«Локо» сделал Батракова капитаном и прервал печальную серию. А в конце еле избежал драки!

«Локомотив» во второй раз за две недели приехал в Каспийск. На этот раз команда Михаила Галактионова рубилась за место в следующем раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

Пару недель назад железнодорожники жаловались на морозную погоду в Дагестане, но на этот раз погодные условия были более комфортными (+5°C). Махачкалинский клуб сделал семь перестановок в стартовом составе в сравнении с тем, что было в матче РПЛ с московским «Динамо» (0:4). Места в основе сохранили только Валентин Пальцев, Сослан Кагермазов, Идар Шумахов и Ян Джапо.

Антон Митрюшкин, Жерзино Ньямси, Данила Годяев и Эдгар Севикян вышли в стартовом составе «Локомотива» из числе тех игроков, кто не принимал участия во встрече с «Ахматом» (1:1). Поскольку Дмитрий Баринов оказался в списке травмированных игроков, капитанская повязка досталась Алексею Батракову. Поздравляем 19-летнего парня с дебютом в таком амплуа!

«Локомотив» прошёл в следующий раунд Кубка России Фото: fclm.ru

Именно Батраков едва не забил на первых минутах. Алексей завершил очень симпатичную комбинацию с участием Сергея Пиняева и Дмитрия Воробьёва ударом над перекладиной. Возьми чуть ниже, у хозяев могли быть проблемы. Но Батраков сильно не расстроился и спустя 10 минут отметился результативной передачей. Навес от углового флажка нашёл голову Максима Ненахова — есть первый гол защитника в этом сезоне!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Динамо» быстро отыгралось. Классный пас Абакара Гаджиева, отличный рывок Мохамеда Аззи. Африканский новичок «Динамо» перебросил прыгнувшего в ноги Митрюшкина, а Ньямси выгреб мяч уже из-за линии ворот. Аззи дебютировал за дагестанский клуб в прошлом матче (вышел на второй тайм), а во второй игре отметился голом. Сильно!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Начало второго тайма — кошмар для болельщиков махачкалинского клуба. Воробьёв почти удрал одни на один с вратарём, но оказался на газоне. Почему? Кагермазов толкнул нападающего «Локо» в спину, а арбитр Василий Казарцев удалил защитника за лишение явной возможности забить гол. Судьи на VAR проверили эпизод на предмет офсайда, но Воробьёв был в правильной позиции.

«Локо» не потребовалось много времени, чтобы снова выйти вперёд. И здесь не обошлось без грубой ошибки вратаря. Пиняев качнул Пальцева, убежал от соперника, а прострел Сергей превратился в гол после рикошета от вратаря дагестанского клуба. В прошлом матче ошибся Давид Волк, а теперь — Магомедов.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Динамо» пыталось что-то исправить, несмотря на численное меньшинство. Митрюшкин справился с непростым ударом вышедшего на замену Ражаба Магомедова, а Шумахов запустил мяч выше ворот. Вторая половина второго тайма прошла в дымке — на арену в Каспийске опустился туман. В добавленное время Агаларов повздорил с Ненаховым. Футболист гостей оказался на газоне, а нападающий хозяев получил жёлтую карточку.

Но и это ещё не всё. Чуть позже Владислав Сарвели чуть не снял футболку с Пальцева, после чего подключились Агаларов и Сулейманов. Тимур набросился на Пальцева, и Казарцев снова показал жёлтую. Повезло, что дело не дошло до драки — остальные футболисты вовремя всех разняли, но на поле было очень жарко.

Тем не менее «Локомотив» прервал неприятную серию — впервые победил в официальном матче с 9 ноября 2024 года. А «Динамо» покидает турнир.