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Барселона — Бенфика — 3:1, обзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов, 11 марта 2025, голы: Рафинья, Ламин Ямаль, Николас Отаменди

У Ямаля — выдающиеся ассист и гол, у Рафиньи — рекорд ЛЧ. «Барса» красиво прошла дальше
Григорий Телингатер
Отчёт «Барселона» — «Бенфика» — 3:1
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Каталонцы ярко разобрались с «Бенфикой» в первом тайме и спокойно провели второй.

«Барселона» не просто вышла в 1/4 финала. Важно, как именно это было сделано. После весьма непростой поездки в Португалию, когда пришлось почти весь матч играть в меньшинстве, теперь команда Ханс-Дитера Флика показала шикарный футбол и не оставила сопернику шансов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Рафинья – 11'     1:1 Отаменди – 13'     2:1 Ямаль – 27'     3:1 Рафинья – 42'    

Уже на 11-й минуте хозяева открыли счёт. Гол получился выдающимся прежде всего из-за Ямаля. Воспитанник «Барсы» сначала протащил мяч от центра поля до чужой штрафной, затем издевательски обвёл Луиша и потом ещё выдал тончайшую передачу на Ольмо. Тот случай, когда гол можно пересматривать бесконечно. Всё ещё тяжело поверить, что Ямалю лишь 17 лет.

Правда, «Бенфика» не растерялась и моментально отыгралась. Отаменди головой забил после навеса с углового. И вроде скользкий счёт 2:1 по сумме двух встреч, но «Барселона» была настолько хороша в первом тайме, что создавала опасные моменты каждые пять минут. Так что очередного гола не пришлось долго ждать. И снова Ямаль выдал что-то на великолепном. На этот раз пробил из-за штрафной в дальнюю девятку.

Гол Ламина Ямаля

Гол Ламина Ямаля

Фото: Кадр из трансляции

Ну а ближе к концу тайма опять забил Рафинья. Во время контратаки бразилец получил мяч на грани офсайда и с острого угла пробил низом. Так вингер «Барсы» вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров этого сезона ЛЧ (11 мячей – также он первым из бразильцев достиг этой отметки). У Гирасси из «Боруссии» на один гол меньше.

Второй тайм смотрелся уже как тренировка. Хозяева раскатывали мяч под «оле» с трибун на каждый пас. Причём даже в таком формате «Барселона» продолжала создавать моменты. Лишь ближе к концу матча у «Бенфики» стали появляться опасные атаки. Правда, половина из них – после офсайда. «Барса» сбавила в давлении, после того как были заменены Ямаль и Ольмо, но никакой интриги уже не было и близко. Ближе к концу встречи мог забивать Ферран Торрес, но простил «Бенфику». Закончили со счётом 4:1 по сумме двух матчей.

Ламин Ямаль и Ханси Флик

Ламин Ямаль и Ханси Флик

Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

В результате после убойного первого тайма и размеренного второго «Барса» прошла дальше. По игре к команде мало вопросов. Единственное, стоит отметить, что каталонцам повезло с жеребьёвкой. После «Бенфики» в 1/8 финала попадётся либо «Боруссия», либо «Лилль» в 1/4 финала.

В это же время важные матчи прошли и в России:
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