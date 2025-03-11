Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Динамо Махачкала — Локомотив — 1:2, обзор четвертьфинала Пути регионов Кубка России, видео голов, Батраков, 11 марта 2025 года

«Локо» сделал Батракова капитаном и прервал печальную серию. А в конце еле избежал драки!
Кирилл Закатченко
«Динамо» Махачкала — «Локомотив» — 1:2
Аудио-версия:
Комментарии
Махачкалинское «Динамо» покидает Кубок России.

«Локомотив» во второй раз за две недели приехал в Каспийск. На этот раз команда Михаила Галактионова рубилась за место в следующем раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Ненахов – 13'     1:1 Аззи – 23'     1:2 Пиняев – 54'    
Удаления: Кагермазов – 46' / нет

Пару недель назад железнодорожники жаловались на морозную погоду в Дагестане, но на этот раз погодные условия были более комфортными (+5°C). Махачкалинский клуб сделал семь перестановок в стартовом составе в сравнении с тем, что было в матче РПЛ с московским «Динамо» (0:4). Места в основе сохранили только Валентин Пальцев, Сослан Кагермазов, Идар Шумахов и Ян Джапо.

Антон Митрюшкин, Жерзино Ньямси, Данила Годяев и Эдгар Севикян вышли в стартовом составе «Локомотива» из числе тех игроков, кто не принимал участия во встрече с «Ахматом» (1:1). Поскольку Дмитрий Баринов оказался в списке травмированных игроков, капитанская повязка досталась Алексею Батракову. Поздравляем 19-летнего парня с дебютом в таком амплуа!

«Локомотив» прошёл в следующий раунд Кубка России

«Локомотив» прошёл в следующий раунд Кубка России

Фото: fclm.ru

Именно Батраков едва не забил на первых минутах. Алексей завершил очень симпатичную комбинацию с участием Сергея Пиняева и Дмитрия Воробьёва ударом над перекладиной. Возьми чуть ниже, у хозяев могли быть проблемы. Но Батраков сильно не расстроился и спустя 10 минут отметился результативной передачей. Навес от углового флажка нашёл голову Максима Ненахова — есть первый гол защитника в этом сезоне!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Динамо» быстро отыгралось. Классный пас Абакара Гаджиева, отличный рывок Мохамеда Аззи. Африканский новичок «Динамо» перебросил прыгнувшего в ноги Митрюшкина, а Ньямси выгреб мяч уже из-за линии ворот. Аззи дебютировал за дагестанский клуб в прошлом матче (вышел на второй тайм), а во второй игре отметился голом. Сильно!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Начало второго тайма — кошмар для болельщиков махачкалинского клуба. Воробьёв почти удрал одни на один с вратарём, но оказался на газоне. Почему? Кагермазов толкнул нападающего «Локо» в спину, а арбитр Василий Казарцев удалил защитника за лишение явной возможности забить гол. Судьи на VAR проверили эпизод на предмет офсайда, но Воробьёв был в правильной позиции.

«Локо» не потребовалось много времени, чтобы снова выйти вперёд. И здесь не обошлось без грубой ошибки вратаря. Пиняев качнул Пальцева, убежал от соперника, а прострел Сергей превратился в гол после рикошета от вратаря дагестанского клуба. В прошлом матче ошибся Давид Волк, а теперь — Магомедов.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Динамо» пыталось что-то исправить, несмотря на численное меньшинство. Митрюшкин справился с непростым ударом вышедшего на замену Ражаба Магомедова, а Шумахов запустил мяч выше ворот. Вторая половина второго тайма прошла в дымке — на арену в Каспийске опустился туман. В добавленное время Агаларов повздорил с Ненаховым. Футболист гостей оказался на газоне, а нападающий хозяев получил жёлтую карточку.

Но и это ещё не всё. Чуть позже Владислав Сарвели чуть не снял футболку с Пальцева, после чего подключились Агаларов и Сулейманов. Тимур набросился на Пальцева, и Казарцев снова показал жёлтую. Повезло, что дело не дошло до драки — остальные футболисты вовремя всех разняли, но на поле было очень жарко.

Тем не менее «Локомотив» прервал неприятную серию — впервые победил в официальном матче с 9 ноября 2024 года. А «Динамо» покидает турнир.

А вы знали, что Батраков — ровесник «Чемпионата›?
20 ровесников «Чемпионата» в футболе. Здесь звезда России, будущее «МЮ» и брат Беллингема
20 ровесников «Чемпионата» в футболе. Здесь звезда России, будущее «МЮ» и брат Беллингема
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android