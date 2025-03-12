Что стало с составом «Акрона», который сенсационно выбил «Спартак» из Кубка России

«Акрон» и «Спартак» всего лишь во второй раз в истории встретятся в Кубке России. Первый матч в апреле 2023-го завершился громкой сенсацией. Выступавшая тогда в Первой лиге команда из Тольятти выбила защищавший трофей топ-клуб РПЛ. Игроки «Акрона» в тот день сделали себе хорошую рекламу. Как складываются их карьеры спустя два года?

Сергей Волков

Сергей Волков Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

Многие болельщики узнали про вратаря Волкова именно благодаря его игре со «Спартаком». Сергей провёл отличный матч, а самым ярким моментом стал отбитый голкипером пенальти в исполнении Кейта Бальде. Уроженец Тольятти до сих пор в «Акроне», за который выступает уже семь лет — фактически с момента основания клуба. Волков вышел с командой в РПЛ, а в нынешнем сезоне делит ворота с Александром Васютиным. В 17 матчах пропустил 37 мячей и выдал пять «сухарей».

Константин Савичев

Константин Савичев Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

Для правого защитника та кубковая встреча с красно-белыми была особенной, ведь Савичев прошёл в своё время через «Спартак». Константин так бился, что стал единственным игроком в составе хозяев, получившим жёлтую карточку. И он тоже по-прежнему в «Акроне». За клуб из Тольятти Савичев выступает с лета 2021-го, поднялся с ним в РПЛ и дослужился до капитана. В этом сезоне в 19 матчах во всех турнирах забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Данила Сагуткин

Данила Сагуткин Фото: fcnh.ru

Уроженец Симферополя, призывавшийся в середине 2010-х в молодёжную сборную Украины, переехал в Россию в 2021-м. Тогда он стал как раз игроком «Акрона». Сагуткин отыграл полный матч со «Спартаком» в свой 27-й день рождения и помог сотворить сенсацию, но дальше карьера у центрального защитника пошла вниз. Летом 2023-го Данила перешёл в «Нефтехимик», где играл нерегулярно, а в марте этого года стал новичком томского КДВ из четвёртого по уровню российского дивизиона.

Джамалдин Ходжаниязов

Джамалдин Ходжаниязов Фото: pfcsurkhon.uz

Ходжаниязова мы всегда вспоминаем по его дебюту за «Зенит» Лучано Спаллетти в 17 лет. Итальянский тренер верил в перспективы универсального защитника, однако что-то помешало Джамалдину раскрыться по-настоящему. Два года назад он был в «Акроне», за который выступал с августа 2022-го по июль 2024-го. Прошлым летом после выхода команды из Тольятти в РПЛ Ходжаниязов её покинул. Играл он уже мало. Защитник перешёл на правах свободного агента в «Сурхан» из Узбекистана. В этом сезоне у него 15 матчей без результативных действий.

Данил Полубояринов

Данил Полубояринов Фото: Пресс-служба ФК «Сокол»

Полубояринов, как и Ходжаниязов, — универсальный игрок, родившийся в Туркменистане. Его использовали в центре поля и на левом фланге обороны. Со «Спартаком» он честно отпахал свои 90 минут до замены в компенсированное время. Тем не менее в «Акроне» задержался только на один сезон-2022/2023, так как был арендован у «Торпедо». Следующим летом вернулся в московский клуб. Затем перешёл в «Волгарь», а с лета 2024-го играет в Первой лиге за «Сокол». В нынешнем сезоне у Данила 0+6 в 23 матчах.

Иван Чудин

Иван Чудин (№27) Фото: fc-ural.ru

Центральный полузащитник Чудин был одним из самых опытных в составе «Акрона» в свои 33. Он появился в клубе из Тольятти ещё летом 2020-го и отыграл за команду четыре года. В прошлом сезоне Иван помог «Акрону» подняться в РПЛ, но сам остался в Первой лиге — вернулся в родной «Урал». В Екатеринбурге Чудин, можно сказать, игрок ротации. В нынешнем чемпионате поучаствовал в 10 матчах: трижды выходил в основе и семь раз — на замену.

Сергей Макаров

Сергей Макаров (справа) Фото: rotor-vlg.com

Макаров вошёл в историю российского футбола ещё до появления в «Акроне»: стал победителем юношеского Евро-2013, реализовав решающий пенальти в финале с Италией. Но во взрослом футболе до сборной России центрхав не дотянул и даже в РПЛ провёл всего полтора сезона. В клубе из Тольятти Сергей находился с лета 2022-го по лето 2024-го. Во встрече со «Спартаком» стал автором голевого паса. После того как команда поднялась в элиту, Макаров ушёл и подписал контракт с «Аланией». Однако зимой владикавказцы резко сократили бюджет, поэтому с января он уже в «Роторе». В нынешнем сезоне у Сергея 21 матч без результативных действий.

Антон Килин

Антон Килин Фото: fcurartu.am

Килин — капитан того «Акрона» и автор голевой передачи на второй гол в матче со «Спартаком». 32-летний на тот момент хавбек-универсал сделал скидку, после которой Салтыков опередил Даниила Денисова и забил. Антон провёл в клубе из Тольятти три с половиной года. Пришёл в феврале 2021-го — ушёл летом 2024-го. Он тоже поднимал «Акрон» в РПЛ. Когда же команду стали резко обновлять под элиту, Килин нашёл вариант в Армении. В нынешнем сезоне играет за «Урарту», где оформил 2+3 в 16 матчах.

Максим Палиенко

Максим Палиенко Фото: fcurartu.am

Палиенко был заменён в игре со «Спартаком» уже через полчаса из-за травмы. Вообще, Максим родом из Самары, так что, выступая за «Акрон», чувствовал себя как дома во всех смыслах этого слова. Атакующий полузащитник, в чьей карьере были «Крылья Советов» и «Зенит», задержался в тольяттинском клубе на три с половиной года. Не покинул его даже после выхода «Акрона» в элиту. В нынешнем сезоне Палиенко 11 раз вышел в основе в РПЛ и Кубке России и ещё трижды на замену — забил два гола. Тем не менее в зимнее окно отправился вслед за Килиным в «Урарту». Там у него пока 0+1 в трёх матчах.

Никита Салтыков

Никита Салтыков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Встреча со «Спартаком» была звёздным часом для юного, 19-летнего Салтыкова. О талантливом атакующем полузащитнике узнала вся России — парень поразил тем, с какой смелостью шёл в дриблинг против, казалось бы, более классных защитников. Именно Никита забил победный, второй гол «Акрона». Салтыков находился в аренде из «Крыльев Советов», поэтому отыграл за команду из Тольятти всего полгода. Потом вернулся в Самару, ярко дебютировал в РПЛ и был продан «Локомотиву». Но в «Локо» присел на скамейку: в этом сезоне у Никиты всего девять матчей (в основе — четыре в кубковом турнире) и один голевой пас.

Андрес Понсе

Андрес Понсе Фото: atleticobucaramanga.com

Понсе — единственный легионер того «Акрона» и автор первого гола в ворота «Спартака». Венесуэлец забил Александру Максименко головой. До появления в клубе из Тольятти Андрес уже поиграл в элите за «Анжи», «Ахмат» и «Ротор», так что топ-командой его было не напугать. В «Акроне» нападающий провёл полтора сезона (с января 2023-го по июль 2024-го) и покинул его, внеся посильный вклад в выход тольяттинцев в РПЛ. Потом вернулся в Южную Америку — подписал контракт с колумбийской «Букарамангой». В нынешнем сезоне у Понсе 4+1 в 31 матче.

Евгений Песегов

Евгений Песегов (справа) Фото: fc-leningradec.ru

Песегов начинал матч со «Спартаком» на скамейке, но вступил в игру уже на 30-й минуте из-за повреждения у Палиенко. 34-летний опорный полузащитник не подкачал — активно включился в работу, а вскоре после его выхода команда забила дважды. Евгений отдал «Акрону» три года карьеры. Выступал за тольяттинцев с лета 2021-го по лето 2024-го. Подняв вместе с партнёрами клуб в РПЛ, Песегов отправился на новое место. В нынешнем сезоне играет во Второй лиге за «Ленинградец», в 19 матчах забил четыре мяча и сделал пять голевых передач.

Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев (справа) Фото: fc-baltika.ru

Молодой нападающий сыграл со «Спартаком» полчаса, поменяв во втором тайме подуставшего Понсе. Картины не испортил, пусть и не отличился. В «Акроне» он оказался незадолго до того кубкового матча, перейдя в январе 2023-го из «Алании». Отыграл за команду из Тольятти полтора года. Более того, не покинул «Акрон» сразу после выхода клуба в РПЛ. В 1-м туре нынешнего сезона забил и отдал голевую передачу во встрече с «Локомотивом» в Москве. Тем удивительнее, что этот матч остаётся единственным для Абу-Саида в элите. Его тут же продали в «Балтику», где Эльдарушев оформил 3+4 в 21 игре.

Руслан Апеков

Руслан Апеков Фото: fckamaz.ru

Воспитанник «Краснодара» и игрок группы атаки Апеков получил со «Спартаком» полчаса, выйдя на замену. В «Акроне» он был с января 2023-го по июль 2024-го. Однако выиграть конкуренцию за место в основе не сумел, уезжал на правах аренды в «Ленинградец». Летом клуб из Тольятти познакомился с РПЛ, а вот Руслан остался в Первой лиге — перебрался как свободный агент в «КАМАЗ». В Набережных Челнах у Апекова три гола в 18 матчах.

Павел Шакуро

Павел Шакуро Фото: shinnik.com

Защитник Шакуро выходил со «Спартаком», что называется, под премиальные. На самом деле с помощью замены на 90+2-й минуте тренер «Акрона» хотел усилить оборону на концовку и, очевидно, дать команде передышку. Павел в своё время прошёл через молодежную сборную России, но до звёзд не добрался — лишь пару раз сыграл в РПЛ за «Сочи». А в клубе из Тольятти отыграл один сезон-2022/2023. Приходил из «Енисея», затем отправился за новым вызовом в «Волгарь». Традицию менять команды каждый год продолжил и в 2024-м, подписав контракт с «Шинником». В этом сезоне у Шакуро 16 матчей без результативных действий.

Дмитрий Сасин

Дмитрий Сасин Фото: Пресс-служба ФК «Сокол»

Ещё в 2017 году Сасин дебютировал в РПЛ по воле случая. Страдавшая от безденежья «Томь» вынуждена была бросать в бой вчерашних дублёров — тогда Дмитрий, сыгравший едва ли не на всех позициях, провёл все свои 12 матчей в элите и обратил на себя внимание. Затем хавбек уезжал в Беларусь, а с января 2022-го по июль 2023-го играл за «Акрон». В кубковой встрече со «Спартаком» его также выпустили на замену в компенсированное время. Последние два года Сасин — в «Соколе», в Первой лиге. В нынешнем сезоне у него 3+1 в 24 матчах.

Тренер — Евгений Калешин

Евгений Калешин Фото: c-chayka.ru

Калешин по-своему уникальный специалист. Никогда не работая в РПЛ, он сделал себе имя как тренер благодаря громким высказываниям о российском футболе и кубковому прорыву «Акрона» в сезоне-2022/2023. Тогда команда под его руководством прошла также московские «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо». В клубе из Тольятти Калешин работал с сентября 2022-го до конца 2023 года, а после конфликта с руководством был отправлен в отставку. Хотя «Акрон» находился в тройке. Потом пять месяцев провёл в «Алании», а с этого сезона тренирует «Чайку». Команда под его руководством занимает 11-е место в Первой лиге.