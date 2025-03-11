Топ-события среды: «Атлетико» — «Реал», «Ростов» — «Зенит», «Акрон» — «Спартак» и теннис

Яркое 12 марта: дерби ЦСКА — «Динамо», «Лилль» — «Боруссия» — в ЛЧ, Овечкин, Панарин, Малкин — в НХЛ, матч «Ак Барса» в КХЛ и баскетбол!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 марта 2025, среда. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ответит ли «Питтсбург» за крупное поражение?

Несколько дней назад команды уже встречались в Неваде, и тогда «рыцари» не оставили соперникам никаких шансов, обыграв «пингвинов» со счётом 4:0. В той крупной победе, к слову, поучаствовал Иван Барбашёв, ставший автором одного из четырёх голов. Смогут ли Сидни Кросби и Ко взять реванш на своей арене?

🏀 2:30: «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 12 марта 2025, среда. 02:30 МСК Индиана Пэйсерс Индианаполис Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: борьба за четвёртое место Востока накаляется

«Милуоки Бакс» опережает «Индиану Пэйсерс» всего на одно очко в турнирной таблице Восточной конференции. На пятки наступает «Детройт», поэтому борьба за места с четвёртого по шестое накаляется до предела. Яннис Адетокунбо и компания не могут победить на протяжении двух матчей кряду, а «иноходцы» — трёх. Кто лучше себя проявит в важный момент?

🏒 3:00: «Виннипег Джетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: прервут ли «Рейнджерс» серию поражений?

«Синерубашечники» сохраняют неплохие шансы побороться за уайлд-кард от Восточной конференции, но в последнее время их результаты хромают – подопечные Питера Лавиолетта проиграли три встречи подряд, хоть в двух из них и смогли набрать очки. Теперь им предстоит выезд к лидерам Запада – получится ли у «рейнджеров» прервать неудачную серию в битве с одной из лучших команд НХЛ?

🎾 4:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Мирра Андреева (Россия, 9), Индиан-Уэллс, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Мирра с чемпионкой Уимблдона?

Лучшая российская теннисистка Мирра Андреева успешно продвигается по сетке турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе и теперь, чтобы пробиться в 1/4 финала, обязана справиться с чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной. Девушки обменялись победами — в Пекине-2023 сильнее была Рыбакина, а в Дубае-2025 — Мирра. При этом на показательном соревновании Мировая теннисная лига — 2024 Андреева взяла сет у соперницы. Победительница нового матча сразится с лучшей теннисисткой из пары Элина Свитолина — Джессика Пегула.

🎾 4:00*: Томми Пол (США, 10) — Даниил Медведев (Россия, 5), Индиан-Уэллс, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Медведев сыграет с одним из лидеров американского тенниса?

Двукратный финалист последних лет на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев успешно продвигается по сетке турнира-2025. Теперь, чтобы пробиться в 1/4 финала, россиянину необходимо справиться с одним из лучших американских теннисистов — Томми Полом. Соперники ранее играли четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу Медведева. При этом их последний матч в рамках Рима-2024 остался как раз за Полом. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Маркос Гирон — Артюр Фис.

🏒 5:00: «Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 марта 2025, среда. 05:00 МСК Анахайм Дакс Анахайм Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Овечкин?

Мы уже не спрашиваем, побьёт ли Александр снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Мы спрашиваем, когда он это сделает. До повторения остаётся всего восемь точных бросков, при этом в восьми последних играх капитан «Вашингтона» поразил ворота соперников семь раз. Сможет ли он сделать это и во встрече с «Анахаймом» и ещё ближе подобраться к неминуемому историческому событию?

⚽️ 16:00: «Акрон» — «Спартак» Москва, Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)

Интрига: Дзюба выбьет бывший клуб?

«Спартак» продолжает борьбу на два фронта. Несмотря на проигрыш «Рубину», в РПЛ команда Станковича всё ещё высока и может вернуться на первое место. В Кубке же предстоит выяснять отношения с «Акроном». И тут есть плохие новости. Во-первых, играть в гостях. Во-вторых, на поле наверняка выйдет Дзюба, который на днях побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим российским бомбардиром в истории. Артём любит портить настроение бывшим командам — так будет и в этот раз?

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 марта 2025, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли ЦСКА серию матчей с очками?

Неделю назад армейцы оступились в домашнем дерби со СКА, но при этом серию не прервали, ведь тогда исход встречи решился в овертайме. А в следующих двух матчах подопечные Ильи Воробьёва и вовсе победили, благодаря чему они не оставались без очков уже семь игр подряд. Продлится ли эта удачная полоса для красно-синих и в Магнитогорске?

⚽️ 18:15: «Ростов» — «Зенит», Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)

Интрига: «Ростов» зацепится за возможность пройти фаворита?

Карпин покинул клуб перед самым возобновлением сезона, но «Ростов» вообще не приуныл. Наоборот — играет крайне ярко и добивается приличных результатов (ничья и победа в РПЛ). «Зенит» же явно не против в год 100-летия повторить прошлогодний «золотой» дубль. В отличие от «Спартака», этим командам придётся рубиться в двухматчевом противостоянии. Так что в Ростове-на-Дону ничего не решится.

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 марта 2025, среда. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Трактор» победит в пятом матче подряд?

Челябинцы стремительно приближаются к тому, чтобы забронировать себе первую строчку в Восточной конференции – подопечные Бенуа Гру победили в четырёх последних матчах и оторвались от ближайших преследователей из «Салавата Юлаева» (те, правда, пока что имеют игру в запасе) на пять очков. Станет ли встреча с «Ак Барсом» ещё одним шагом «медведей» к статусу лучшей команды Востока по итогам регулярки?

⚽️ 20:30: ЦСКА — «Динамо» Москва, Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)

Интрига: как пройдёт дуэль Николича и Лички?

Матч, результат которого предсказать крайне сложно. ЦСКА по игре барахлит даже после перехода на знаменитый ромб Николича. У «Динамо» сезон тоже противоречивый. С одной стороны, шансы на трофеи всё ещё есть, с другой — потеряли Тюкавина из-за травмы и пока недотягивают до ожиданий после участия в прошлогодней чемпионской гонке. Нас ждёт тактическое противостояние?

⚽️ 20:45: «Лилль» — «Боруссия» Дортмунд, Лига чемпионов, 1/8 финала (ответный матч)

Интрига: ЛЧ лишится прошлогоднего финалиста уже в 1/8 финала?

Да, если забыли, меньше года назад «Боруссия» сенсационно проползла в финал Лиги чемпионов. В этом сезоне у команды полно проблем, и в 1/8 финала её вполне могло не быть. Но помог жребий — в стыках попался ещё более проблемный «Спортинг». Теперь же надо как-то справляться с колючим «Лиллем», который в этой ЛЧ уже наказал «Реал» и «Атлетико». Тем более «Боруссия» не смогла победить дома, а во Франции будет ещё сложнее. Поможет разве что опыт.

⚽️ 23:00: «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, 1/8 финала (ответный матч)

Интрига: Симеоне наконец справится с «Реалом»?

Диего до неприличия часто играет с мадридскими соседями и зачастую встречался с ними как раз в Лиге чемпионов. Пока опыт болезненный: в двухматчевых противостояниях был неизменный вылет, а в двух финалах случились обидный и драматичные поражения. Впрочем, на «Сантьяго Бернабеу» удалось уступить лишь в один мяч, так что на домашнем поле шансы остаются приличные. Или нас ждёт очередной поход «Реала» за трофеем?

⚽️ 23:00: «Арсенал» — ПСВ Эйндховен, Лига чемпионов, 1/8 финала (ответный матч)

Интрига: будет ли двузначный общий счёт в этом противостоянии?

В этом противостоянии всё ясно. Кроме итогового счёта. «Арсенал» может пойти на рекорд и накидать ПСВ ещё семь, как в первом матче (лондонцы выиграли 7:1). А может засушить встречу – Артете выгодного дать отдохнуть лидерам перед игрой АПЛ с «Челси». Понятно, что болельщики «Арсенала» выберут этот матч из-за любви к своей команде, а вот для нейтральных зрителей это отличная возможность посмотреть на игру команд без давления. Хотя поболеть за ПСВ тоже можно: кажется, даже минимально обыграть в гостях лондонцев после унижения в Эйндховене – дело чести.