрь).

Игра в красноярском манеже началась в восемь утра мск и получилась активнее на удары (7+2), чем в Новороссийске, но результат всё тот же. И там, и здесь у команд были хорошие моменты, но безголевое проклятье равнодушно к цифрам xG и ожиданиям. Четыре матча подряд, включая две игры 22-го тура, в Первой лиге не видели голов.

«Енисей» упустил возможность подняться на шестую строчку, вместо этого команда расположилась на восьмой. «Родина» — в пяти очках от зоны вылета.

«Алания» — «Тюмень»

«Алания» не побеждает с 20 октября (восемь матчей, две ничьих, шесть поражений). У команды из Владикавказа всего четыре победы за 23 тура. «Тюмень» набрала семь очков за последние четыре тура — больше, чем за 16 предыдущих. Но по-прежнему идёт на последнем месте. На строчку выше — всё та же «Алания» с преимуществом в три очка.

Пресловутый штамп про шесть очков идеально подходит под игру в Грозном: победа могла бы принести хозяевам промежуточный выход из зоны вылета, гостям — равенство по очкам с сегодняшним соперником. Но вся статистика бессильна перед безголевым проклятьем: в Первой лиге не забивают пятую встречу подряд. Впрочем, однажды мяч линию пересёк: защитник «Тюмени» срезал его в свои ворота, но судьи отменили гол, так как мяч покинул пределы поля до прострела Алана Хугаева. По телевизионной трансляции выдать уверенный вердикт едва ли получится.

Послематчевая пресс-конференция Спартака Гогниева длилась меньше минуты. На ней тренер «Алании» тему спорного момента не поднимал. А главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков из-за болезни не полетел с командой на игру — его замещал старший тренер Сергей Попков.

«Алания» и «Тюмень» — худшие команды Первой лиги на данный момент. Владикавказцы — предпоследние (19 очков), тюменцы — последние (16 очков). От спасительного места команды отстают на три и шесть очков соответственно.

«КАМАЗ» — «Чайка»

«КАМАЗ» одержал вторую победу подряд. Столько же, сколько за девять предыдущих туров. «Чайка» не может победить в Первой лиге с 3 ноября 2024 года (четыре ничьих, два поражения).

Та самая спасительная, результативная игра в Набережных Челнах. Страх болельщиков об очередном безголевом матче был развеян на 30-й минуте. Хотя, если быть честнее, — на шестой, когда за фол последней надежды прямую красную карточку получил защитник «Чайки» Никита Кармаев.

Вы уже понимаете, что было дальше. К численному преимуществу «КАМАЗа» добавилась и неуклюжая игра защитников соперника. Можно сказать, что «Чайке» повезло пропустить всего три. Но отдадим должное команде из Песчанокопского. По крутости голевая передача Владислава Лазарева для нас превзошла пас Кагермазова на Касинтуру во встрече махачкалинского «Динамо» и «Локомотива» в РПЛ — её нужно видеть самим.

И отдельно отметим перформанс Давида Караева. Форвард проделал огромную работу в эпизоде с первым голом, протиснувшись между защитниками, а затем сотворил то же самое уже для собственного шанса, но плохо ударил.

Главный тренер «Чайки» Игорь Калешин назвал игру удалившегося Кармаева «бестолковой», а его коллега Ильдар Ахметзянов уверен, что матч для его команды мог закончиться с бо́льшим счётом.

«Чайка» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице — в 11 очках от топ-4 и девяти от зоны вылета. «КАМАЗ» на две строчки ниже с отставанием в 12 очков от топ-4 и преимуществом в восемь от зоны вылета.

«Сокол» — «Нефтехимик»

«Сокол» не побеждает со 2 ноября 2024 года (ничья, пять поражений). «Нефтехимик» победил дважды в трёх матчах — столько же, сколько за предыдущие 16 туров.

Татарстан — спонсор голевых встреч в 23-м туре Первой лиги. Хронологически «КАМАЗ» и «Нефтехимик» играли друг за другом и после пяти нулевых ничьих забили шесть на двоих.

Матч в Саратове был похож на послематчевую серию пенальти. Три (почти!) из четырёх мячей были забиты после ударов с 11 метров. Александр Кахидзе не реализовал вторую попытку, но первым на добивании был Нури Абдоков. Нури — лучший игрок встречи, поучаствовавший во всех голах своей команды: после его удара и попадания в руку назначили первый пенальти, а затем Абдоков дважды забил сам. «Нефтехимик» забрал «бриллиант» из рук поменявшей курс «Алании».

«Сокол» по итогам тура отдалился от спасительной зоны на два очка, выше — «Шинник» и «Уфа», набравшие четыре и пять очков за последние пять матчей. «Нефтехимик» закрепился в середине таблицы, уступая идущей на 10-й строчке «Чайке» лишь по дополнительным показателям.

«Сочи» — «Урал»

«Сочи» не проигрывает с октября 2024 года (пять побед, две ничьих). «Урал» проиграл впервые с октября 2024 года (три победы, три ничьих).

Потрясающая по динамике встреча с незаслуженным количеством голов. Команды на двоих нанесли по воротам 26 ударов, но единственный гол был забит с пенальти. Открытая игра оголила зону в обороне «Урала», Артур Шушеначев в некой свободе бежал к воротам Александра Селихова, который пытался закрыть площадь ворот, но по инерции врезался в соперника.

Отдельный абзац посвящаем вратарю хозяев Александру Дёгтеву — главному герою матча. После пропущенного «Урал» атаковал чаще, однако сочинский кипер мегаспасением на 72-й минуте оставил команду с тремя очками. В матче было ещё несколько ярких эпизодов, отлично вступал в игру и Селихов, но тот эпизод — украшение вратарской игры.

«Сочи» располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Урал» вылетел из топ-4.

«Шинник» — «СКА-Хабаровск»

«Шинник» проиграл впервые за четыре матча (четыре ничьих). «СКА-Хабаровск» не проигрывает шесть встреч (четыре победы, две ничьих).

Матч, который мог закончиться с любым результатом. Команда Александра Побегалова смотрелась не хуже, и у неё было даже больше опасных моментов, но Глеб Гурбан нанёс идеальный удар из-за пределов штрафной, решивший исход противостояния. С реализацией и везением у обеих команд были проблемы.

«Шинник» находится в двух очках от зоны вылета. «СКА-Хабаровск» располагается на шестой строчке — в пяти очках от топ-4.

«Торпедо» — «Уфа»

«Торпедо» не побеждает после зимней паузы (ничья, поражение) — худшая серия команды с сентября-октября (тогда были три ничьих). «Уфа» не проигрывает после возобновления чемпионата (две ничьих).

12 ударов по воротам гостей, три – в створ: штанга, нереализованный пенальти, 68% владения мячом. «Торпедо» пыталось реабилитироваться после первого поражения в сезоне, случившегося в предыдущем туре, но всё на солнечной арене в Химках было против хозяев. Включая вратаря Олега Баклова, отразившего пенальти за несколько минут до окончания основного времени. «Уфа» после зимней паузы продолжает выгрызать очки. Весомый вклад в попытку сохранить место в Первой лиге.

«Уфа» находится в спасительной зоне — в двух очках от зоны вылета. «Торпедо» теперь отстаёт от идущей первой «Балтики» на три очка.

«Балтика» — «Ротор»

Как тур начался, так и закончился. Жаль, что эти слова адресованы туру, который начался с трёх ничьих, продолживших серию из двух 0:0 в предыдущем туре. Всего два удара на двоих за 90 минут — не то, что мы хотели увидеть в матче тура. А под конец встречи красную карточку получил Андрей Талалаев, не совладавший с эмоциями. «Балтика» с учётом ничьей «Торпедо» осталась при своих (+3 очка), «Ротор» чуть сбавил позиции и сейчас в восьми очках от топ-4.

К слову, волгоградцы остаются в Калининграде до следующего домашнего матча. Да, он состоится именно на «Ростех Арене». Вероятно, он пройдёт в Калининграде из-за неудовлетворительного состояния поля на «Волгоград Арене», а команда решила лишний раз не летать и отыграть встречу с «Соколом» здесь.

Обе команды после возобновления чемпионата провели два матча. Они закончились с одинаковым счётом — 0:0.

«Балтика» не проигрывает с 16 сентября 2024 года (девять побед, четыре ничьих). «Ротор» — со 2 ноября 2024 года (две победы, четыре ничьих).