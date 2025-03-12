«Бавария» вновь разделала «Байер» в ЛЧ. Не такого мы ждали от команды Алонсо

«Байер» оконфузился в Мюнхене на прошлой неделе: Хаби Алонсо повторил стратегию из недавнего матча в Бундеслиге, но Венсан Компани качественно подготовился и «сломал» леверкузенцев. Не столько тактически, сколько ментально: во втором тайме «Байер» сам «привозил» себе голы и довёл до 0:3.

Идея о камбэке всё равно держалась в голове, но за пару дней до встречи сломался Флориан Вирц. Несмотря на крепкую структуру «Байера», без креатива немца это уже не та страшная сила. Прогнозы по возможному спасению можно было строить от первого тайма – быстрый гол мог пошатнуть позиции «Баварии». Однако у леверкузенцев, ожидаемо, не клеилось в атаке.

Более того, мюнхенцы даже были ближе к первому забитому. На первых минутах Гарри Кейн чуть не сразил соперника наповал после прострела Джамала Мусиалы – спас Лукаш Градецки. Потом в игру включились вингеры «Баварии» с аппетитными моментами у ворот, но с бедовой реализацией. «Байер» очнулся только к концу тайма – Патрик Шик нанёс несколько внушительных ударов головой. Эх, вот реализуй чех хотя бы один из них…

Патрик Шик бьёт по воротам «Баварии» Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

В контексте матча леверкузенцы провалили первый тайм. Беда не пришла одна – по его ходу травмировал плечо Марио Эрмосо.

Шальные мысли хозяев о спасении досрочно улетучились на 53-й минуте. Йозуа Киммих подал со стандарта в штрафную, где Кейн вырвался из-под опеки и легонько подработал мяч под носом Градецки: одним касанием приковал кругляша к ноге, вторым – направил в пустой угол.

Гарри Кейн празднует гол Фото: Hesham Elsherif/Getty Images

Мюнхенцы ожидаемо откатились к своим воротам – нет смысла зря тратить силы на прессинг, особенно при общем счёте 4:0. Компани пригласил Алонсо к воротам Йонаса Урбига (Мануэль Нойер по-прежнему вне состава из-за травмы), но там весь креатив обрывался на Жереми Фримпонге и его неточных навесах. «Бавария» ловила шансы на контратаках и на 71-й закрыла матч голом Альфонсо Дэвиса: Кейн набросил в центр штрафной, куда стремительно ворвался канадец.

Так скончался «Байер» Алонсо. Кейн с Мусиалой пугали Градецки выстрелами в штангу, а хозяева никак не могли ужалить в ответ, несмотря на извечно пустой центр поля – «Бавария» хотела оставить по максимуму шрамов на сопернике в качестве мести за унижения в Бундеслиге.

Джамал Мусиала против «Байера» Фото: Alex Grimm/Getty Images

Противостояние закрыл эпичный сейв в исполнении сменщика Нойера: «Байер» фирменно разыграл угловой через короткий пас, донёс мяч в опорную до Эксекиэля Паласиоса, который от души бахнул в район дальней девятки. Урбиг внешне легко справился – молодой в порядке.

Противостояние оставило много пищи для размышлений. Компани, кажется, учится играть с топ-соперниками и побеждать, а Алонсо немного потерял в репутации перед боссами «Реала»: никто не ожидал такой скудной игры в ЛЧ от его команды. Зато Хаби в конце сезона может потрясти трофеем Кубка Германии перед носом Компани – ещё осенью испанец выбил «Баварию» из турнира.