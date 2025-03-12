«На них висел ярлык неудачников». А вы вообще помните «Атлетико» до эпохи Симеоне?

Мадридский клуб ни разу не попал в топ-3 в Примере в XXI веке до назначения аргентинца. Хотя многие звёзды клуба прекрасно известны.

Мало команд в Европе прочно ассоциируется лишь с одним тренером. Сейчас очень сложно представить «Атлетико» без Диего Симеоне, поскольку тренер работает с командой с декабря 2011 года. А каким был мадридский клуб до прихода аргентинца?

«Атлетико» стал чемпионом Испании в 90-х, но потом вылетел в Сегунду

Сезон-1995/1996 получился достаточно успешным для «Атлетико». Команда оформила «золотой дубль» — победила в чемпионате и Кубке Испании. Любопытно, что тогда в её составе бегал Симеоне. Удивительно, но через четыре года мадридский клуб рухнул в Сегунду. И это несмотря на то, что в ходе сезона командой рулили Клаудио Раньери и Радомир Антич. В составе «Атлетико» играли Хосе Молина, Жоан Капдевила, Рубен Бараха, Хуан Карлос Валерон. А нападающий Джимми Флойд Хассельбайнк наколотил 24 гола — второй результат во всей лиге. Тем не менее команда заняла предпоследнее место в Примере и попрощалась с элитным дивизионом.

Диего Симеоне в форме «Атлетико» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На возвращение в высшую лигу «Атлетико» потребовалось два сезона. Камбэк состоялся под руководством Луиса Арагонеса (через несколько лет приведёт сборную Испании к победе на Евро-2008). К слову, с этим тренером столичная команда стала чемпионом страны в 1977 году. Перед стартом сезона-2002/2003 мадридский клуб оформил немало трансферов. Любопытно, что пять новичков переехали в Испанию из «Милана». «Атлетико» купил Хави Морено и Космина Контру, а Фабрисио Колоччини, Деметрио Альбертини и Хосе Мари перешли на правах аренды.

Столичная команда завершила первый сезон после возвращения в Примеру на 12-й строчке в таблице. Она откровенно завалила концовку чемпионата — две победы в 13 заключительных матчах чемпионата Испании (восемь поражений на этом отрезке). В том сезоне хорошо проявил себя нападающий Фернандо Торрес (ему ещё не было и 20 лет) — стал лучшим бомбардиром «Атлетико» с 14 голами (13 — в Примере).

Мадридцы были середняком, но потом дважды оказалась в Лиге чемпионов

В течение пяти сезонов с момента возвращения в Примеру «Атлетико» выглядел как середняк. На этом отрезке команда ни разу не завершала чемпионат выше седьмого места в таблице. А ещё регулярно меняла тренеров. Грегорио Мансано, Сесар Фернандо, Карлос Бьянки, Пепе Мурсия — ни один из них не отработал больше года. Из плюсов следует отметить стабильную игру Торреса — он был лучшим бомбардиром «Атлетико» в течение пяти сезонов подряд.

2006 год — именно тогда мадридский клуб пригласил Хавьера Агирре на пост главного тренера. В отличие от предшественников, мексиканец отработал в Мадриде 2,5 года. А за несколько дней до назначения нового тренера «Атлетико» побил клубный трансферный рекорд, заплатив € 23 млн за 18-летнего нападающего Серхио Агуэро. Вообще тогда мадридцы потратили на новичков более € 50 млн. Три человека (Манише, Коштинья, Юркас Сейтаридис) перешли в испанский клуб из «Динамо».

Хавьер Агирре Фото: Denis Doyle/Getty Images

«Атлетико» завершил сезон-2006/2007 на седьмом месте в Примере, набрав 60 очков (лучший результат команды после возвращения из Сегунды). Впрочем, этого не хватило даже для того, чтобы попасть в зону Кубка УЕФА. «Атлетико» оказался в Кубке Интертото, а Торрес летом 2007 года укатил в «Ливерпуль» за € 38 млн. С другой стороны, мадридский клуб выложил больше € 80 млн на входящие трансферы. Диего Форлан, Симау Саброза, Рауль Гарсия, Хосе Антонио Рейес, Тьяго Мотта — солидное подкрепление.

В итоге «Атлетико» выдал самый успешный на тот момент для себя сезон в XXI веке. Четвёртое место в Примере с отставанием от «Барселоны» (третья команда турнира) в три очка плюс путёвка в Лигу чемпионов. Связка Агуэро — Форлан забила в общей сложности 50 мячей во всех турнирах. Серхио после ухода Торреса стал лучшим бомбардиром команды (27 голов).

«Когда я пришёл, «Атлетико» был совсем другим. На них висел ярлык неудачников, якобы команда обречена на вечный провал. Но я играл с Агуэро, де Хеа, Симао и Рейесом. Они были в порядке, их не волновали разговоры журналистов. У нас получился очень хороший дуэт с Агуэро. Мы были разными, но хорошо понимали друг друга. Я уходил в глубину, когда мы защищались. А когда надо было атаковать, один из нас мчался в свободное пространство», — вспоминал Форлан.

Серхио Агуэро в окружении футболистов «Челси» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Следующий сезон (2008/2009) получился ещё бодрее, хотя Агирре уволили в феврале. С одной стороны, команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Она ни разу не проиграла (три победы, три ничьих) в в группе с «Ливерпулем», «Марселем» и ПСВ. Итог: второе место вслед за мерсисайдцами. В 1/8 финала «Атлетико» рубился с «Порту», но Агирре к тому моменту уже покинул испанский клуб.

Мадридская команда открыла 2009 год серией из семи матчей без побед (две ничьих, пять поражений) во всех турнирах. Поражение в домашней встрече с «Райо Вальекано» (1:2) привело к увольнению самого успешного на тот момент тренера «Атлетико» в нынешнем веке. Пришедший ему на смену Абель Ресино дотащил команду до четвёртого места в Примере (ещё одна путёвка в ЛЧ), но пройти «Порту» в плей-офф ЛЧ не получилось из-за правила гостевого гола (2:2, 0:0). Форлан разрывал — 32 гола и звание лучшего бомбардира чемпионата Испании.

Первый за длительное время трофей — и сразу на международном уровне

Сезон-2009/2010 получился очень противоречивым. Ресино продержался только до 23 октября. Команда прошла в групповой этап ЛЧ, после чего одержала всего одну победу в 10 матчах во всех турнирах. На момент увольнения тренера мадридский клуб располагался на 15-м месте в Примере. А в ЛЧ набрал всего одно очко по итогам трёх туров. Смена тренера в такой ситуации — логичное решение. Спасать положение призвали Кике Санчеса Флореса.

«Атлетико» завершил сезон на девятом месте в Примере. Слабый результат, учитывая показатели двух предыдущих кампаний. С другой стороны, команда добралась до финала Кубка Испании, где проиграла «Севилье» (0:2). В ЛЧ «Атлетико» набрал всего три очка в компании с «Челси», «Порту» и АПОЭЛом. Но попадание в Лигу Европы принесло команде успех. «Атлетико» взял трофей, обыграв в финале «Фулхэм» (2:1). Форлан забил два мяча в полуфинальных матчах и два — в финале.

Диего Форлан с трофеем за победу в Лиге Европы Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Наше поколение разрушило миф о неудачниках, — утверждал Диего. — Лига Европы стала первым трофеем «Атлетико» после дубля 1996 года. Это проложило путь для других трофеев. Тот финал против «Фулхэма» был, наверное, лучшим в моей клубной карьере. Я забил дважды и стал лучшим игроком матча».

Но после возвращения Диего с ЧМ-2010 что-то пошло не так. В следующем сезоне главной темой стал конфликт Форлана с тренером. Диего всё чаще начинал матчи в запасе, а испанские СМИ регулярно «поджигали», отправляя его в другие клубы. Дошло до того, что Диего освистывали фанаты «Атлетико». В итоге он забил всего 10 мячей за сезон. Агуэро, к примеру, отличился 27 раз. «Атлетико» «прибил» «Интер» (2:0) в Суперкубке УЕФА, но в остальном сезон получился печальным. Седьмое место в Примере, вылет из Лиги Европы после группового этапа, поражение в четвертьфинале Кубка Испании.

По окончании сезона-2010/2011 ушли и Флорес, и Форлан, и Агуэро, и вратарь Давид де Хеа. В то же время состав «Атлетико» пополнили Тибо Куртуа, Жоао Миранда, Арда Туран и Радамель Фалькао. Грегорио Мансано рулил командой до декабря 2011 года и оставил её на 11-м месте в таблице Примеры. Именно после него пост главного тренера занял Диего Симеоне.

Сколько трофеев завоевал «Атлетико» после прихода Симеоне?

После возвращения в Примеру «Атлетико» только дважды занимал четвёртое место. Это был лучший результат до эпохи Симеоне. С аргентинцем команда сразу заняла пятое место, но тогда тренер отработал полсезона. После этого «Атлетико» только один раз выпал из первой тройки. В прошлом сезоне команда заняла четвёртое место.

Благодаря Симеоне «Атлетико» превратил чемпионат Испании в битву за золото не двух, а трёх команд. Команда дважды стала победителем Примеры (2014, 2021), что в начале нулевых казалось немыслимым. А ещё она по разу взяла Кубок Испании и Суперкубок страны и по два раза — Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. И дважды добиралась до финала Лиги чемпионов, где проигрывала «Реалу» за пределами основного времени.

Главный клубный турнир Европы пока так и не покорился Симеоне. Кроме того, он никогда не проходил «Реал» в ЛЧ. Может, получится на этот раз? Или магию соседа никак не победить?