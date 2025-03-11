«Краснодар» выбили из Кубка России два супергероя. Что за вратаря нашёл «Ахмат» зимой!

У Ульянова — выдающийся дебют, а у Бериши — дубль за шесть минут после возвращения в состав.

«Краснодар» вылетел из Кубка России, уступив «Ахмату» дома в четвертьфинале Пути регионов. Вот это сенсация!

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев и экс-тренер «быков» Сергей Ташуев по-разному отнеслись к Кубку России. Мусаев почти полностью повторил основу с последнего тура РПЛ – только травмированного Виктора Са не было в заявке, а Гонсалес остался на скамейке. Ташуев поменял вообще всех 11 игроков, в результате чего состоялся дебют в команде из Грозного вратаря Ульянова – чемпиона Казахстана в составе «Кайрата».

Несмотря на то что «Краснодар» играл первым составом, а «Ахмат», по сути, вторым, матч с самого начала был почти равным и довольно интенсивным. Кубковый футбол не наводил тоску. Хозяева получили шанс забить уже на пятой минуте. Воспитанник «Краснодара» Гогличидзе завозился с мячом и невольно подыграл своей бывшей. После его потери Кривцов вывел один на один Кордобу, но колумбиец загубил супермомент. Голкипер Ульянов доказал, что у него есть и другие достоинства, помимо паспорта РФ, чтобы выступать за команду РПЛ. Вадим сократил расстояние до Джона – нападающий пробил прямо в него.

«Ахмат» стремился повыше встречать команду Мусаева, отодвигая игру от собственной штрафной. Моментов на контрвыпадах грозненцы не создавали, тем не менее после получаса матча вели по угловым 7:0. Если бы «Ахмат» эффективнее действовал на стандартах, мог бы забить. А так запомнился разве что эпизод, когда дриблёр Садулаев ушёл от соперников и пробил под перекладину. Тут и сейв Агкацева потребовался.

«Краснодар» заработал угловой только перед перерывом. И он закончился тем, что Уциев, пытаясь вынести мяч, сыграл рукой. Изучив представленные VAR улики, судья Чебан нашёл нарушение футбольного закона. Возможно, капитану «Ахмата» просто не повезло, а может быть, на его движения повлияла и усталость – резкий Батчи в эти 45 минут как следует нагрузил Уциева. 11-метровый пошёл бить Кордоба, уже проигравший до того пару дуэлей Ульянову. На пенальти Вадим тоже победил Джона! Колумбиец не забил с «точки» в пятый раз за три с половиной года в «Краснодаре», не сумев послать мяч низом в угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Мусаев всё же держал в голове следующий тур РПЛ. Этим можно объяснить замены Оласы и Ленини в перерыве. Во втором тайме игра оставалась открытой – у «Краснодара» проходили атаки на скорости. Не хватало только последнего паса или хорошего удара. Ещё один момент «быки» соорудили после углового, однако Ульянов продолжал тащить всё. Его сейв привёл к новому угловому, и вот тогда Кордоба наконец забил! Колумбийца бросили прямо перед воротами – никакой голкипер в такой ситуации не спас бы.

Джон Кордоба Фото: РИА Новости

Как только «Ахмат» пропустил, Ташуев бросил в бой Беришу и Богосаваца. Двух лидеров болельщики грозненской команды ждали очень долго – оба пропустили полгода из-за травм. В один день сломались, в один – вернулись на поле. И надо же такому случиться, что уже через три минуты Бериша сравнял счёт! Уциев взял реванш у Батчи за проигранные эпизоды, ушёл от ангольца и покатил мяч в район 11-метровой отметки. Игроки группы обороны «Краснодара» почему-то забыли Беришу, и тот забил ударом в касание. А потом праздновал со слезами на глазах. Очень эмоциональный момент для косовара.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Оказалось, что этим голом Бернард только начинал своё соло. Если героем первой половины стал Ульянов, то второй – Бериша. Вскоре нелепый пенальти «привёз» Кордоба. Стремясь помочь в защите, колумбиец сыграл рукой, точнее, мяч, отскочив от земли, попал в его поднятую руку. Бериша на кураже решил бить сам и переиграл мастера отражений пенальти Агкацева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

За какие-то шесть минут для Краснодара наступили сумерки – команда Мусаева дарила сопернику камбэк. Спасать «быков» вышел Смолов, игравший в паре с Кордобой. Но – не спас. Навал ничего не принёс хозяевам. «Ахмат» здорово защищался и сделал шаг к трофею, которым когда-то владел.